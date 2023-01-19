Universal Music cho ra album nhạc tưởng nhớ 20 năm ngày mất của Trương Quốc Vinh

Sao quốc tế 19/01/2023 19:54

Ngày 1/4 hằng năm trở thành mốc thời gian khó quên đối với những người hâm mộ cố ca sĩ Trương Quốc Vinh, bởi nó gợi nhắc rằng họ đã mãi mãi mất đi một nghệ sĩ tài hoa.

Trương Quốc Vinh sinh năm 1956, là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí Hồng Kông. Anh được xem là người thổi hồn và mang lại cho nghệ thuật xứ hương cảng một diện mạo rực rỡ suốt 3 thập kỷ sự nghiệp. Anh là người đưa nhạc Cantopop (nhạc Pop tiếng Quảng Đông) nổi tiếng và được ưa chuộng trên thế giới qua các album của mình.

Ngoài ca hát, anh còn góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh kinh điển như Anh hùng bản sắc II, Yên chi khâu, Thiến nữ u hồn, A Phi chính truyện, Đông Tà Tây Độc, Bá vương biệt cơ... 

Universal Music cho ra album nhạc tưởng nhớ 20 năm ngày mất của Trương Quốc Vinh - Ảnh 1
Huyền thoại âm nhạc Hong Kong Trương Quốc Vinh. Ảnh: Internet

Trương Quốc Vinh được đồng nghiệp xem là "anh cả" trong làng giải trí xứ hương cảng. Trong cuộc sống, Trương Quốc Vinh được mô tả là người bình dị, luôn lo nghĩ cho bạn bè và mọi người xung quanh. Tuy nhiên, cuộc đời anh lại đầy bi kịch và ngắn ngủi.

Năm 2003, nam nghệ sĩ nổi tiếng nhảy lầu tự vẫn khi mới 47 tuổi và đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Trương Quốc Vinh nhảy từ tầng 24 phòng khách sạn Mandarin Oriental, Hồng Kông xuống đất.

Sự ra đi đột ngột của Trương Quốc Vinh khiến bạn bè, người thân và fan đều tiếc thương. Quản lý Trương Quốc Vinh - cô Trần Thục Phân là người chứng kiến những giây phút cuối đời của tài tử. Sự ra đi của anh để lại nỗi đau khôn nguôi trong cô suốt nhiều năm qua.

Universal Music cho ra album nhạc tưởng nhớ 20 năm ngày mất của Trương Quốc Vinh - Ảnh 2

Năm nay là năm thứ 20 đánh dấu sự ra đi của nam nghệ sĩ đa tài nhưng yểu mệnh.

Ngày 1/4 hằng năm trở thành mốc thời gian khó quên đối với những người hâm mộ cố ca sĩ Trương Quốc Vinh, bởi nó gợi nhắc rằng họ đã mãi mãi mất đi một nghệ sĩ tài hoa.

Nhân kỷ niệm 20 năm ngày giỗ của anh, ngày 18/1, công ty âm nhạc Universal Music Hong Kong thông báo cho ra album ca nhạc mang tên "Remembering Leslie", thu thanh các bài hát kinh điển trước đây của cố ca sĩ, được các ca sĩ trẻ hiện nay cover lại, để tưởng nhớ ngôi sao tài hoa này.

Bài hát sẽ ra mắt đầu tiên đó là bài Trộm tình do Lư Hãn Đình (Anson Lo), thành viên nhóm nhạc nổi tiếng MIRROR cover lại. Bài này được phối lại trên nền nhạc mới và bổ sung thêm lời rap do Lư Hãn Đình sáng tác, đưa vào trong bài hát.

Ngày 12/1 vừa qua là kỷ niệm sinh nhật thứ 66 của cố ca sĩ Trương Quốc Vinh, trong cuộc đời ngắn ngủi kéo dài 46 năm của mình, Trương Quốc Vinh đã mang đến cho người nghe rất nhiều bài hát hay và rất được khán giả mến mộ.

Nhiều năm qua, khán giả tại Hồng Kông vẫn giữ thói quen tới đặt vòng hoa tưởng nhớ cố nghệ sĩ tại khách sạn Mandarin Oriental - nơi Trương Quốc Vinh tự sát.

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