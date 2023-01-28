Cô cũng kêu gọi mọi người ra rạp xem bộ phim điện ảnh Vô Danh, do công ty của ông xã đầu tư.

Mới đây, Kim Xảo Xảo chia sẻ hình ảnh cùng gia đình nhỏ lên trang cá nhân, cùng lời chúc năm mới tới mọi người. Ở tuổi U50, nữ diễn viên vẫn sở hữu ngoại hình trẻ trung khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Những đoạn video được viết kèm dòng trạng thái: "Kim Xảo Xảo livestream khóc vì bị chồng bạo hành, cổ và tay đầy những vết thương, trái tim đã nguội lạnh". Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng bày tỏ xót xa cho ngôi sao phim Tây du ký.

Động thái đăng ảnh gia đình của người đẹp cũng gián tiếp phủ nhận việc cô bị chồng bạo hành. Trước đó không lâu, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh và tin đồn Kim Xảo Xảo bị chồng đánh.

Tuy nhiên sau đó, bản thân Kim Xảo Xảo đã phải lên tiếng đính chính và khẳng định đây chỉ là tin giả.

Sinh năm 1975 tại Thẩm Dương, mặc dù cả hai bố mẹ đều là giáo viên nhưng Kim Xảo Xảo lại bộc lộ thiên hướng nghệ thuật từ nhỏ. Năm 1998, Kim Xảo Xảo được mời đóng phần tiếp theo của Tây du ký bản 1986. Trong phim, nữ diễn viên thể hiện cùng lúc hai vai là cô thôn nữ và công chúa Khổng Tước, trong đó nhân vật Khổng Tước công chúa của cô gây ấn tượng mạnh cho khán giả.

Sau khi để lại dấu ấn với Tây du ký, Kim Xảo Xảo tiếp tục được mời đóng nhiều phim truyền hình. Tại Việt Nam, khán giả quen thuộc với cô qua nhiều bộ phim như: Tế Công truyền kỳ, Hy vọng, Tân loạn thế giai nhân, Phi đao vấn tình...

Dù đã đóng rất nhiều phim nhưng cô không có được tác phẩm thực sự xuất sắc ngoài Tây du ký. Sự nghiệp không khởi sắc nhưng đời tư của nữ diễn viên lại tràn ngập mặt báo.

Năm 2010, cô khiến dư luận dậy sóng khi lộ tin nhắn giao dịch đi khách. Loạt tin nhắn xuất hiện trên mạng xã hội khi điện thoại của nữ diễn viên bị mất chỉ sau vài ngày.

Mặc dù, Kim Xảo Xảo đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận nhưng cô vẫn không thoát khỏi hiềm nghi của khán giả về việc từng đi khách, hầu rượu đại gia.

Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, ở tuổi 48, Kim Xảo Xảo đã có một cuộc sống bình yên bên chồng là đại gia truyền thông Vu Đông. Hai người chính thức kết hôn vào năm 2011 và có với nhau 2 người con, một gái, một trai.

Tuy nhiên, thời điểm nữ diễn viên và Vu Đông đến với nhau, đại gia này vẫn đang hầu tòa vì tranh chấp tài sản và quyền nuôi dưỡng con cái trong vụ ly hôn với vợ cũ. Vì vậy, Kim Xảo Xảo bị không ít người gọi là "tiểu tam" phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.