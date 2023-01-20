Quan Hiểu Đồng bị chê quê mùa khi hẹn hò cùng Lộc Hàm

Tuy nhiên, sau khi những bức ảnh được chia sẻ trên mạng, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận chê cười phong cách thời trang của Quan Hiểu Đồng.

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, gần đây một số cư dân mạng tình cờ gặp Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng tại một chợ hải sản ở Nhật Bản. Được biết, cặp đôi đi du lịch cùng nhau, chính vì vậy người chụp ảnh chỉ ghi lại khoảnh khắc từ xa vì không muốn làm phiền hai ngôi sao.

Trong quá khứ, Quan Hiểu Đồng cũng nhiều lần gây tranh cãi vì phong cách thời trang từ thường ngày cho đến trên thảm đỏ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực cho rằng việc diện trang phục ra sao là quyền tự do của mỗi người.

Trong ảnh, "em gái quốc dân" đội mũ len, diện áo khoác gió tông màu đỏ - hồng cùng quần ống rộng. Netizens cho rằng bộ đồ nữ diễn viên mặc sến sẩm và quê mùa.

Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm công khai hẹn hò vào tháng 10/2017. Cả hai nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác chung trên phim trường Điềm mật bạo kích.

Chuyện tình cảm của cặp đôi khi đó không nhận được sự ủng hộ, chủ yếu từ người hâm mộ của nam ca sĩ. Sau khi công khai hẹn hò, Quan Hiểu Đồng bị công chúng liên tục chỉ trích và không ngừng gây sức ép, nhưng cô vẫn giữ thái độ im lặng và tập trung vào sự nghiệp.

Sau 5 năm bên nhau, cặp sao trẻ không thể hiện tình cảm quá nhiều trước truyền thông và khán giả để tránh ảnh hưởng đến công việc. Thế nhưng, cả hai vẫn rất hạnh phúc và ngọt ngào trong những khoảnh khắc riêng tư đời thường.

Lộc Hàm là cái tên hot của làng giải trí Hoa ngữ. Anh là ngôi sao 9X có lượng fan "khủng" và đắt show quảng cáo, thậm chí được gọi là mỹ nam đắt giá nhất Cbiz. Có gương mặt đẹp như con gái, Lộc Hàm tạo dấu ấn trong cả địa hạt âm nhạc lẫn phim ảnh.

Anh đóng Pháo đài Thượng Hải, Tử chiến Trường Thành, 12 con vịt vàng... Anh giàu có, có nhiều xe phiên bản giới hạn, nhà biệt thự tại Bắc Kinh. Gần đây anh tập trung ra mắt single mới.

Quan Hiểu Đồng sinh năm 1997 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật: cha là nghệ sĩ sân khấu chuyên nghiệp Quan Thiếu Tăng, mẹ là diễn viên kịch nói Lý Quân. Nền tảng gia đình giúp Hiểu Đồng từ nhỏ đã có cơ hội tiếp cận làng giải trí, 4 tuổi cô đã đóng phim đầu tiên.

Khối "tài sản" hiện tại của cô là hơn 100 phim điện ảnh, truyền hình lớn nhỏ. Sớm nổi tiếng nhưng Hiểu Đồng được tiếng là một cô gái thân thiện, vui vẻ với bạn bè thay vì có thái độ "ngôi sao". Cô đóng nhiều phim như Tai trái, Vô Cực, Đồ lan đóa, Nguyệt bán Alice...