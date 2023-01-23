14 năm chuyện tình cổ tích của 'đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư và tỷ phú tàn tật

Sao quốc tế 23/01/2023 20:00

Kết hôn với ông Mã Đình Cường, đại gia hơn 15 tuổi, lại khuyết tật, Lê Tư bị dư luận đàm tiếu là ham hư vinh.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Tư đăng ảnh chụp bó hoa do ông xã tặng, kèm tấm thiệp: "Gửi vợ xinh đẹp của tôi". Cô viết: "Chúng mình quen nhau 21 năm, bên nhau 14 năm, thật may mắn vì gặp được một người - vừa là bạn thân, vừa là người thân - trên đường đời.

Cảm ơn anh đã cho em không gian, sự hỗ trợ không giới hạn, để em có thể phát triển sự nghiệp và sở thích, đam mê của mình mà chẳng phải đắn đó. Quan trọng nhất, đã cho em một ngôi nhà yêu thương và ấm áp".

14 năm chuyện tình cổ tích của 'đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư và tỷ phú tàn tật - Ảnh 1
14 năm chuyện tình cổ tích của 'đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư và tỷ phú tàn tật - Ảnh 2
Lê Tư đăng bức ảnh bó hoa, tấm thiệp chồng tự tay chuẩn bị. Ảnh: IGNV

Lê Tư quen ông Mã Đình Cường khi ở đỉnh cao sự nghiệp, còn ông là chủ một doanh nghiệp lớn tại Hong Kong. Thời điểm gặp nhau, ông Mã phải lòng Lê Tư vì cô chạy tới giúp đỡ ông do ông bị tật ở chân, đi lại khó khăn. Sau đó, ông Mã Đình Cường nhiều năm theo đuổi người đẹp nhưng không được cô đáp lại.

Tới 2007, khi em trai Lê Tư bị tai nạn nghiêm trọng, phải sống thực vật, ông Mã hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ gia đình Lê Tư, trở thành chỗ dựa cho nữ diễn viên. Trước tấm chân tình của ông, cô đồng ý yêu ông.

Khi ấy, Lê Tư bị nhiều người đàm tiếu vì Mã Đình Cường lớn hơn cô 15 tuổi, dị tật ở chân. Họ cho rằng cô lấy ông vì tiền. Trên Mpweekly, Lê Tư từng nói quyết định cưới doanh nhân vì ông yêu cô và yêu cả cha mẹ, em trai của cô.

Sau đó, Lê Tư rút khỏi làng giải trí, sinh ba con gái và tập trung chăm sóc gia đình và phát triển sự nghiệp kinh doanh. Diễn viên sống tại biệt thự có giá thị trường 1,1 tỷ HKD (141,6 triệu USD). Cuộc sống của mỹ nhân xứ hương cảng vô cùng ngọt ngào và viên mãn. 

14 năm chuyện tình cổ tích của 'đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư và tỷ phú tàn tật - Ảnh 3

Trên trang cá nhân, diễn viên từng cho biết từ khi quen ông Mã Đình Cường đến nay, cả hai trải qua những cảm xúc từ bối rối, tim đập mạnh đến bình yên bên nhau. Mã Đình Cường luôn dịu dàng và nâng niu cô như trẻ nhỏ. Nhờ ông, cô trưởng thành hơn, có cuộc sống tự tại. Cả hai hạnh phúc vì chấp nhận con người thật của nhau, khen ngợi ưu điểm cũng như bao dung khuyết điểm của người kia.

Truyền thông nhiều lần bắt gặp Mã Đình Cường ngồi xe lăn, chống nạng tháp tùng vợ đi dự tiệc, mua sắm. Lê Tư viết: "Là anh ấy nguyện ý cùng tôi chậm rãi già đi, cũng là anh ấy vĩnh viễn nâng niu tôi như một đứa trẻ".

Lê Tư sinh năm 1971, được xem là một trong những mỹ nhân nổi danh của làng giải trí Hồng Kông thập niên 90. Năm 1990, cô ký hợp đồng với đài TVB rồi nhanh chóng trở thành "con cưng" của đài. Nhờ sự ưu ái của nhà đài, Lê Tư được tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thâm Cung Nội Chiến, Lấy Chồng Giàu Sang... đồng thời nhận được sự mến mộ của công chúng.

Trong nhiều năm, Lê Tư luôn có mặt trong danh sách những mỹ nhân "đáng khao khát" nhất làng giải trí xứ hương cảng. 

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