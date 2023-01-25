Xuất hiện chung tại sự kiện, 'công chúa' Trương Tịnh Nghi chịu lép vế trước Châu Dã?

Được gọi là cặp chị em song sinh của Cbiz vì vẻ ngoài trông tương tự nhau, Châu Dã và Trương Tịnh Nghi thường được đem lên bàn cân so sánh.

Cùng xuất thân từ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, bắt đầu hoạt động nghệ thuật gần như cùng thời điểm, cùng được nâng đỡ bởi 2 đại hoa có tiếng, lại cùng được chú ý nhờ vai diễn trong phim điện ảnh, Châu Dã và Trương Tịnh Nghi thường bị đặt lên bàn cân so sánh. Ngay cả ngoại hình của họ cũng rất giống nhau nên người hâm mộ đôi bên thường tranh cãi về nhan sắc ai hơn ai. Châu Dã và Trương Tịnh Nghi. Tuy nhiên, trong 4 lần xuất hiện chung tại các sự kiện giải trí, đại đa số ý kiến cho rằng ngoại hình Trương Tịnh Nghi kém nổi bật hẳn khi so sánh với Châu Dã.

Khi bị đặt lên bàn cân so sánh về nhan sắc, "công chúa" Trương Tịnh Nghi luôn bị "lép vế" trước Châu Dã. Ảnh: Internet Nhiều cư dân mạng bày tỏ khen ngợi nhan sắc Châu Dã, song nếu so về kỹ năng diễn xuất thì ắt hẳn Trương Tịnh Nghi vẫn được đánh giá cao hơn. Netizens bình luận: "Châu Dã sở hữu ngoại hình xinh đẹp hơn, nhưng cô ấy không có tác phẩm nào nổi bật", "Trương Tịnh Nghi vừa cao vừa xinh, diễn xuất cũng hay hơn", "Châu Dã đẹp khi chụp ảnh, nhưng lên phim Trương Tịnh Nghi sẽ đẹp hơn", "Diễn viên thì vẫn nên đánh giá bằng diễn xuất"...

Châu Dã. Châu Dã, sinh năm 1998, vốn được biết đến là "gà cưng" của minh tinh Lý Băng Băng. Người đẹp là sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Châu Dã hai lần được đề cử giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại giải Kim Ưng cho bộ phim Em của thời niên thiếu và 1921. Ngoài ra, cô còn được đề cử giải thưởng Bách Hoa và giải thưởng Điện ảnh châu Á lần thứ 14. Châu Dã còn đảm nhận vai nữ chính trong phim điện ảnh Tam quý tình sử. Nhận xét về con đường phát triển của Châu Dã, Sohu cho rằng nữ nghệ sĩ sẽ có bước nhảy vọt ở tương lai nhờ định hướng rõ ràng của công ty quản lý Hòa Tụng và sự giúp đỡ từ Lý Băng Băng. Trương Tịnh Nghi. Trương Tịnh Nghi sinh năm 1999 tại Hồ Nam, Trung Quốc. Nữ diễn viên 23 tuổi thuộc sự quản lý của công ty Đông Thân Vị Lai do hai ngôi sao hạng A của Hoa ngữ - Châu Tấn và Trần Khôn thành lập từ năm 2018. Trương Tịnh Nghi từng thi đỗ Học viện điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc) hệ diễn xuất vào năm 2017. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt đẹp, trong sáng được đánh giá là thí sinh có gương mặt đẹp nhất học viện điện ảnh Bắc Kinh năm 2017 với số điểm thi tuyển khá cao. Tháng 12/2018, nữ diễn viên trẻ tham gia diễn xuất lần đầu trong phim Bầu trời của thiếu niên Phong Khuyển. Nhân vật Lý An Nhiên đánh dấu bước đầu gia nhập giới giải trí Hoa ngữ của Trương Tịnh Nghi. Gương mặt cân đối, khả năng diễn xuất khá tốt bằng ánh mắt và biểu cảm phong phú trên nét mặt là lợi thế của nữ diễn viên 23 tuổi. Với sự hậu thuẫn của "đàn chị" Châu Tấn cùng nỗ lực tự thân, Trương Tịnh Nghi sớm gia nhập đường đua tiểu hoa đán của thế hệ nghệ sĩ trẻ như Quan Hiểu Đồng, Châu Dã, Triệu Lộ Tư. Năm 2022 tiếp tục là một năm ngọt ngào với ngôi sao trẻ khi vai diễn Chu Vận trong Chiếc bật lửa và váy công chúa giúp cô đến gần khán giả hơn.

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