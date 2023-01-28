'Trùm showbiz Hong Kong' Tăng Chí Vỹ nói gì về việc các nghệ sĩ tên tuổi rời bỏ TVB?

Những năm gần đây, vấn đề rating của TVB luôn thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, nhiều người cho rằng rating của đài này đã sụt giảm liên tục từ năm này sang năm khác.

Trong một sự kiện cách đây không lâu, "ông trùm" showbiz Hong Kong Tăng Chí Vỹ có cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông liên quan đến vấn đề sụt giảm rating của TVB .

Vị lãnh đạo mới của TVB cũng cho biết, có đến 83% khán giả Hong Kong xem các chương trình của TVB, đây được xem là lượng khán giả lớn nhất và là kênh mạnh nhất ở Hong Kong.

Về vấn đề này, Tăng Chí Vỹ cho biết: "Nhiều khán giả trẻ hiện nay không có thói quen xem các chương trình trên truyền hình, nhiều người trong số họ thường xem qua mạng hoặc trên điện thoại di động, nên không thấy thống kê về rating. Nhưng trên thực tế, số lượng người xem không mất đi, họ vẫn đang xem".

Khi phóng viên đề cập đến việc có nhiều nghệ sĩ lần lượt rời khỏi TVB trong những năm gần đây, Tăng Chí Vỹ cho biết TVB là nơi tạo ra những tài năng, nhiều siêu sao và minh tinh điện ảnh nổi tiếng hiện nay đều xuất thân từ TVB.

Chẳng hạn như Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hoa và Châu Nhuận Phát… họ đều xuất thân từ các lớp đào tạo diễn viên của TVB; hay như Quách Phú Thành hoặc Lê Minh, họ xuất thân từ các lớp vũ đạo hoặc các cuộc thi ca hát của TVB.

Ngoài ra, nhiều sao nữ hạng A cũng đều xuất thân từ các cuộc thi Hoa hậu Hong Kong của TVB. Có thể nói, TVB đã đào tạo ra rất nhiều nghệ sĩ, hàng năm đều đào tạo ra rất nhiều người. Trong đó có những người sau khi tạo được tên tuổi của mình, họ sẽ có hướng phát triển riêng, chẳng hạn như chuyển sang lĩnh vực điện ảnh.

Vì thế, việc các nghệ sĩ lần lượt rời khỏi TVB là điều tất nhiên. Mặc dù vậy, TVB vẫn sẽ tiếp tục và không ngừng đào tạo những người tài năng.

Các thế hệ diễn viên tài năng được nhà đài Hong Kong nâng đỡ. Ảnh: Internet

Theo Sina, một trong những nguyên nhất lớn nhất khiến TVB xuống dốc chính là tư duy già cỗi, thiếu sáng tạo của đội ngũ sản xuất.

Các sản phẩm của đài thường xuyên bị công chúng phàn nàn sao chép phim ảnh từ hãng khác và đi theo lối mòn "công thức TVB". Tác phẩm của hãng thường xuyên lặp mô-típ khiến công chúng dễ đoán được tiến triển và kết thúc.

Trong khi đó, chương trình giải trí bị chê bai nội dung phù phiếm, lợi dụng đời tư và cảnh quay phản cảm để câu khách.

TVB từng là kinh đô phim truyền hình của châu Á. Thế nhưng, trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, nhà đài Hong Kong mất dần sức ảnh hưởng, bước vào thời kỳ sa sút.

Từ cuối những năm 1980 đến đầu những năm 1990 là thời kỳ phát triển cực thịnh, thăng hoa của nền công nghiệp sản xuất phim ảnh Hong Kong nói chung và của TVB nói riêng. Vào giai đoạn "thập kỷ vàng", nhà đài xứ Cảng thơm có hơn 500 phim lớn nhỏ được ra mắt một năm. Các tác phẩm của TVB lan tỏa và là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của người dân châu Á.

Trước khi bước vào giai đoạn suy tàn như hiện nay, truyền thông quốc tế từng ngả mũ gọi Hong Kong là “Hollywood của phương Đông”. Xứ Cảng thơm nói chung và TVB nói riêng dạo trước đã có nền công nghiệp sản xuất phim ảnh đi trước hàng chục năm so với Đại lục.