Vẻ đẹp trong trẻo của 'nữ thần thanh xuân' thế hệ mới Lư Dục Hiểu

Phim tập hợp dàn diễn viên trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm, không phải ngôi sao lớn nhưng lại tạo nên một dự án thành công về danh tiếng, có sức hút với khán giả. Trong đó, độ ăn ý của cặp đôi chính Lâm Tích ( Lư Dục Hiểu ) và Quý Quân Hành ( Ngô Tuấn Đình ) là lý do phim khiến người xem say mê.

Đầu năm 2023, làng phim Hoa ngữ "mở bát" với một dự án ngôn tình vô cùng tươi mới và đặc sắc, hiện tại đang rất được lòng khán giả Việt mang tên Thời gian và anh, vừa hay đúng lúc.

Nếu Lâm Tích gây ấn tượng với vẻ ngoài khả ái, đáng yêu thì Quý Quân Hành là cậu bạn học giỏi giang, có thành tích thuộc top đầu nhưng lại khá ranh ma. Lâm Tích muốn làm bạn với "học bá" do lầm tưởng anh trai mình năm xưa đã hiến tim cho cậu (nhưng thật ra là em trai của cậu).

Chuyển thể từ truyện gốc của Tưởng Mục Đồng, Thời gian và anh, vừa hay đúng lúc lấy bối cảnh học đường, kể về câu chuyện tình ngọt ngào giữa nữ sinh Lâm Tích và chàng nam sinh Quý Quân Hành.

Ban đầu Quân Hành rất ghét Lâm Tích, song cuối cùng cậu lại "đổ" đầu tiên. Cả bộ phim là quá trình chàng nam sinh nỗ lực chuyển tình bạn thành tình yêu, cùng Lâm Tích vượt qua khó khăn tuổi mới lớn để trưởng thành.

Thời gian và anh, vừa hay đúng lúc không có gì quá mới mẻ so với dòng chảy phim ngôn tình vườn trường từ trước đến nay. Thế nhưng, khán giả đánh giá cao tinh thần tươi trẻ của dự án, không màu mè cũng không cố gắng "drama hóa" mọi thứ. Diễn xuất của đôi chính vẫn còn khá non, song được bù đắp bằng ngoại hình bắt mắt cùng "phản ứng hóa học" tự nhiên.

Lâm Tích do Lư Dục Hiểu đóng giống như một mặt trời nhỏ luôn tràn đầy năng lượng, với tính cách trượng nghĩa, hào sảng, hết lòng vì bạn bè. Ngoại hình sáng của hai diễn viên Lư Dục Hiểu và Ngô Tuấn Đình cũng là lý do khiến khán giả yêu thích bộ phim. Ngoài ra, tương tác thân mật của họ ở hậu trường cũng khiến người xem thích thú.

Lư Dục Hiểu thể hiện được đánh giá là một trong những nữ chính khác biệt của dòng phim ngôn tình thanh xuân vì cô là học sinh giỏi, thông minh, tinh tế, không giống với hình tượng ngây ngô, học kém trong những bộ phim khác. Điều này tạo ấn tượng tích cực cho khán giả, bởi người xem không còn thích mô-típ nữ chính ngốc nghếch, hành động vô duyên nhưng được ưu ái vì là nhân vật chính.

Trong hai năm qua, Lư Dục Hiểu xuất hiện trong một số bộ phim đề tài học đường và dần thu hút công chúng với khả năng diễn xuất tự nhiên, nụ cười dễ mến. Nữ diễn viên góp mặt trong các phim như Ngày mai cũng muốn nhìn thấy anh, Cả thế giới đang chờ hai người chia tay, Mây đen gặp trăng sáng... Tới Thời gian và anh, vừa hay đúng lúc, Lư Dục Hiểu đã có danh tiếng nhất định, được coi là "nữ thần thanh xuân" thế hệ mới.

Lư Dục Hiểu sinh năm 1999, là nghệ sĩ công ty giải trí Chúng Tinh Thời Đại, đàn em của Lý Nhất Đồng, Triệu Lộ Tư, Trương Lăng Hách, Lưu Đặc,... Lư Dục Hiểu không được đào tạo bài bản về diễn xuất. Cô học thời trang tại Anh, đến năm 2019 mới về Trung Quốc bước vào giới giải trí.

Hiện tại, ngoài đóng phim, Lư Dục Hiểu còn làm người mẫu quảng cáo cho các thương hiệu danh tiếng. Nữ diễn viên cao 1,65 m, có phong cách khá đa dạng.