'Đoàn Dự già hơn bồ nhí của cha' trong phim Chân Tử Đan gây tranh cãi

Sao quốc tế 07/01/2023 22:52

Trương Triệu Huy được cho là đảm nhận vai Đoàn Dự trong "Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện". Tuy nhiên, tạo hình thế tử Đại Lý lại khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội.

Mới đây, HK01 đưa tin, vai diễn Đoàn Dự trong Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện sẽ do tài tử Trương Triệu Huy đảm nhận. 

Tuy nhiên, tạo hình thế tử Đại Lý lại khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội, tiếp sau nhân vật Kiều Phong của Chân Tử Đan. Thậm chí, có ý kiến nhận xét, trong ảnh chụp đôi, Đoàn Dự trông còn già hơn Nguyễn Tinh Trúc (Huệ Anh Hồng đóng).

'Đoàn Dự già hơn bồ nhí của cha' trong phim Chân Tử Đan gây tranh cãi - Ảnh 1
Nhiều đồn đoán cho rằng Trương Triệu Huy vào vai Đoàn Dự.

“Tôi sốc quá”, “Hết Kiều Phong rồi Đoàn Dự, Chân Tử Đan làm phim hội người già hay sao?”, “Không biết ai thấy mới chứ tôi là thấy nản”, “Kim Dung mà sống lại chắc xỉu 3 ngày 3 đêm quá”, “Không còn mong đợi về Hư Trúc”, “Này không phải thay đổi một chút mà là phá nát luôn rồi”... là một số bình luận của dân mạng.

Tuy nhiên, trước dư luận ồn ào, đoàn phim đã đăng tải loạt poster giới thiệu nhân vật. Trương Triệu Huy đóng vai Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần, không phải Đoàn Dự.

Tài tử trẻ tuổi Triệu Hoa Vi (Dương Quá bản Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2022) mới là tam đệ của Kiều Phong. Anh cũng chia sẻ hình ảnh tạo hình trong phim, cùng dòng chú thích: “Tại hạ Đoàn Dự. Hẹn gặp giang hồ năm 2023”.

'Đoàn Dự già hơn bồ nhí của cha' trong phim Chân Tử Đan gây tranh cãi - Ảnh 2
Đoàn Dự (Triệu Hoa Vi)

 

'Đoàn Dự già hơn bồ nhí của cha' trong phim Chân Tử Đan gây tranh cãi - Ảnh 3

Đoàn Chính Thuần (Trương Triệu Huy).

Điều này khiến fan mê tiểu thuyết Kim Dung thở phào và bày tỏ sự mong đợi với tác phẩm sắp ra mắt.

Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện lấy bối cảnh vào thời Bắc Tống, nhân vật Kiều Phong - bang chủ Cái Bang, một anh hùng hào hiệp được mọi người trong võ lâm kính nể, nhưng không may bị buộc tội là người Khiết Đan nên bị mọi người quay lưng. Trên con đường tìm kiếm kẻ hãm hại mình, Kiều Phong đã gặp gỡ và thành đôi với nhân vật A Châu. Cả hai cùng nhau trải qua những trận chiến sinh tử ở Tụ Hiền Trang, Nhạn Môn Quan và Kính Hồ.

Cho đến khi A Châu bị anh giết nhầm do trúng kế của Mã phu nhân Khang Mẫn, vợ Mã Đại Nguyên - phó bang chủ Cái Bang, Kiều Phong mới nhận ra mọi bi kịch xảy đến với anh là do âm mưu của Mộ Dung Phục nhằm khôi phục lại Yến quốc. Trong cơn phẫn uất, Kiều Phong đã tìm đến Mộ Dung Phục, thề sẽ trả thù cho A Châu.

'Đoàn Dự già hơn bồ nhí của cha' trong phim Chân Tử Đan gây tranh cãi - Ảnh 4
Kiều Phong - Chân Tử Đan

 

'Đoàn Dự già hơn bồ nhí của cha' trong phim Chân Tử Đan gây tranh cãi - Ảnh 5
A Châu - Trần Ngọc Kỳ

Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện do Chân Tử Đan đạo diễn, sản xuất. Anh mời loạt diễn viên được đánh giá tốt diễn xuất tham gia dự án, như Huệ Anh Hồng, Lưu Nhã Sắt, Hạ Mộng, Nghê Ni, Ngô Việt, Viên Tường Nhân, Trần Ngọc Kỳ... Trên HR, Chân Tử Đan từng nói muốn khai thác góc mới, độc đáo hơn về nhân vật, trên cơ sở tôn trọng nguyên tác. Tài tử mong cách thể hiện của anh vừa chinh phục được những người từng đọc truyện Kim Dung vừa hấp dẫn những người lần đầu bước vào thế giới võ hiệp.

Trần Ngọc Kỳ gây ấn tượng khi vào vai A Châu trong 'Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện'

Trần Ngọc Kỳ gây ấn tượng khi vào vai A Châu trong 'Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện'

Mới đây, tạo hình nhân vật A Châu trong phim" Thiên Long Bát Bộ" phiên bản điện ảnh được tiết lộ, lập tức nhận được sự quan tâm của khán giả.

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Từ khóa:   Chân Tử Đan Trần Ngọc Kỳ Trương Triệu Huy Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện sao Hoa ngữ

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