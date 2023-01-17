Rầm rộ tin Viên Băng Nghiên được gỡ phong ấn, quay trở lại giới giải trí sau scandal trốn thuế

Sao quốc tế 17/01/2023 15:38

Công ty quản lý tung ra ảnh đón năm mới 2023 có sự góp mặt của Viên Băng Nghiên, đây được cho là dấu hiệu cô sắp trở lại giới giải trí.

Mới đây, công ty Hoan Thụy - công ty quản lý của Viên Băng Nghiên - đã tung ảnh chúc phúc tân xuân 2023 có sự góp mặt của nữ diễn viên. Ngoài ra, giới giải trí cũng lan truyền tin đồn bộ phim Hoa rơi gặp lại chàng của nghệ sĩ này với Lưu Học Nghĩa đã qua kiểm duyệt.

Những động thái này được cho là dấu hiệu Viên Băng Nghiên đã vượt qua "phong sát", sắp trở lại giới giải trí Trung Quốc. Tuy nhiên, cho tới hiện tại chưa có bất cứ thông báo chính thức nào được đưa ra.

Rầm rộ tin Viên Băng Nghiên được gỡ phong ấn, quay trở lại giới giải trí sau scandal trốn thuế - Ảnh 1

Trước tin đồn này, cư dân mạng Trung Quốc cho rằng nếu Viên Băng Nghiên có thể trở lại sau khi hoàn thành các nghĩa vụ đóng thuế theo quy định thì nhiều nghệ sĩ khác như Phạm Băng Băng, Đặng Luân... cũng có thể làm được điều đó.

Tháng 7/2022, công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Truyền thông Văn hóa Lệ Nghiên đã bị xử phạt 146.000 USD về tội trốn thuế. Đây là công ty do Viên Băng Nghiên giữ vai trò đại diện pháp nhân và là giám đốc điều hành. Từ năm 2019 đến 2021, công ty truyền thông văn hóa Lệ Nghiên gian lận 1,2 triệu USD, không nộp khoản thuế 243.000 USD.

Theo Sina, Viên Băng Nghiên khôn ngoan khi sớm tháo chạy khỏi công ty vi phạm pháp luật. Đồng thời, nữ diễn viên tránh được việc bị cấm sóng nhờ nhanh chóng nộp đủ số tiền phạt. Do đó, cô không bị xóa các tài khoản mạng xã hội như Đặng Luân hay Triệu Vy, Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Trương Triết Hạn, những người cũng vi phạm pháp luật trước đó.

Rầm rộ tin Viên Băng Nghiên được gỡ phong ấn, quay trở lại giới giải trí sau scandal trốn thuế - Ảnh 2

Vụ việc khiến danh tiếng của Viên Băng Nghiên lao dốc không phanh. Làn sóng tẩy chay khiến cô mất nhiều hợp đồng đại diện thương hiệu chỉ sau 2 giờ. Các đài truyền hình, đoàn phim thông báo ngừng phát sóng và cắt vai của nữ diễn viên.

Nhiều tháng qua, Viên Băng Nghiên ở ẩn. Truyền thông Trung Quốc cho biết nữ diễn viên từng có thời gian khủng hoảng tâm lý vì đột ngột mất sự nghiệp. Cô nhốt mình trong phòng khách sạn ở Hoành Điếm. Cha mẹ người đẹp 30 tuổi phải túc trực chăm sóc để giúp cô vực dậy tinh thần.

Rầm rộ tin Viên Băng Nghiên được gỡ phong ấn, quay trở lại giới giải trí sau scandal trốn thuế - Ảnh 3

Viên Băng Nghiên sinh năm 1992, là nữ diễn viên truyền hình thế hệ mới được yêu thích tại Trung Quốc. Cô nổi tiếng với các phim như Phi đao hựu kiến phi đao, Hồi minh chi Dương Lăng truyện, Lão Cửu Môn, Tương dạ, Thính tuyết lâu, Lưu ly, Chúc khanh hảo.

Sau thành công của Lưu ly (2020), Viên Băng Nghiên trở thành diễn viên trẻ được săn đón. Cô được đánh giá là đại diện cho thế hệ nghệ sĩ đi lên bằng thực lực. Đáng tiếc, nữ diễn viên vướng bê bối trốn thuế khiến sự nghiệp của cô chững lại.

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