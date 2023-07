Thiên vương Hong Kong Trương Học Hữu bán biệt thự để xoay xở cuộc sống

Trương Học Hữu phải chuyển sang diễn xuất để kiếm thêm thu nhập vì nghề hát không còn mang lại sự ổn định kinh tế. Tháng 3/2022, ông tái xuất màn ảnh sau 6 năm nghỉ diễn với bộ phim Mặt trận hải quan, đóng cùng Tạ Đình Phong.

Thiên vương Hong Kong lâm cảnh túng thiếu. Ảnh: Internet

Trương Học Hữu sinh năm 1961 tại Hong Kong. Thập niên 80-90, anh là thần tượng của giới trẻ châu Á qua những bản tình ca ngọt ngào. Anh cũng là một trong "Tứ đại Thiên Vương" của làng giải trí Hoa ngữ bên cạnh Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Lê Minh. Trương Học Hữu được công chúng ưu ái gọi là "Ca thần" nhờ khả năng ca hát vượt trội. Một số ca khúc tiêu biểu của anh như: Loving You A Little More Each Day, Đợi em đến hoa cũng tàn, Nụ hôn ly biệt...