Nhan sắc hai con gái xinh đẹp của mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề

Sao quốc tế 29/01/2023 10:59

Tư Tiệp và Khải Lâm - hai con gái của nữ diễn viên Chung Lệ Đề - đã lớn phổng phao, có nhiều nét xinh đẹp giống mẹ.

Hôm 27/1, Jayden Trương Tư Tiệp thu hút chú ý của nhiều khán giả khi đăng trên trang cá nhân video dạo biển. Nhiều fan nhận xét Tư Tiệp càng lớn càng xinh đẹp. 

Nhan sắc hai con gái xinh đẹp của mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề - Ảnh 1
Nhan sắc hai con gái xinh đẹp của mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề - Ảnh 2

Được biết, Jayden Trương Tư Tiệp năm nay 15 tuổi, cao gần 1,7 m, đam mê thời trang, múa hát. Cô nhiều lần trình diễn cho các hãng quần áo trẻ em tại tuần thời trang ở Thượng Hải, Thâm Quyến.

Nhan sắc hai con gái xinh đẹp của mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề - Ảnh 3

Con gái thứ hai của Chung Lệ Đề tên Cayla Trương Khải Lâm, năm nay 13 tuổi. Hai bé là con của Chung Lệ Đề và người chồng thứ hai, nhạc sĩ Nghiêm Hạo Tường. Sau khi Cayla ra đời một năm, hai nghệ sĩ chia tay. Năm 2016, Chung Lệ Đề tái hôn với nam diễn viên, ca sĩ Trương Luân Thạc. Sau khi đi bước nữa với chồng trẻ, cô đổi các con sang họ của Luân Thạc.

Nhan sắc hai con gái xinh đẹp của mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề - Ảnh 4
Nhan sắc hai con gái xinh đẹp của mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề - Ảnh 5
Con gái thứ 2 của Chung Lệ Đề.

Ngoài ra, Chung Lệ Đề còn có một con gái Yasmine sinh năm 1998, cùng người chồng đầu.

Nhan sắc hai con gái xinh đẹp của mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề - Ảnh 6
Nhan sắc hai con gái xinh đẹp của mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề - Ảnh 7

Cả Jayden và Cayla đều được cha mẹ cho tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật từ nhỏ. Hai bé được đưa tới các sự kiện thương mại, chương trình giải trí, sự kiện thời trang. Do đó, hai bé đều tự tin khi lên sàn diễn hay đứng trước ống kính.

Cách đây 4 năm, con gái út của Chung Lệ Đề đã trở thành hiện tượng được chú ý trên mạng vì nhan sắc xinh đẹp. Trong thời gian ở nhà tránh dịch, Jaden thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội hơn, trong những video nhảy múa cùng gia đình. Cô bé khiến nhiều người bất ngờ bởi khả năng nhảy khá điêu luyện. Cayla cũng tinh nghịch không kém cô chị.

Nhan sắc hai con gái xinh đẹp của mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề - Ảnh 8
Nhan sắc hai con gái xinh đẹp của mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề - Ảnh 9

Trong nhiều lần chia sẻ, nữ diễn viên nói rất hạnh phúc với gia đình hiện tại. Cô tái hôn các con ủng hộ và sống hoà thuận, yêu thương bố dượng. Về Cayla, Chung Lệ đề yên tâm khi để con tham gia những hoạt động nghệ thuật phù hợp.

Hiện tại, Chung Lệ Đề không đóng phim. Cô chủ yếu làm khách mời trong show giải trí. Ông xã Trương Luân Thạc vừa ca hát vừa diễn xuất. Gia đình của Chung Lệ Đề được ngưỡng mộ vì yên ấm. Nữ diễn viên cũng được ngưỡng mộ vì có cách cư xử tốt với mẹ chồng.

Nhan sắc hai con gái xinh đẹp của mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề - Ảnh 10

Chung Lệ Đề mong muốn sinh con cho Trương Luân Thạc. Trước đó, nữ diễn viên còn thử nhiều phương pháp như thụ tinh ống nghiệm. Song, do cơ thể không chịu được tác dụng phụ của thuốc, Chung Lệ Đề phải từ bỏ sau 2 năm kiên trì thực hiện, chuyển sang điều trị bằng thuốc đông y. Tuổi tác đã cao khiến nữ diễn viên gặp khó khăn trong việc thụ thai.

Chung Lệ Đề sinh ra và lớn lên tại Canada, có mẹ là người Việt Nam. Cô tham gia Hoa hậu Hong Kong 1993, sau đó về đây để hoạt động. Nữ diễn viên nổi tiếng với các bộ phim như: Thiên long bát bộ, Nhân ngư truyền thuyết, Jan Dara, Vua phá hoại... Năm 2000, cô được tạp chí FHM bình chọn là mỹ nhân gợi cảm nhất châu Á. Chung Lệ Đề từng hẹn hò Quách Phú Thành, đổ vỡ hôn nhân 2 lần. Chồng hiện tại của cô là Trương Luân Thạc, kém nữ diễn viên 12 tuổi.

 

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