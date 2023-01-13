'Đại hoa đán TVB' Thái Thiếu Phân kỷ niệm 15 năm ngày cưới cùng chồng tài tử

Sao quốc tế 13/01/2023 18:00

Sau sóng gió đã qua, Thái Thiếu Phân hiện đang có cuộc hôn nhân viên mãn 15 năm với ông xã Trương Tấn.

Mới đây, trên trang cá nhân, Thái Thiếu Phân đăng ảnh cùng ông xã Trương Tấn, kỷ niệm 15 ngày cưới của cả hai. Đại hoa đán TVB viết: "Những năm qua, anh đã làm việc rất chăm chỉ để có thể gánh vác em trên lưng. Hôm nay là một ngày đầy bất ngờ, cảm ơn anh. Em không thể ngậm miệng lại vì vui. Miễn là có anh, ngay cả những ngày bầu trời đầy mây, em cũng sẽ mỉm cười. Em sẽ luôn là người yêu của anh. Em yêu anh".

Sau khi viết những dòng này, Thái Thiếu Phân trêu đùa rằng cô cũng cảm thấy xấu hổ vì những lời "sến sẩm" của mình dành cho ông xã.

Trong loạt ảnh Thái Thiếu Phân đăng có bức hình bó hoa và tấm thiệp chồng cô viết với nội dung: "Điều quan trọng là có em ở bên, vợ của anh. Kỷ niệm 15 năm hạnh phúc, anh yêu em".

'Đại hoa đán TVB' Thái Thiếu Phân kỷ niệm 15 năm ngày cưới cùng chồng tài tử - Ảnh 1
Thái Thiếu Phân đăng ảnh hai vợ chồng bên nhau. Ảnh: Weibo

 

'Đại hoa đán TVB' Thái Thiếu Phân kỷ niệm 15 năm ngày cưới cùng chồng tài tử - Ảnh 2
Tổ ấm hạnh phúc của Thái Thiếu Phân và tài tử Trương Tấn. Ảnh: Weibo

Thái Thiếu Phân, sinh năm 1973, là một trong tứ đại hoa đán nổi danh của đài TVB (Hồng Kông) thập niên 1990. Ngôi vị Á hậu Hồng Kông 1991 cùng nhan sắc xuất chúng đã giúp Thái Thiếu Phân được ưu ái góp mặt trong nhiều tác phẩm đặc sắc của TVB. 

Trong sự nghiệp, nữ diễn viên tạo được nhiều dấu ấn qua các bộ phim như Bàn tay nhân ái, Thiên địa hào tình, Thử thách nghiệt ngã, Lạc thần, Chân Hoàn truyện... Năm 2010, cô chuyển hướng phát triển tại thị trường Trung Quốc và liên tiếp gặt hái nhiều thành công.

Nữ diễn viên sinh năm 1973 từng chia sẻ, cô lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn và không ít lần ghen tị đến phát khóc khi nhìn tổ ấm của người khác.

Được biết, nữ diễn viên trưởng thành trong một gia đình sớm đổ vỡ khiến cô cùng anh trai phải sống cùng người mẹ đam mê cờ bạc hơn cả việc chăm lo cho con cái. Sao phim Lạc thần lớn lên trong sự mắng nhiếc, tàn nhẫn của mẹ. Sớm nhận thấy con gái xinh đẹp của mình là một “món hời”, bà nhiều lần hối thúc Thái Thiếu Phân tham gia các cuộc thi sắc đẹp từ khi cô chỉ mới 15 tuổi.

'Đại hoa đán TVB' Thái Thiếu Phân kỷ niệm 15 năm ngày cưới cùng chồng tài tử - Ảnh 3
Thái Thiếu Phân trở thành công cụ kiếm tiền của mẹ ruột khi còn rất trẻ. Ảnh: Internet

Cứ thế, cô đi theo những lời sai khiến của người mẹ nhẫn tâm và trở thành công cụ hoàn hảo giúp bà nuôi sống niềm đam mê với cờ bạc. 

Sina từng đưa tin, có lúc, mẹ của Thái Thiếu Phân nợ số tiền lên đến 10 triệu HKD (gần 30 tỉ đồng) khiến nữ diễn viên lao đao tìm cách trả nợ. Cuối cùng cô phải chấp nhận “bán thân” cho tỉ phú Lưu Loan Hùng, đại gia từng cặp kè nhiều mỹ nhân đình đám như Lý Gia Hân, Quan Chi Lâm hay Lữ Lệ Quân để đổi lại món tiền khổng lồ.

Sau những năm tháng tủi khổ vì những món nợ triền miên của mẹ, minh tinh xứ hương cảng đã mở họp báo vào năm 2008 và tuyên bố dứt quan hệ với mẹ ruột.

Từ khi gặp gỡ Trương Tấn và kết hôn với anh, cô đã cảm nhận được hơi ấm của một gia đình thực sự, tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào của việc làm vợ và làm mẹ. Cũng nhờ sự tận tâm, chu đáo và bao dung của "ông xã" kém tuổi, mái ấm của Thái Thiếu Phân luôn ấm áp suốt 15 năm qua.

 

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Từ khóa:   Thái Thiếu Phân Trương Tấn Lý Gia Hân Á hậu Hong Kong TVB

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