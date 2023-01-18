Xa Thị Mạn kể lại kỷ niệm 'dở khóc dở cười' khi sang Đại lục đóng phim

Sao quốc tế 18/01/2023 23:18

Xa Thi Mạn từ lâu đã không còn là cái tên quá xa lạ trên màn ảnh Trung Quốc Đại lục, sau khi chuyển hướng hẳn sang thị trường nơi này.

Làm việc tại TVB trong suốt 14 năm, Xa Thi Mạn đã ghi dấu ấn nhất định, giành được thành công mà bất kỳ diễn viên nào khi đến với sự nghiệm diễn xuất mong muốn. Tuy nhiên, năm 2011, cô quyết định rời TVB và đi tìm cho mình vùng đất mới. Hai năm sau, Xa Thi Mạn chính thức gia nhập làng giải trí Trung Quốc đại lục với hy vọng được làm việc với các diễn viên mới và tạo ra phản ứng hóa học mới.

Xa Thị Mạn kể lại kỷ niệm 'dở khóc dở cười' khi sang Đại lục đóng phim - Ảnh 1

Trong những năm qua, Xa Thị Mạn trở thành cái tên quen thuộc trên màn ảnh Trung Quốc. Đi cùng với danh tiếng, cát-xê của nữ minh tính thuộc dạng siêu cao, nhiều hơn hẳn so với thời ký hợp đồng độc quyền với TVB. Thành công của Xa Thị Mạn với Diên Hy Công Lược giúp cô tạo được chỗ đứng vững chắc tại thị trường Đại lục. Đây là vai diễn phản diện đầu tiên của Xa Thi Mạn trong sự nghiệp đóng phim truyền hình của mình.

Trước đây, Xa Thi Mạn từng đóng chung với nam diễn viên Trung Quốc Hồ Quân trong bộ phim Hốt Tất Liệt truyền kỳ năm 2013. Trong phim, Hồ Quân vào vai Hốt Tất Liệt và Xa Thi Mạn đóng vai Hoàng hậu Chabi, người gắn bó cả cuộc đời với Hốt Tất Liệt.

Đây là bộ phim truyền hình Trung Quốc kể về cuộc đời của Hốt Tất Liệt và những sự kiện dẫn đến việc thành lập triều đại nhà Nguyên do người Mông Cổ cai trị tại đất nước Trung Quốc.

Xa Thị Mạn kể lại kỷ niệm 'dở khóc dở cười' khi sang Đại lục đóng phim - Ảnh 2
Xa Thị Mạn và Hồ Quân. Ảnh: Internet

Trong quá trình quay phim, Xa Thi Mạn kiên quyết đòi sử dụng tiếng Quan thoại trong đối đáp qua lại, và cho biết cô đã nỗ lực rất nhiều để luyện nói tiếng Quan thoại.

Là người khắt khe với bản thân nên Xa Thi Mạn luôn đòi hỏi mình phải hoàn hảo nhất có thể mỗi khi diễn xuất, nhưng sau một tháng, nữ diễn viên sinh năm 1975 bất ngờ bị Hồ Quân phán một câu: "Hay là cô dùng trở lại tiếng Quảng Đông (ngôn ngữ mà Xa Thi Mạn thường dùng hàng ngày), đừng lãng phí kỹ năng diễn xuất của mình, cô đã mất quá nhiều thời gian cho việc luyện tiếng Quan thoại, tôi có thể nghe hiểu ít nhiều tiếng Quảng Đông".

Những lời này của Hồ Quân khiến Xa Thi Mạn dở khóc dở cười, cô hỏi ngược lại bạn diễn rằng: "Sao anh không nói sớm?". Hồ Quân cười và đáp rằng: "Tôi thấy cô rất cố gắng, nên không muốn cô bị sốc".

Qua lời đề nghị của Hồ Quân, nữ diễn viên đã dùng trở lại tiếng Quảng Đông khi thể hiện lời thoại, chỉ khi đến câu thoại cuối cùng, cô mới chuyển sang dùng tiếng Quan thoại để giúp bạn diễn nhận biết được sắp đến lượt mình tiếp lời.

Hốt Tất Liệt truyền kỳ là bộ phim mà Hồ Quân và Xa Thi Mạn lần đầu tiên đóng chung với nhau và vào vai vợ chồng. Sau lần hợp tác này, Hồ Quân cho biết: "Xa Thi Mạn là một người phóng khoáng và rất nỗ lực trong diễn xuất. Mặc dù đây là lần đầu tiên chúng tôi đóng chung nhưng cả hai đều rất ăn ý với nhau, thường cùng nhau ăn uống trên thảo nguyên và trở thành bạn bè thân thiết".

 

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