Chung Lệ Đề phủ nhận chuyện bị mẹ chồng ép sinh thêm con dù đã ngoài 50

Trang Sinchew đưa tin, trong buổi livestream mới đây, Chung Lệ Đề đã lên tiếng nói về tình hình hôn nhân của mình với ông xã Trương Luân Thạc . Bên cạnh đó, cô cũng lên tiếng về việc sinh thêm có với chồng trẻ.

Cụ thể, Chung Lệ Đề đã phủ nhận chuyện hôn nhân gặp trục trặc do chưa thể sinh con. Cô cho biết bản thân cảm thấy có lỗi với chồng rất nhiều vì anh đã phải hứng chịu búa rìu từ dư luận. Còn về chuyện khóc khi livestream bán hàng, người đẹp tiết lộ khi ấy bị áp lực công việc, doanh thu thấp hơn nhiều so với dự kiến nên cảm thấy rất mệt mỏi.

Cũng trong buổi livestream lần này, Chung Lệ Đề bày tỏ rằng rất muốn bảo vệ gia đình mình và cô cũng vô cùng yêu quý họ. Nữ minh tinh sinh năm 1970 cũng mong mọi người ngừng tung tin đồn thất thiệt về cô. 8 năm cô đồng hành cùng Trương Luân Thạc cũng là 8 năm anh vì cô chịu nhiều thiệt thòi, điều tiếng. Bản thân cô cũng khổ sở khi luôn bị chê béo - gầy và soi mói chuyện sinh con.