Con gái bỏ đi biền biệt không tin tức, tình cũ Thành Long đón Tết cô đơn ở quê nhà

Điều này đồng nghĩa với việc Ngô Ỷ Lợi sẽ trải qua năm mới một mình, không ai bên cạnh. Nhiều năm trở lại đây, công chúng thường bắt gặp ngôi sao họ Ngô xuất hiện đơn độc, lẻ bóng ở tuổi 49.

Mới đây, truyền thông Hong Kong đưa tin Ngô Trác Lâm - con gái của Ngô Ỷ Lợi và Thành Long - sẽ không về nhà ăn Tết. Ngô Trác Lâm quyết định ở lại Canada đón Tết cùng bạn đời Andi.

Dù Thành Long sở hữu khối tài sản gần nửa tỷ USD nhưng khẳng định sẽ không để lại tiền cho Ngô Ỷ Lợi và con gái "rơi" dù là một xu. Ông gọi sai lầm năm xưa là "lỗi lầm mà mọi người đàn ông đều mắc phải".

Ngô Ỷ Lợi và ngôi sao võ thuật Thành Long từng có cuộc tình "vụng trộm" chóng vánh và có với nhau đứa con gái tên là Ngô Trác Lâm, sinh năm 1999. Song, Thành Long không chịu trách nhiệm với Ngô Trác Lâm và nói với truyền thông rằng: "Tình cảm chúng tôi rất tốt nhưng không phải tình nhân".

Bị người tình vứt bỏ phũ phàng, Ngô Ỷ Lợi một mình nuôi con. Tuy nhiên, hai mẹ con liên tục nảy sinh mâu thuẫn, căng thẳng khi Trác Lâm tỏ ra là một đứa trẻ nổi loạn, bất trị khiến nữ diễn viên này buồn phiền, chán nản. Minh tinh 7X từng phẫn nộ đến mức muốn từ mặt con, cô đã trả lời bình luận của một người hâm mộ: “Tôi chưa bao giờ sinh ra đứa trẻ này, đứa con này không phải là của tôi”. Cựu hoa hậu cũng từng bị điều tra sau khi bị tố ngược đãi con gái.

Những năm gần đây, quan hệ giữa Ngô Ỷ Lợi với con gái ngày càng xấu đi, nhất là khi Trác Lâm kết hôn với một cô gái đồng tính người nước ngoài tên là Andi, quan hệ giữa hai mẹ con nhanh chóng rơi vào tình trạng đóng băng. Ngô Ỷ Lợi chỉ có thể biết tình hình của con thông qua một người bạn chung.

Con gái Thành Long và người tình đồng giới. Ảnh: Internet

Ngô Trác Lâm và người tình đồng giới Andi bắt đầu công khai hẹn hò từ năm 2017. Đến năm 2018, họ bỏ sang Canada để kết hôn, tìm việc làm và dự định sống tại đây.

Ngô Ỷ Lợi từng tỏ thái độ khó chịu với Andi, tố người đẹp này dạy hư Ngô Trác Lâm, ham chơi lười làm, ăn bám con gái cô, nhiều lần gọi điện chửi bới, xúc phạm cô… Ngô Ỷ Lợi cũng năm lần bảy lượt trách con gái ngỗ ngược, không biết thương mẹ trong khi Ngô Trác Lâm thường xuyên nói mẹ không thấu hiểu, cảm thông cho mình. Những bất đồng trong suy nghĩ khiến mối quan hệ của mẹ con họ vốn đã xa cách lại càng trở nên căng thẳng.

Trong những năm qua, Andi không thể đi làm do mắc bệnh tâm lý, gánh nặng kinh tế đổ lên vai Ngô Trác Lâm. Con riêng của Thành Long làm một lúc hai công việc để nuôi gia đình, lo chi phí thuốc thang cho bạn đời. Theo truyền thông, Trác Lâm hiện làm phục vụ trong nhà hàng ở Canada, thu nhập bấp bênh, nhiều lúc phải xếp hàng để nhận đồ ăn từ thiện.

Theo Sohu, có thể vì thiếu thốn tình thương của cha từ nhỏ nên thế giới nội tâm của Ngô Trác Lâm không hoàn thiện khiến tâm lý cô nổi loạn và nhạy cảm. Nhiều người cho rằng, nếu được sinh ra trong một gia đình yêu thương và chăm sóc thì có lẽ cuộc sống của Ngô Trác Lâm chắc chắn sẽ không như thế này.