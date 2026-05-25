Chung Lệ Đề 'gây sốt' khi khoe vóc dáng săn chắc ở tuổi ngoài 50

Sao quốc tế 25/05/2026 15:51

Trên Instagram, Chung Lệ Đề đăng loạt ảnh bên bờ biển và viết: 'Những khoảnh khắc được ánh nắng lưu giữ này không chỉ đơn thuần là những bức ảnh đẹp, mà còn là sự tôn vinh của tự do, sự tự tin và tình yêu dành cho chính mình'.

Mới đây, Chung Lệ Đề thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả khi đăng tải loạt ảnh nghỉ dưỡng bên bờ biển trên Instagram cá nhân. Ở tuổi 55, nữ diễn viên vẫn khiến công chúng trầm trồ với vóc dáng quyến rũ, làn da mịn màng và thần thái đầy sức sống.

Trong bộ ảnh mới, Chung Lệ Đề diện áo tắm gợi cảm, tự tin khoe đường cong nóng bỏng cùng vẻ ngoài trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, nữ diễn viên còn chia sẻ những dòng tâm sự truyền cảm hứng về sự tự tin và tình yêu dành cho chính mình.

Cô viết: “Những khoảnh khắc được ánh nắng lưu giữ này không chỉ đơn thuần là những bức ảnh đẹp, mà còn là sự tôn vinh của tự do, sự tự tin và tình yêu dành cho bản thân”.

Nữ diễn viên cũng gửi lời động viên tới chính mình và người hâm mộ bằng thông điệp tích cực: “Bạn đã đủ tuyệt vời rồi. Hãy là chính con người mình. Cơ thể bạn là một mái nhà, không phải một dự án cần sửa đổi. Sự hiện diện của bạn là một món quà”.

Những chia sẻ chân thành của Chung Lệ Đề nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ khán giả, đặc biệt là phụ nữ trung niên. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên không chỉ giữ được sắc vóc nổi bật mà còn lan tỏa nguồn năng lượng sống tích cực, khuyến khích mọi người học cách yêu thương bản thân thay vì chạy theo những tiêu chuẩn ngoại hình khắt khe.

Chung Lệ Đề là diễn viên Trung Quốc gốc Việt nổi tiếng từ thập niên 1990. Cô từng tham gia nhiều bộ phim quen thuộc với khán giả châu Á như Mẹ Kế hay Thiên Long Bát Bộ. Khi còn trẻ, cô được xem là biểu tượng gợi cảm của màn ảnh Hoa ngữ nhờ nhan sắc nổi bật và thân hình quyến rũ. Người đẹp từng giành chiến thắng tại các cuộc thi sắc đẹp như Miss Chinese Montréal và Miss Chinese International.

Nhiều năm qua, Chung Lệ Đề vẫn duy trì sức hút đặc biệt trong làng giải trí. Năm 2016, cô kết hôn với nam diễn viên Trương Luân Thạc, kém cô 12 tuổi. Cuộc hôn nhân của cả hai từng thu hút nhiều sự chú ý từ truyền thông và công chúng. Sau kết hôn, cặp đôi nhiều lần chia sẻ mong muốn có con chung nhưng đến nay vẫn chưa đạt được điều như ý.

Dù vậy, ở tuổi 55, Chung Lệ Đề vẫn cho thấy hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, tự tin và tràn đầy năng lượng. Không chỉ giữ gìn vóc dáng đáng ngưỡng mộ, nữ diễn viên còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ về việc yêu thương bản thân và sống tích cực ở mọi độ tuổi.

Chung Lệ Đề gào thét đòi bỏ 'chồng kém 12 tuổi': 'Tôi muốn ly hôn!'

Mới đây, nữ diễn viên gốc Việt Chung Lệ Đề đã khiến bao nhiêu người phải ngỡ ngàng khi không kiềm chế được cảm xúc, gào thét trước mặt hơn 100.000 khán giả đang theo dõi livestream.

