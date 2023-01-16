Trịnh Sảng bị Trương Hằng tố gian dối, than nghèo nhưng mua biệt thự ở Mỹ

Bạn trai cũ tố Trịnh Sảng sống không thành thật, nhiều tiền nhưng lại nói mình kinh tế khó khăn.

Ngày 16/1, tờ Sinchew đưa tin, trên trang cá nhân Trương Hằng tố cáo vợ cũ gian dối, giả nghèo: "Cô ta nói dối để lấy lòng người hâm mộ, ngoài mặt khóc lóc đáng thương nói thuê nhà, chi tiêu eo hẹp nhưng thực tế đã mua một biệt thự ở Mỹ". Anh nói thêm, căn nhà của vợ cũ mua tháng hồi 5/2022 tại Colorado, Mỹ gồm ba phòng ngủ, giá trên hợp đồng là 740.000 đô la (hơn 17 tỷ đồng). Trịnh Sảng và Trương Hằng. Ảnh: Internet Trước đó, Trương Hằng tố Trịnh Sảng bạo hành hai con khoảng ba tuổi. Theo đó vào ngày 7/1, qua luật sư, Trương Hằng cho biết sáu tháng trước anh phát hiện con gái bị thương ngón tay sau khi ở với mẹ. Ba tháng trước, anh lại thấy con trai bị loét dưới mũi khi Trịnh Sảng trả con lại cho anh. Bé trai nói "mẹ làm con bị thương".

Trương Hằng đưa các con tới bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán vết thương của bé gái 6 cm, phải khâu năm mũi. Anh hỏi Trịnh Sảng nhưng cô đưa ra nhiều lý do khác nhau, khiến anh không xác định được nguyên nhân thực sự. Bạn trai cũ của diễn viên còn nói anh phát hiện Trịnh Sảng bỏ con lại một mình trong nhà, không ai trông coi. Trương Hằng tiết lộ Trịnh Sảng làm thủ tục chứng minh thu nhập thấp, để các con được hưởng chế độ khám chữa bệnh, bảo hiểm miễn phí hoặc với giá thấp. Trương Hằng nói: "Với khối tài sản của cô ta, việc làm này khiến tôi sốc". Anh còn công khai đoạn video, trong đó con trai nói "không muốn đến chỗ mẹ".

Ngay sau đó, người đẹp 32 tuổi bác bỏ các nội dung tố cáo của Trương Hằng. Cô cho biết không gây thương tổn cho con, không lơ là chăm sóc hai bé. Cơ quan chức năng địa phương cũng chưa từng điều tra cô. Hiện tại, mâu thuẫn của Trương Hằng, Trịnh Sảng rất căng thẳng. Hai bên không ngừng đấu tố nhau trên mạng xã hội, khiến khán giả ngán ngẩm. Scandal của Trịnh Sảng nổ ra hôm 18/1/2021, khi Trương Hằng đăng ảnh tiết lộ đang ở Mỹ chăm hai con. Trương Hằng nói không trốn nợ, mà không về Trung Quốc bởi hai đứa trẻ hiện bị mắc kẹt do thiếu giấy tờ từ mẹ của chúng là nữ diễn viên Trịnh Sảng. Sau đó, một loạt đoạn ghi âm được tung lên mạng, cho thấy nhà Trịnh Sảng muốn bỏ hai đứa trẻ được nhờ mang thai hộ ở Mỹ... Sự việc khiến nhiều nhãn hàng ruồng bỏ nữ ngôi sao, nhiều fan đồng loạt quay lưng, Trịnh Sảng bị chửi mắng thậm tệ vì sống tàn nhẫn. Vì scandal này, Trịnh Sảng bị điều tra, chịu thu hồi tiền thuế và phí nộp chậm bổ sung là 299 triệu NDT (hơn 46 triệu USD). Không chỉ bị phạt tiền, Trịnh Sảng còn bị phong tỏa trên mọi địa hạt, sự nghiệp tan vỡ. Trịnh Sảng nhiều lần bày tỏ sự hối hận và mong có cơ hội làm lại sự nghiệp, nhưng không được chấp nhận. Sau đó, cô và Trương Hằng lao vào cuộc chiến giành quyền nuôi hai con tại Mỹ.

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