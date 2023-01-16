Con gái bỏ đi biền biệt không tin tức, tình cũ Thành Long đón Tết cô đơn ở quê nhà

Sao quốc tế 16/01/2023 15:10

Ngô Ỷ Lợi bất lực khi không thể khuyên răn con gái. Nữ diễn viên hiện sống cô đơn, không người thân bên cạnh.

Mới đây, truyền thông Hong Kong đưa tin Ngô Trác Lâm - con gái của Ngô Ỷ Lợi và Thành Long - sẽ không về nhà ăn Tết. Ngô Trác Lâm quyết định ở lại Canada đón Tết cùng bạn đời Andi.

Điều này đồng nghĩa với việc Ngô Ỷ Lợi sẽ trải qua năm mới một mình, không ai bên cạnh. Nhiều năm trở lại đây, công chúng thường bắt gặp ngôi sao họ Ngô xuất hiện đơn độc, lẻ bóng ở tuổi 49. 

Con gái bỏ đi biền biệt không tin tức, tình cũ Thành Long đón Tết cô đơn ở quê nhà - Ảnh 1

Ngô Ỷ Lợi và ngôi sao võ thuật Thành Long từng có cuộc tình "vụng trộm" chóng vánh và có với nhau đứa con gái tên là Ngô Trác Lâm, sinh năm 1999. Song, Thành Long không chịu trách nhiệm với Ngô Trác Lâm và nói với truyền thông rằng: "Tình cảm chúng tôi rất tốt nhưng không phải tình nhân".

Dù Thành Long sở hữu khối tài sản gần nửa tỷ USD nhưng khẳng định sẽ không để lại tiền cho Ngô Ỷ Lợi và con gái "rơi" dù là một xu. Ông gọi sai lầm năm xưa là "lỗi lầm mà mọi người đàn ông đều mắc phải".

Con gái bỏ đi biền biệt không tin tức, tình cũ Thành Long đón Tết cô đơn ở quê nhà - Ảnh 2

Bị người tình vứt bỏ phũ phàng, Ngô Ỷ Lợi một mình nuôi con. Tuy nhiên, hai mẹ con liên tục nảy sinh mâu thuẫn, căng thẳng khi Trác Lâm tỏ ra là một đứa trẻ nổi loạn, bất trị khiến nữ diễn viên này buồn phiền, chán nản. Minh tinh 7X từng phẫn nộ đến mức muốn từ mặt con, cô đã trả lời bình luận của một người hâm mộ: “Tôi chưa bao giờ sinh ra đứa trẻ này, đứa con này không phải là của tôi”. Cựu hoa hậu cũng từng bị điều tra sau khi bị tố ngược đãi con gái.

Những năm gần đây, quan hệ giữa Ngô Ỷ Lợi với con gái ngày càng xấu đi, nhất là khi Trác Lâm kết hôn với một cô gái đồng tính người nước ngoài tên là Andi, quan hệ giữa hai mẹ con nhanh chóng rơi vào tình trạng đóng băng. Ngô Ỷ Lợi chỉ có thể biết tình hình của con thông qua một người bạn chung.

Con gái bỏ đi biền biệt không tin tức, tình cũ Thành Long đón Tết cô đơn ở quê nhà - Ảnh 3
Con gái Thành Long và người tình đồng giới. Ảnh: Internet

Ngô Trác Lâm và người tình đồng giới Andi bắt đầu công khai hẹn hò từ năm 2017. Đến năm 2018, họ bỏ sang Canada để kết hôn, tìm việc làm và dự định sống tại đây.

Ngô Ỷ Lợi từng tỏ thái độ khó chịu với Andi, tố người đẹp này dạy hư Ngô Trác Lâm, ham chơi lười làm, ăn bám con gái cô, nhiều lần gọi điện chửi bới, xúc phạm cô… Ngô Ỷ Lợi cũng năm lần bảy lượt trách con gái ngỗ ngược, không biết thương mẹ trong khi Ngô Trác Lâm thường xuyên nói mẹ không thấu hiểu, cảm thông cho mình. Những bất đồng trong suy nghĩ khiến mối quan hệ của mẹ con họ vốn đã xa cách lại càng trở nên căng thẳng.

Trong những năm qua, Andi không thể đi làm do mắc bệnh tâm lý, gánh nặng kinh tế đổ lên vai Ngô Trác Lâm. Con riêng của Thành Long làm một lúc hai công việc để nuôi gia đình, lo chi phí thuốc thang cho bạn đời. Theo truyền thông, Trác Lâm hiện làm phục vụ trong nhà hàng ở Canada, thu nhập bấp bênh, nhiều lúc phải xếp hàng để nhận đồ ăn từ thiện. 

Theo Sohu, có thể vì thiếu thốn tình thương của cha từ nhỏ nên thế giới nội tâm của Ngô Trác Lâm không hoàn thiện khiến tâm lý cô nổi loạn và nhạy cảm. Nhiều người cho rằng, nếu được sinh ra trong một gia đình yêu thương và chăm sóc thì có lẽ cuộc sống của Ngô Trác Lâm chắc chắn sẽ không như thế này. 

 

'Mỹ nhân 50 năm có một' Lâm Thanh Hà viết sách để chữa khỏi căn bệnh cô đơn

'Mỹ nhân 50 năm có một' Lâm Thanh Hà viết sách để chữa khỏi căn bệnh cô đơn

Lâm Thanh Hà cho biết, bà viết lách để giãy bày tâm sự, gửi gắm nỗi niềm của mình qua từng con chữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Ỷ Lợi Thành Long Ngô Trác Lâm con gái Thành Long sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

'Mỹ nhân 50 năm có một' Lâm Thanh Hà viết sách để chữa khỏi căn bệnh cô đơn

'Mỹ nhân 50 năm có một' Lâm Thanh Hà viết sách để chữa khỏi căn bệnh cô đơn

Sao nam TVB khiến cư dân mạng dậy sóng vì nhan sắc không tuổi

Sao nam TVB khiến cư dân mạng dậy sóng vì nhan sắc không tuổi

Tái hiện nhân vật Hoàng Dung phiên bản gốc 1983, Lý Nhất Đồng được khen ngợi hết lời

Tái hiện nhân vật Hoàng Dung phiên bản gốc 1983, Lý Nhất Đồng được khen ngợi hết lời

Sao nam 'Đại Tống thiếu niên chí' bị gãy tay vì đấu vật tay trong show

Sao nam 'Đại Tống thiếu niên chí' bị gãy tay vì đấu vật tay trong show

Sự thật tin đồn 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Trương Mạn Ngọc nghèo khổ ở tuổi xế chiều

Sự thật tin đồn 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Trương Mạn Ngọc nghèo khổ ở tuổi xế chiều

Hậu scandal mua dâm gây chấn động, Lý Dịch Phong rục rịch quay lại showbiz?

Hậu scandal mua dâm gây chấn động, Lý Dịch Phong rục rịch quay lại showbiz?

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 20 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 22 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân