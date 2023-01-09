'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy sở hữu tài sản trăm nghìn tỷ vẫn livestream bán hàng, bị chỉ trích gay gắt

Hình ảnh sao nam gạo cội trên sóng livesteram nhanh chóng gây xôn xao cộng đồng mạng.

Mới đây, một trung tâm thương mại ở Trung Quốc đã lộ những bức ảnh của Trì Trọng Thụy. Trong ảnh, Trì Trọng Thụy 70 tuổi, vẫn để đầu trọc, mặc vest, phong thái điềm tĩnh và trẻ trung. Tuy nhiên, hình ảnh của "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy khiến nhiều người bất ngờ khi livestream bán hàng online. Hình ảnh Trì Trọng Thụy livestream bán hàng gây tranh cãi. Ảnh: Internet Trong số 4 thầy trò trong Tây du ký, Trì Trọng Thụy cũng là người được báo chí và dư luận nhắc đến nhiều nhất. Dù đã giải nghệ nhiều năm, đời tư của cựu diễn viên tốn không ít giấy mực bởi ông kết hôn với bà Trần Lệ Hoa, nữ tỷ phú 79 tuổi giàu bậc nhất Trung Quốc.

Trì Trọng Thụy và vai diễn Đường Tăng kinh điển trong "Tây du ký". Ảnh: Internet Về chuyện tình của Trì Trọng Thụy, không ít người liên tưởng đến vai diễn của ông trong Tây du ký. Trên phim, nếu Đường Tăng luôn bị mê hoặc bởi những yêu tinh nóng bỏng gợi cảm nhưng không chút lay động, thì ngoài đời, tài tử lại cảm phục trước người vợ Trần Lệ Hoa – người vừa giàu có, lại lớn hơn mình 11 tuổi. Suốt nhiều năm, cuộc hôn nhân của cả 2 luôn gây bàn tán, nằm giữa 2 thái cực ủng hộ, ca ngợi hay kể cả lời dèm pha, chê bai cũng không ít. "Đường Tăng 1986" và người vợ tỷ phú. Ảnh: Internet Cả hai cũng chưa từng công khai xưng hô là vợ chồng. Chính vì lẽ này mà Trì Trọng Thuỵ bị nhiều người mỉa mai là kẻ hám tiền, hư danh, dám từ bỏ cả sự nghiệp lẫn tôn nghiêm để "bám váy" người vợ giàu có. Đáp lại những tiêu cực về bản thân, "Đường Tăng 1986" từng thẳng thắn thừa nhận không bận tâm quá nhiều. Ông tâm sự chỉ lo cho sức khỏe vợ chứ không để ý chuyện tiền bạc.

Được biết, Trì Trọng Thụy năm nay 70 tuổi còn Trần Lệ Hoa đã 81 tuổi, nhưng cả hai đều trong tình trạng sức khỏe và thể lực rất tốt. Hiện giờ, do tuổi cao sức yếu, bà Trần Lệ Hoa đã giao công việc kinh doanh của mình cho các con quản lý. Tuy vậy nhiều nguồn tin tiết lộ, nữ đại gia đã sớm lập di chúc và giao phần lớn tài sản cho chồng. Theo đó, ba người con riêng được bà Trần Lệ Hoa cho thừa kế 1 tỷ USD (khoảng hơn 23.000 tỷ đồng). 4/5 tài sản còn lại lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng, bà giao hết cho Trì Trọng Thụy. Trì Trọng Thụy được vợ để lại di chúc, trao tài sản khủng lồ. Ảnh: Internet Là chồng của nữ tỷ phú Trần Lệ Hoa, được thừa kế khối tài sản khổng lồ khi vợ qua đời nhưng Trì Trọng Thuỵ vẫn cần mẫn livestream bán hàng. Ở tuổi 70, nắm trong tay khối tài sản nghìn tỷ đồng nhưng Trì Trọng Thuỵ vẫn chăm chỉ livestream bán hàng với nhiều loại sản phẩm như kem dưỡng da, tràng hạt bằng gỗ quý, đồ trang trí từ gỗ, trầm hương... dù không nhận được sự ủng hộ của công chúng. Được biết, Trì Trọng Thụy hiện đang làm Giám đốc Công ty Thương mại Tụ Cổ Đường (Jugutang), Chủ tịch kiêm đại diện pháp luật của Quỹ Văn hóa Đàn hương đỏ Bắc Kinh. Bà Trần Lệ Hoa là Chủ tịch công ty Tụ Cổ Đường và làm chủ 6 doanh nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, nghệ thuật, thủ công, nội thất, mỹ phẩm, chuỗi nhà hàng ẩm thực...

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