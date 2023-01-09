Kha Chấn Đông gặp tai nạn phim trường nghiêm trọng, gương mặt bị hủy hoại nặng

Sao quốc tế 09/01/2023 16:42

Máy bay không người lái phát nổ trên trường quay khiến Kha Chấn Đông bị thương nặng ở vùng mặt. Được biết, nam diễn viên phải khâu 20-30 mũi.

Theo truyền thông đưa tin ngày 9/1, sự cố xảy ra khi máy bay không người lái áp sát Chấn Đông để ghi cận cảnh gương mặt anh. Tuy nhiên, dụng cụ bất ngờ rơi xuống, phát nổ, khiến các mảnh vụn văng vào làm rách mặt diễn viên.

Chia sẻ với ETtoday, người đại diện xác nhận Kha Chấn Đông gặp tai nạn phim trường và bị thương nặng. Gương mặt nam diễn viên bị phá hủy, phải khâu 20-30 mũi. Khả năng phục hồi gương mặt là đáng lo ngại. May mắn là đôi mắt của anh không bị tổn hại.

Kha Chấn Đông gặp tai nạn phim trường nghiêm trọng, gương mặt bị hủy hoại nặng - Ảnh 1
Kha Chấn Đông. Ảnh: Internet

Phía Kha Chấn Đông từ chối chia sẻ hình ảnh chấn thương của nam diễn viên. Họ cho biết tài tử Tiểu thời đại đang trong quá trình điều trị tích cực và dưỡng thương. Hiện, anh đã dừng toàn bộ lịch trình cho đến khi hồi phục.

Đại diện đoàn phim Nhập hồn xin lỗi Kha Chấn Đông, cho biết lấy làm tiếc vì sự cố. Công ty sản xuất đang điều tra nguyên nhân gây tai nạn. Đơn vị này cho biết sẽ chờ Chấn Đông bình phục hoàn toàn mới ghi hình tiếp.

Kha Chấn Đông gặp tai nạn phim trường nghiêm trọng, gương mặt bị hủy hoại nặng - Ảnh 2

Kha Chấn Đông sinh năm 1991, là diễn viên Đài Loan. Anh thành danh khá sớm trong sự nghiệp. Năm 2011, với bộ phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, anh từng giành giải Kim Mã cho Nam diễn viên mới xuất sắc.

Tuy nhiên, năm 2014, tài tử bị bắt cùng Phùng Tổ Danh - con trai Thành Long - khi đang sử dụng ma túy tại nhà riêng của Tổ Danh. Vì scandal này, sự nghiệp của anh tiêu tan. Rất nhiều hợp đồng quảng cáo của anh bị hủy, bởi Đại lục quy định, bất cứ nghệ sĩ nào dính đến ma túy đều không được xuất hiện trên các phương tiện đại chúng.

Vài năm sau scandal, Kha Chấn Đông tái xuất màn ảnh. Những năm gần đây, anh đóng Tiểu thời đại, Tạm biệt Ngõa Thành, Cá sấu, Mamaboy...

Từ năm 2021, showbiz Đài Loan dần dần trao cơ hội vực dậy danh tiếng cho tài tử 32 tuổi. Thời gian qua, Kha Chấn Đông tích cực hoạt động nghệ thuật.

Năm 2021, Kha Chấn Đông được đề cử Nam chính xuất sắc tại giải thưởng danh giá Kim Mã. Tháng 7/2022, anh giành giải Nam chính xuất sắc với vai diễn trong phim Nguyệt Lão tại Liên hoan phim điện ảnh Đài Bắc. 

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