Thiên vương Hong Kong Trương Học Hữu bán biệt thự để xoay xở cuộc sống

Sao quốc tế 11/01/2023 13:30

Dịch bệnh triền miên khiến Trương Học Hữu không có việc làm và thu nhập. Khi kinh tế gia đình kiệt quệ, Thiên vương Hong Kong phải rao bán bất động sản để xoay xở chi tiêu.

Mới đây, truyền thông Hong Kong đưa tin Trương Học Hữu rao bán dinh thự trị giá 360 triệu HKD (46 triệu USD) ở Hong Kong. Chia sẻ với báo chí, Thiên vương làng nhạc xứ Cảng cho biết phải bán tháo bất động sản vì thiếu tiền.

Theo Thiên vương Hong Kong, chi tiêu trong gia đình ông tương đối cao. Nhưng 3 năm trở lại đây, vì tình hình bệnh dịch triền miên, nam ca sĩ không có việc làm và thu nhập. Thời gian qua, Trương Học Hữu cũng đã tiêu hết tiền tiết kiệm để chăm lo cho gia đình có cuộc sống đủ đầy.

Trương Học Hữu phải chuyển sang diễn xuất để kiếm thêm thu nhập vì nghề hát không còn mang lại sự ổn định kinh tế. Tháng 3/2022, ông tái xuất màn ảnh sau 6 năm nghỉ diễn với bộ phim Mặt trận hải quan, đóng cùng Tạ Đình Phong.

Thiên vương Hong Kong Trương Học Hữu bán biệt thự để xoay xở cuộc sống - Ảnh 1
Thiên vương Hong Kong lâm cảnh túng thiếu. Ảnh: Internet

Trương Học Hữu sinh năm 1961 tại Hong Kong. Thập niên 80-90, anh là thần tượng của giới trẻ châu Á qua những bản tình ca ngọt ngào. Anh cũng là một trong "Tứ đại Thiên Vương" của làng giải trí Hoa ngữ bên cạnh Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Lê Minh. Trương Học Hữu được công chúng ưu ái gọi là "Ca thần" nhờ khả năng ca hát vượt trội. Một số ca khúc tiêu biểu của anh như: Loving You A Little More Each Day, Đợi em đến hoa cũng tàn, Nụ hôn ly biệt... 

Ngoài sự nghiệp đỉnh cao, Trương Học Hữu còn được ngưỡng mộ bởi lối sống chuẩn mực, ít điều tiếng. Không giống những đồng nghiệp vướng lùm xùm tình ái, anh chọn cho mình cuộc sống yên bề gia thất ngay khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao. 

Thiên vương Hong Kong Trương Học Hữu bán biệt thự để xoay xở cuộc sống - Ảnh 2
Trương Học Hữu có cuộc sống hôn nhân kín tiếng với bà xã diễn viên. Ảnh: Internet

Nam ca sĩ kết hôn với nữ diễn viên La Mỹ Vy năm 1996 và họ có 2 con gái. Thời còn trẻ, La Mỹ Vy là nữ minh tinh có tiếng của điện ảnh Hong Kong, sở hữu vẻ đẹp kiêu sa quý phái và là người tình trong mộng của nhiều người đàn ông. Sau khi kết hôn, cô tuyên bố giải nghệ để tập trung chăm sóc gia đình, trở thành hậu phương của chồng dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Đổi lại, tài tử cũng giữ lời hứa với cô sẽ trở thành người chồng, người cha tốt của gia đình. 

Cuộc sống hôn nhân 35 năm của La Mỹ Vy và Trương Học Hữu bình dị nhưng ngọt ngào hiếm có trong làng giải trí đầy thị phi bởi cả hai đều trân trọng giá trị gia đình, biết vun đắp hạnh phúc. Chính nhân cách tốt đẹp, cuộc sống kín đáo, bình yên mà cho đến nay, Trương Học Hữu vẫn nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. 

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