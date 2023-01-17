Theo các tài liệu, nguyên đơn Vương Âu cho rằng bị đơn họ Lý đã đăng một bài viết trên tài khoản công khai WeChat với tiêu đề "Danh tiểu tam rửa cũng không sạch".

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, gần đây tranh chấp sơ thẩm của Vương Âu và một người họ Lý đã được công khai.

Vương Âu cho hay, bài viết đã bịa đặt trắng trợn và lan truyền tin giả nhằm xúc phạm cô. Bài viết này đã đạt hơn 100.000 lượt đọc vào thời điểm thu được bằng chứng.

Vào năm 2016, Vương Âu từng vướng scandal ngoại tình với Lưu Khải Uy vì cả hai bị chụp lại hình "đọc kịch bản đêm khuya", việc họ ở bên nhau khiến công chúng không mấy thiện cảm, thậm chí là còn nhận phải những lời chỉ trích nặng nề.

Đối với tin đồn này, phía Vương Âu đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, khẳng định nữ diễn viên Lang Nha bảng và Lưu Khải Uy chỉ là đồng nghiệp bình thường. Hai người họ hoàn toàn không có bất kỳ mối quan hệ nào khác. Không chỉ vậy, Vương Âu cũng đã kiện người tung tin đồn kết hôn này, cuối cùng bị cáo đã thua kiện và phải bồi thường cho cô 10.000 Nhân dân tệ.

Lưu Khải Uy và Vương Âu. Ảnh: Internet

Lưu Khải Uy cũng phủ nhận ngoại tình với Vương Âu và cho biết chỉ vào phòng duyệt kịch bản nhưng người hâm mộ vẫn bán tin bán nghi. Những hình ảnh nhạy cảm này đã khiến Lưu Khải Uy đau khổ một thời gian dài. Thời điểm đó, Dương Mịch lên báo khẳng định, cô luôn tin tưởng và ủng hộ "ông xã".

Sau khi bị tố ngoại tình, Lưu Khải Uy và Vương Âu cũng không còn tương tác hay chạm mặt nhau trong các sự kiện nữa. Hiện tại, Lưu Khải Uy đã ly hôn với Dương Mịch và dành thời gian chủ yếu để chăm sóc con gái, trong khi đó Vương Âu tập trung cho công việc và đã gặt hái được một số thành tựu nhất định.

Vương Âu sinh năm 1982, là diễn viên khá quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Cô được chú ý sau khi tham gia Lang gia bảng. Nữ diễn viên gặp gỡ Khải Uy khi hợp tác trong Cha mẹ cuối tuần. Sau đó, họ tiếp tục yêu nhau ở phim Mãng hoang kỷ.

Sina tiết lộ bạn bè trong ngành khẳng định Vương Âu đã lập gia đình với người đàn ông tên Trương Qua. Họ từng có màn cầu hôn lãng mạn trong đám cưới một người bạn. Cũng theo thông tin, hai người bí mật đăng ký kết hôn và đã chia tay.