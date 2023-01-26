Bé gái 5 tuổi từng khiến Trần Nghiên Hy 'lép vế' nhờ nhan sắc xinh như búp bê hiện giờ ra sao?

Nếu Tiểu Long Nữ lớn - Trần Nghiên Hy khiến nhiều người thất vọng thì cô bé diễn viên nhí đóng vai Tiểu Long Nữ lúc nhỏ lại làm "dậy sóng" cư dân mạng nhờ vẻ đẹp như thiên thần.

Vào năm 2014, diễn viên nhí Trương Tử Mộc nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả với gương mặt xinh xắn, điệu bộ nhí nhảnh, đáng yêu khi vào vai Tiểu Long Nữ lúc nhỏ trong bộ phim đình đám Thần Điêu Đại Hiệp. Trương Tử Mộc đóng vai Tiểu Long Nữ lúc nhỏ. Ảnh: Internet Đáng chú ý, vai Tiểu Long Nữ lúc nhỏ do sao nhí đảm nhận còn được nhận xét hoàn toàn có thể khiến cho Tiểu Long Nữ lớn do nữ diễn viên Trần Nghiên Hy thủ vai bị lu mờ.

Được biết, Trương Tử Mộc sinh ngày 6/1/2008, quê ở An Huy. Ngay khi mới 2 tuổi, Tử Mộc đã gia nhập showbiz. Thời điểm đó, cô bé đã được đạo diễn nổi tiếng Vương Gia Vệ lựa chọn cho bộ phim The Grandmaster. Với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu cũng năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ, Trương Tử Mộc được rất nhiều khán giả yêu mến, nhận được lời khen từ các nhà làm phim.

Mặc dù nhân vật Tiểu Long Nữ lúc nhỏ chỉ xuất hiện ngắn trong Thần điêu đại hiệp 2014, nhưng theo bình luận của cư dân mạng, chính hình ảnh dễ thương, xinh xắn như búp bê của Trương Tử Mộc đã "cứu" đàn chị Trần Nghiên Hy. Từ nhỏ đã sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nên theo thời gian, nhiều người cũng rất thắc mắc ngoại hình của Trương Tử Mộc ở hiện tại. Được biết, năm nay Tử Mộc đã được 15 tuổi, bước sang độ tuổi teen, ngôi sao nhí năm nào ngày càng xinh xắn, những đường nét trên gương mặt rất cuốn hút, nhất là sống mũi cao vút, khuôn miệng cười tươi duyên dáng. Diễn viên tuổi teen đăng ảnh chúc Tết fan hôm 23/1. Hiện Tử Mộc học cấp ba ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Theo Sina, diễn viên cao 1,7 m, đều đặn đóng từ hai đến ba phim mỗi năm. Năm ngoái, cô ra mắt Lạp tội đồ giám và Tuổi 17 kỳ lạ của tôi. Tử Mộc thu hút hơn 3,5 triệu fan trên Weibo. Trang QQ nhận xét diễn viên biểu cảm tốt, đôi mắt thông minh, lanh lợi.

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