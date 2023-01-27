Nhiều khán giả khen ngợi Hồng Hân ở tuổi 52 xinh đẹp, trẻ trung. Dù cô hơn chồng gần một con giáp, cả hai được nhận xét xứng đôi, vừa lứa. Con gái út của Hồng Hân cũng được khen xinh xắn, đáng yêu, hứa hẹn là mỹ nhân tương lai.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Hồng Hân đăng ảnh gia đình ba người bên nhau trong tiệc sinh nhật của bé Yannes Zhang. Bất chấp tin đồn vợ chồng rạn nứt, Hồng Hân và Trương Đan Phong cho thấy họ đồng hành bên nhau.

Theo Giang Tiểu Yến, Tất Oánh đã trở lại làm việc cho Trương Đan Phong. Toàn bộ thù lao livestream của nam diễn viên trong thời gian qua đều được chuyển vào tài khoản cá nhân của Tất Oánh. Không chỉ vậy, Tất Oánh còn đứng ra thương lượng công việc với đối tác của Trương Đan Phong. Cô thậm chí yêu cầu công ty tổ chức sự kiện phải sắp xếp cho mình và ngôi sao Hoa Thiên Cốt ở chung một phòng khách sạn.

Tháng 12/2022, làng giải trí Hoa ngữ rúng động khi phóng viên, tay săn ảnh Giang Tiểu Yến tiết lộ nam diễn viên Trương Đan Phong vẫn còn tiếp diễn hành vi ngoại tình với trợ lý Tất Oánh sau lưng vợ là người đẹp Hồng Hân.

Nhiều khán giả tỏ ra thương cảm, yêu cầu Hồng Hân sớm ly hôn người chồng bội bạc, không biết đường hối cãi.

Tất Oánh (ngoài cùng bên phải) cùng gia đình Hồng Hân. Ảnh: Weibo

Tháng 4/2019, Trương Đan Phong bị phanh phui bê bối ngoại tình với người trợ lý Tất Oánh. Hình ảnh nữ trợ lý nửa đêm ra vào phòng nam diễn viên bị tung ra. Trương Đan Phong còn được tiết lộ bắt tay cùng nhân tình chiếm đoạt tài sản của vợ.

Sau khi bê bối tình ái vỡ lở, Tất Oánh nộp đơn xin từ chức. Trong khi Trương Đan Phong liên tục phủ nhận việc phản bội Hồng Hân và khẳng định Tất Oánh chỉ đang làm nhiệm vụ của người trợ lý. Dù vậy, dư luận vẫn tẩy chay nam diễn viên.

Trước vụ việc chồng ngoại tình, Hồng Hân chọn cách im lặng và tha thứ cho Trương Đan Phong để giữ gìn tổ ấm. Do chồng không có việc làm trong showbiz, nữ diễn viên Hong Kong trở thành trụ cột kinh tế của gia đình. Cô chạy show liên tục, thậm chí nhận sự kiện bình dân để đảm bảo chi phí sinh hoạt trong 3 năm qua.

Trương Đan Phong sinh năm 1981 và được nhiều người biết đến qua phim truyền hình Hoa thiên cốt. Nhờ danh tiếng của vợ, tài tử nhận được nhiều lời mời đóng phim và được khán giả biết đến nhiều hơn.

Hồng Hân sinh năm 1971, được khán giả biết đến với các phim Ma Đao Hiệp Tình, Vong mệnh thiên nhai, Nguyên Chấn Hiệp... Cô từng yêu tài tử Mạc Thiếu Thông và có con với anh, tuy nhiên hai người không kết hôn. Sau khi chia tay ngôi sao họ Mạc, Hồng Hân làm mẹ đơn thân.

Trương Đan Phong và Hồng Hân quen nhau khi cả hai cùng tham gia bộ phim Em đồng ý năm 2004. Nam diễn viên Đại lục từng thổ lộ anh trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu tiên nhìn thấy nữ diễn viên lớn hơn mình 10 tuổi và đã có một con. Năm 2009, hai người quyết định làm đám cưới sau hai năm đăng ký kết hôn. Con trai cô cũng đổi theo họ của bố dượng. Năm 2014, cô sinh con gái thứ hai.