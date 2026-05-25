Ca sĩ Tuấn Hưng tự xét nghiệm ma túy tại nhà sau loạt ảnh gây bàn tán

Hậu trường 25/05/2026 15:40

Mới đây, Tuấn Hưng khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ đoạn video tự test ma túy tại nhà. Theo kết quả hiển thị từ que thử nhanh, nam ca sĩ âm tính với các chất gây nghiện.

Giữa những ngày mạng xã hội liên tục dậy sóng bởi hàng loạt lời đồn đoán quanh chuyện nghệ sĩ sử dụng chất cấm, Tuấn Hưng bất ngờ có động thái đáp trả thẳng thắn.

Nam ca sĩ chọn cách tự mình livestream toàn bộ quá trình test ma túy ngay trên trang cá nhân vào rạng sáng 25/5. Tuấn Hưng còn thẳng thắn "quay lại toàn bộ quá trình từ lúc lấy nước tiểu không mọi người lại nói lấy nước tiểu của con mình để thử".

Trong đoạn clip được chia sẻ, Tuấn Hưng trực tiếp sử dụng que thử nước tiểu trước sự theo dõi của khán giả. Kết quả hiện rõ hai vạch tại vị trí C và T, đồng nghĩa với việc âm tính với ma túy. Cách làm của nam ca sĩ nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Không chỉ dừng lại ở việc chứng minh bản thân trong sạch, Tuấn Hưng còn trải lòng về áp lực mà anh phải đối mặt suốt thời gian qua.

Nam ca sĩ cho biết anh đã quá mệt mỏi với những lời bàn tán, suy diễn vô căn cứ trên không gian mạng. Theo anh, chỉ cần một biểu hiện bất thường cũng dễ dàng bị quy chụp theo chiều hướng tiêu cực.

"Tôi tự nguyện test để chứng minh bản thân như mọi công dân khác. Tôi quay trực tiếp toàn bộ quá trình để khỏi bị nói này nói kia", Tuấn Hưng chia sẻ đầy thẳng thắn.

Giọng ca "Tìm lại bầu trời" cũng tiết lộ thời gian gần đây anh liên tục lao lực vì lịch trình dày đặc. Việc vừa tập luyện vừa chạy show liên tục khiến sức khỏe xuống dốc, nhưng nhiều người lại cho rằng anh "giả vờ mệt". Chính điều đó khiến nam ca sĩ cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết.

Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn với luồng ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cũng bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng việc công khai kiểm tra như Tuấn Hưng là cách phản hồi văn minh và rõ ràng nhất trước những tin đồn thất thiệt.

Trước Tuấn Hưng, một số nghệ sĩ như Ngọc Sơn hay Duy Mạnh cũng từng chủ động xét nghiệm để chứng minh sự trong sạch khi bị réo tên trên mạng xã hội. Những câu chuyện liên tiếp xuất hiện gần đây tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về tin giả, áp lực dư luận và sự soi mói quá mức mà nghệ sĩ phải đối mặt trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ.

Đan Trường nói về thông tin "90% nghệ sĩ dùng chất cấm để thăng hoa trong nghệ thuật"

Mới đây, nam ca sĩ Đan Trường có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh quan điểm cho rằng nhiều nghệ sĩ tìm đến chất kích thích để tăng cảm xúc sáng tạo trong công việc nghệ thuật.

