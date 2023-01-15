Sao nam 'Đại Tống thiếu niên chí' bị gãy tay vì đấu vật tay trong show

Trương Tân Thành được đưa tới bệnh viện ngay khi bị thương vì vật tay trong show "Nhà trọ của chúng ta".

Ngày 15/1, truyền thông Hoa ngữ đưa tin nam diễn viên Trương Tân Thành bị gãy tay khi tham gia show của đài Chiết Giang, Trung Quốc. Theo thông báo của đài truyền hình ngôi sao Đại Tống thiếu niên chí bị thương khi chơi trò vật tay. "Ngày 14/1, trong quá trình ghi hình show 'Nhà trọ của chúng ta', khách mời Trương Tân Thành bị gãy tay khi chơi trò đấu vật. Ngay khi xảy ra sự cố, chúng tôi đã đưa nam diễn viên tới bệnh viện để chữa trị. Chương trình sẽ tích cực phối hợp, đồng hành cùng Trương Tân Thành tới khi anh ấy hoàn toàn bình phục. Mong nam diễn viên, các nhân viên và người hâm mộ tha lỗi", đài Chiết Giang lên tiếng vì sắp xếp trò chơi khiến ngôi sao sinh năm 1995 bị thương.

Trương Tân Thành bị thương khi tham gia show của đài Chiết Giang. Ảnh: Sina Thế nhưng, người hâm mộ của Trương Tân Thành vẫn chỉ trích đài truyền hình Chiết Giang đã không đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ tham gia chương trình. Một làn sóng tẩy chay nhà đài Trung Quốc lại được dấy lên. Cuối năm 2019, cái chết đột ngột của Cao Dĩ Tường khiến đài Chiết Giang bị chỉ trích dữ dội, vì coi thường tính mạng nghệ sĩ lúc quay chương trình truyền hình thực tế.

Theo đó, vào tháng 11/2019, Cao Dĩ Tường bất ngờ qua đời khi đang quay chương trình truyền hình thực tế Đuổi theo tôi đi (được xem là Running Man phiên bản Trung Quốc) cho đài Chiết Giang với những thử thách cường độ cao, rất đỗi nguy hiểm. Theo truyền thông Trung Quốc, nam diễn viên bị đột quỵ nhưng ê kíp đài Chiết Giang phán đoán sai, bỏ qua những phút đầu tiên được cho là thời điểm vàng để cứu người. Theo đó, Cao Dĩ Tường ngất xỉu lúc 1h45 sáng nhưng đến 2h30 mới được đưa đi cấp cứu. Khi đưa đến bệnh viện, đồng tử của anh giãn to hết mức và được xác nhận qua đời từ trước. Điều này khiến cư dân mạng Trung Quốc vô cùng phẫn nộ, cho rằng Cao Dĩ Tường chết oan và yêu cầu Đài truyền hình Chiết Giang phải có câu trả lời rõ ràng. Không chỉ vậy, nhiều sự cố nguy hiểm từng xảy ra với các nghệ sĩ khi tham gia show giải trí của đài Chiết Giang như Đặng Siêu bị gãy chân, Phạm Thừa Thừa nôn mửa khi phải chạy đường trường, Triệu Lệ Dĩnh suýt bị chết đuối, Angelababy bị thương... Trương Tân Thành sinh năm 1995, được truyền thông gọi là "học bá" khi đậu bảy đại học, trong đó thủ khoa bốn trường nghệ thuật hàng đầu Trung Quốc. Anh hát hay, được đánh giá cao diễn xuất trong các phim Xin chào, ngày xưa ấy, Lê hấp đường phèn, Lấy danh nghĩa người nhà, Đại Tống thiếu niên chí..

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