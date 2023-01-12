Bị khán giả la ó vì diễn xuất thảm họa, Dương Siêu Việt tỏ thái độ gây tranh cãi

Sao quốc tế 12/01/2023 20:48

Dương Siêu Việt không hài lòng khi nhận phản hồi tiêu cực về mình. Nhiều người cho rằng, cô nên tiếp thu và trau dồi diễn xuất để tồn tại trong showbiz.

Dương Siêu Việt sinh năm 1998 từ khi ra mắt đã được xem là hiện tượng lạ khi độ nổi tiếng tỷ lệ nghịch với tài năng. Bước chân vào làng giải trí từ khá sớm, cô nàng liên tục vướng nhiều tai tiếng như vô duyên, bất tài, thôn nữ khóc nhè, IQ thấp,...

Quá nhiều lùm xùm bủa vây khiến nàng idol lấn sân sang diễn xuất vướng phải nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng, là nữ nghệ sĩ có lượng antifan không nhỏ trong Cbiz. 

Bị khán giả la ó vì diễn xuất thảm họa, Dương Siêu Việt tỏ thái độ gây tranh cãi - Ảnh 1
Từ thần tượng âm nhạc, Dương Siêu Việt lấn sân sang diễn xuất. Ảnh: Internet

Mới đây, Dương Siêu Việt khoe clip mới mặc trang phục cổ trang trên Douiyin và nhận nhiều lời khen nhờ nhan sắc lộng lẫy. Nhưng vẫn có những bình luận chê ánh mắt của Dương Siêu Việt lờ đờ, thiếu sức sống, không phù hợp với công việc diễn xuất. 

Nữ diễn viên đã bình luận dưới một tài khoản chê: "Đã không muốn chơi với người không hiểu và không biết thưởng thức". 

Bị khán giả la ó vì diễn xuất thảm họa, Dương Siêu Việt tỏ thái độ gây tranh cãi - Ảnh 2
Bị khán giả la ó vì diễn xuất thảm họa, Dương Siêu Việt tỏ thái độ gây tranh cãi - Ảnh 3

Thái độ của Dương Siêu Việt gặp phải nhiều bình luận trái chiều. Dân mạng cho rằng cô không biết tiếp thu những lời chê để tiến bộ hơn mà dành thời gian đối đáp.

Năm 2021, sau khi kết thúc hợp đồng âm nhạc, không còn là thành viên của nhóm Hỏa Tiễn Thiếu Nữ, Dương Siêu Việt tập trung phát triển sự nghiệp điện ảnh. Nữ diễn viên sinh năm 1998 đóng nữ chính trong phim Luận anh hùng ai mới là anh hùng, vai phụ trong các dự án Thành phố lý tưởng, Chào mừng đến Cát Nã Trại, Phong vũ nùng yên chi loạn của biên kịch Vu Chính.

Tuy nhiên, diễn xuất của Dương Siêu Việt luôn bị đánh giá là "nỗi bi ai của giới giải trí", "thảm họa diễn xuất". Bởi nữ thần tượng chỉ có ngoại hình đẹp, còn khả năng diễn xuất kém cỏi. Cô tham gia nhiều bộ phim, không có thời gian trau dồi diễn xuất khiến mỗi dự án đều nhận về phản ứng tiêu cực.

Bị khán giả la ó vì diễn xuất thảm họa, Dương Siêu Việt tỏ thái độ gây tranh cãi - Ảnh 4

Dương Siêu Việt từng đảm nhiệm vai nữ chính Phượng Vũ trong phim Thả thính phượng minh. Tuy nhiên, cô liên tục trợn mắt, biểu cảm yếu kém và phải nhận nhiều bình luận tiêu cực. Cô bị gọi là "người kế nhiệm Angelababy".

Dương Siêu Việt giữ sự chú ý của khán giả và truyền thông bằng những phát ngôn ngô nghê, gây tranh cãi. Thế nhưng, sự nổi tiếng không xuất phát từ sản phẩm nghệ thuật mà nhờ chiêu trò, được o bế không diễn ra được lâu.

Khi mới ra mắt năm 2018-2019, các chỉ số truyền thông của Dương Siêu Việt luôn cao, có thể so sánh với Địch Lệ Nhiệt Ba, Trịnh Sảng. Cô từng được xếp vào nhóm tiểu hoa đán tiềm năng, cùng Dương Tử. 

Tuy nhiên, hiện tại, sức hút của cô giảm sút rõ rệt. Nguyên nhân là cô không có tác phẩm nổi bật, không được đánh giá cao về tài năng như Châu Dã, Chương Nhược Nam... Triệu Lộ Tư cũng đã thay thế Dương Siêu Việt, trở thành nữ diễn viên trẻ được đầu tư mạnh mẽ.

 

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