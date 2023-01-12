Trương Tịnh Sơ lấy lại danh dự sau nhiều năm bị gắn mác 'mỹ nữ hầu rượu giá 100 tỷ đồng'

Theo đó, mỹ nhân Giờ cao điểm 3 đã đăng tải một đoạn video kể lại kinh nghiệm bảo vệ quyền lợi của mình: "Sau hơn mười năm bị tổn thương bởi 'tin đồn giả mạo', bị bạo lực tinh thần trên mạng, cuối cùng tôi đã đấu tranh với vụ kiện kéo dài nhiều năm. Mặc dù vụ kiện đã thắng, nhưng con đường đến với quyền lợi, việc bảo vệ danh dự vẫn còn khó khăn.

Mới đây, trên trang cá nhân, Trương Tịnh Sơ thông báo cô đã thắng kiện kẻ tung tin thất thiệt khiến sự nghiệp bị ảnh hưởng suốt nhiều năm qua.

Tịnh Sơ nói ban đầu, cô e ngại thủ tục pháp lý phiền toái, mất nhiều thời gian nên chỉ giữ im lặng, tin "cây ngay không sợ chết đứng". Nhưng những năm sau đó, Trương Tịnh Sơ nhận ra tin đồn không chấm dứt mà ngày một ngang ngược, không có điểm dừng, gây tổn thương tinh thần lớn cho nữ diễn viên.

Đã nửa năm kể từ khi bản án được ban hành, bên kia vẫn không chịu thi hành quyết định của tòa án, chưa đưa ra lời xin lỗi công khai. Dù vậy, thời điểm nhận được bản án cuối cùng của tòa, tảng đá đè nặng trong lòng tôi hơn mười năm cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm của mình lên đây, mong các bạn nữ có hoàn cảnh giống tôi lấy hết can đảm để bảo vệ quyền lợi của mình".

Thập niên 2010, Tịnh Sơ bị trầm cảm bốn năm vì các bình luận nhục mạ trên mạng xã hội.

Tháng 6/2021, phía nữ diễn viên đã kiện một tài khoản Douyin đã phát hành nhiều video, tất cả đều liên quan đến việc phỉ báng cô. Cụ thể tài khoản này đăng một số video và ảnh cùng thông tin Trương Tịnh Sơ là một trong những sao nữ nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ có giá tiếp khách cao hàng đầu. Cô còn bị gắn mác "mỹ nữ hầu rượu giá 30 triệu NDT” (hơn 100 tỷ đồng).

Không những vậy, Trương Tịnh Sơ thường xuyên vướng vào tin đồn yêu đương với các đạo diễn. Thậm chí trên mạng còn xuất hiện những tin “giật gân” như Trương Tịnh Sơ là “bạn phòng” với 20 đạo diễn nổi tiếng, ngủ khắp làng giải trí để giành lấy vai nữ chính, tài nguyên về tay mình. Tuy nhiên, điều khó hiểu ở Trương Tịnh Sơ chính là dù tin đồn khiến cô ảnh hưởng đến danh tiếng nặng nề nhưng nữ diễn viên không hề lên tiếng bác bỏ.

Thái độ này của ngôi sao sinh năm 1980 khiến nhiều bà vợ của các đạo diễn cảm thấy tức giận và phản cảm. Và Trương Tịnh Sơ trở thành người bị các phu nhân trong làng giải trí dè dặt, ngăn cấm việc chồng mình dính dáng, hay hợp tác cùng với nữ diễn viên. Vì tin đồn, danh tiếng của Trương Tịnh Sơ xuống dốc không phanh.

Sau khi được trả lại sự trong sạch, cô như thoát khỏi tảng đá đè nặng hơn 10 năm qua. Diễn viên cho rằng không ít phụ nữ gặp cảnh tương tự cô. Cô nói: "Cho dù được pháp luật trả lại danh dự, nạn nhân của tin đồn vẫn đối diện nghi hoặc của người khác", Tịnh Sơ nói.

Cho đến hiện tại Trương Tịnh Sơ vẫn đơn thân lẻ bóng, cô không còn quá chú trọng đến việc phát triển trong showbiz nữa. Ngoài việc đóng phim, cô còn đi du lịch, vẽ ký họa… cuộc sống trở nên phong phú và thú vị hơn so với trước đây rất nhiều.