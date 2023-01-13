Sau nỗi đau mất vợ, 'đại hiệp' nức tiếng Hong Kong Huỳnh Nhật Hoa tuyên bố giải nghệ

Sao quốc tế 13/01/2023 16:37

Nam tài tử nói hết mặn mà với showbiz, ông cho rằng ánh hào quang đã không còn phù hợp với mình.

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, sau khi tham dự lễ trao giải thường niên TVB ngày 8/1, Huỳnh Nhật Hoa chia sẻ muốn ngừng diễn xuất.

"Tôi không muốn đóng thêm bất kỳ bộ phim nào nữa. Tôi đã chịu đựng vất vả quá nhiều. Showbiz hiện tại có rất nhiều diễn viên trẻ tài năng, vắng tôi ngành phim ảnh cũng không ảnh hưởng. Già rồi mà diễn không hay, tôi xấu hổ lắm", sao gạo cội nói với truyền thông.

Sau nỗi đau mất vợ, 'đại hiệp' nức tiếng Hong Kong Huỳnh Nhật Hoa tuyên bố giải nghệ - Ảnh 1
Huỳnh Nhật Hoa. Ảnh: Internet

Theo Huỳnh Nhật Hoa, hiện tại, ông muốn dành thời gian nghỉ ngơi, thực hiện dự định cá nhân đã bỏ lỡ trong những năm tháng tuổi xuân miệt mài kiếm tiền. Kiều Phong trong Thiên long bát bộ cho biết thời gian qua ông sống tự do tự tại, chơi thể rèn luyện sức khỏe với bạn bè.

Tháng 5/2020, nữ diễn viên Lương Khiết Hoa qua đời vì bạo bệnh. Sự ra đi của người vợ đã gắn bó hơn 30 năm khiến Huỳnh Nhật Hoa sụp đổ. Ông thừa nhận mình đã đánh mất đi mục đích sống và rơi vào trạng thái trầm cảm. 

Sau thời gian dài chìm trong cảm giác đau khổ, thậm chí từng nghĩ đến cái chết, Huỳnh Nhật Hoa gượng dậy và tập chấp nhận sự thật rằng Lương Khiết Hoa đã mãi mãi ra đi. Sao phim Thiên long bát bộ dần thích nghi với cuộc sống mới và cố gắng suy nghĩ tích cực hơn.

Sau nỗi đau mất vợ, 'đại hiệp' nức tiếng Hong Kong Huỳnh Nhật Hoa tuyên bố giải nghệ - Ảnh 2
Huỳnh Nhật Hoa suy sụp sau khi vợ qua đời. Ảnh: Internet

Hành trình trở lại cuộc sống bình thường của “hổ tướng” TVB may mắn có sự đồng hành của cô con gái Huỳnh Chỉ Tình cùng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của ông. Nam diễn viên cảm kích khi họ luôn ở bên động viên, khích lệ để ông lèo lái cuộc đời của mình đi đúng hướng.

Huỳnh Nhật Hoa cũng dành thời gian học làm nến, đá bóng, chạy bộ đường dài… để nguôi ngoai nỗi mất mát trong lòng.

Sau nỗi đau mất vợ, 'đại hiệp' nức tiếng Hong Kong Huỳnh Nhật Hoa tuyên bố giải nghệ - Ảnh 3
"Đại hiệp" màn ảnh nức tiếng Hong Kong một thời. Ảnh: Internet

Huỳnh Nhật Hoa sinh năm 1961, ông từng là tên tuổi đình đám trên màn ảnh TVB, cùng Miêu Kiều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Thang Trấn Nghiệp và Lương Triều Vỹ trở thành “Ngũ hổ tướng” nức tiếng của nhà đài. Nam diễn viên được yêu mến qua các bộ phim: Thiên long bát bộ (1982), Anh hùng xạ điêu (1983), Dương gia tướng, Thành Cát Tư Hãn, Nghĩa bất dung tình, Thiên địa hào tình, Tuyết sơn phi hồ (1999)…

Huỳnh Nhật Hoa kết hôn với Lương Khiết Hoa năm 1988 và có một con gái tên Huỳnh Chỉ Tình nay đã 31 tuổi. Từ năm 2013, khi bà xã mắc ung thư máu, nam diễn viên kỳ cựu gồng mình gánh vác tài chính. Năm 2017, nam tài tử gác lại công việc diễn xuất để chạy chữa, chăm sóc bạn đời.

Truyền thông Hong Kong tiết lộ kinh tế gia đình nam diễn viên kiệt quệ trong nhiều năm vì chi phí chữa bệnh đắt đỏ của cựu diễn viên họ Lương. Tháng 5/2020, bà ra đi sau 7 năm chống chọi với bạo bệnh, để lại khoảng trống không thể bù đắp cho Huỳnh Nhật Hoa.

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Từ khóa:   Huỳnh Nhật Hoa Lưu Đức Hoa Lương Triều Vỹ Thang Trấn Nghiệp sao TVB

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