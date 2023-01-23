Nhân dịp đầu năm mới, vợ chồng Trịnh Gia Dĩnh khoe ảnh cận mặt con trai mới sinh

Hoa hậu Trần Khải Lâm hạ sinh Carlos vào đầu tháng 1, đây cũng là lần đầu tiên hai ngôi sao công khai ngoại hình con trai đến với công chúng.

Chào đón năm mới, Trịnh Gia Dĩnh đã đăng tải loạt ảnh mới của bà xã Trần Khải Lâm và con trai mới chào đời. Theo tiết lộ từ phía nam tài tử, nhóc tỳ thứ 3 của gia đình có tên Carlos.

Trịnh Gia Dĩnh chia sẻ thêm, hai anh trai rất yêu quý Carlos. Anh cũng gửi lời cảm ơn tới bà xã đã vất vả sinh nở, cũng như chúc mừng năm mới tới mọi người.

Trần Khải Lâm và Trịnh Gia Dĩnh kết hôn năm 2018. Sau đó, Hoa hậu Hong Kong 2013 tạm dừng đóng phim. Cô hạnh phúc với việc được làm mẹ và liên tục sinh ba con trong 5 năm. Hai con trai đầu nhà Trịnh Gia Dĩnh cũng được khán giả yêu thích nhờ vẻ ngoài đáng yêu. Dù chỉ mới vài tuổi, các bé đã được trả thù lao cao để tham gia quảng cáo cùng bố mẹ.

Trịnh Gia Dĩnh vốn được biết tới là một trong những nam nghệ sĩ đào hoa bậc nhất Hong Kong. Anh từng hẹn hò với Vương Hinh Bình, Châu Lệ Kỳ, Xa Thi Mạn. Cũng vì vậy, cha mẹ Trần Khải Lâm không hài lòng về mối tình này. Khi cả hai còn đang hẹn hò, cha mẹ hoa hậu lo lắng con gái bị tổn thương bởi tính cách đào hoa của tài tử Bằng chứng thép. Bên cạnh đó, họ cách nhau tới 22 tuổi.

Tuy nhiên, Trần Khải Lâm tin rằng tình yêu của cô sẽ giữ chân được Trịnh Gia Dĩnh. Từ khi có gia đình, nam diễn viên không còn vướng vào bê bối tình ái mà trở thành một người chồng yêu vợ thương con.

"Tôi không lừa dối Trần Khải Lâm. Tôi không muốn trả giá và đánh mất tổ ấm viên mãn hiện tại. Tôi luôn thông báo lịch trình làm việc cho cô ấy biết. Ngoại trừ đi gặp bạn bè, đá bóng, tôi chỉ ở nhà chăm con, khả năng ngoại tình bằng 0", Trịnh Gia Dĩnh nói.

Nhờ sự thấu hiểu, quan tâm và chiều chuộng của chồng, Trần Khải Lâm là bà mẹ bỉm sữa có cuộc sống đáng mơ ước. Ngoài chăm con, cô vẫn có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, quản lý việc kinh doanh, theo đuổi những sở thích cá nhân: làm đẹp, mua sắm, du lịch, gặp gỡ bạn bè…

Trịnh Gia Dĩnh là nam diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng người Mỹ gốc Hong Kong. Anh từng là diễn viên độc quyền của hãng TVB và đóng nhiều phim tên tuổi như Tình yêu dưới vòm trời, Cảnh sát tài ba, Tìm lại một nửa, Sức mạnh tình thân, Thiên Nhãn, Diệp Vấn...

Vợ anh - Trần Khải Lâm - từ khi mới ra mắt đã rất hot, nhất cử nhất động của cô đều được chú ý. Sau khi giành ngôi Hoa hậu Hong Kong 2013, cô đóng nhiều phim rồi kết hôn với tài tử Trịnh Gia Dĩnh vào năm 2018 và liên tiếp sinh con. Sau khi sinh con, Trần Khải Lâm hiện đảm nhận vai trò dẫn chương trình cho các show truyền hình lớn tại Hong Kong.