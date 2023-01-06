Ngưng thở khi ngủ (Obstructive Sleep Apnea – OSA) là sự rối loạn trong giấc ngủ, trong đó có hiện tượng ngưng thở hơn 10 giây hay giảm thông khí lặp đi lặp lại nhiều lần trong đêm kèm triệu chứng ngủ ngáy và ngủ ngày quá mức.

Mới đây, Trần Kiều Ân chia sẻ đến công chúng và người hâm mộ tình hình sức khỏe của bản thân. Nữ diễn viên Vẫn Cứ Thích Em cho biết cô gặp hội chứng ngưng thở khi ngủ.

"Thành thật mà nói, tôi đã sống hơn 40 năm nhưng tôi không hề biết mình mắc bệnh này cho đến khi chồng tôi phát hiện ra. Thường thì khi hơi thở ngưng lại, anh ấy sẽ đưa tay ra để kiểm tra xem tôi có còn thở như trong phim không. Hơi thở của tôi ngưng rất lâu khiến anh ấy thực sự sợ hãi. Bác sĩ cho biết trường hợp của tôi thực sự rất hiếm gặp", người đẹp viết.

Trần Kiều Ân tiết lộ, cô đến bệnh viện để kiểm tra sóng não và cho kết quả ngưng thở khoảng 25 lần một giờ, mỗi lần lên đến 50 giây trở lên, đây là trường hợp ngưng thở khi ngủ rất nghiêm trọng.

Cô cho biết thêm, bản thân gần đây đã làm phẫu thuật. Trần Kiều Ân gần như không nói được trong 2 tuần, và không thể ăn thức ăn quá cứng trong 1 tháng.

Cuối cùng, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn đến ông xã: "Giờ tôi đã khỏi bệnh, tôi mang ơn chồng rất nhiều, nhờ việc anh ấy giật mình bởi tiếng thở lạ như khủng long của tôi nên tôi đã biết mình mắc bệnh này và có thể điều trị sớm. Năm mới muốn được chia sẻ kinh nghiệm của tôi đến với mọi người. Hy vọng mọi người hãy quan tâm hơn đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe".

Trần Kiều Ân sinh năm 1979, từng được mệnh danh là nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài nhờ thành công của các dự án Hoàng tử ếch, Định mệnh anh yêu em. Cô còn tham gia các tác phẩm nổi tiếng như Tiếu ngạo giang hồ, Đẳng cấp quý cô, Nữ nhân của vua, Cẩm Tú Duyên hoa lệ mạo hiểm...

Trần Kiều Ân từng có thời gian hò hẹn với nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa (ông xã hiện tại của Lâm Tâm Như) nhưng chuyện tình của hai người nhanh chóng kết thúc. Sau một số cuộc tình không thành, Trần Kiều Ân từng tuyên bố "ở vậy", tận hưởng cuộc sống tự do, tự làm mình vui bởi chính số tài sản cô tích lũy trong những năm làm việc.

Năm 2019, Trần Kiều Ân gặp tình yêu định mệnh của đời mình - doanh nhân Alan (kém Kiều Ân 9 tuổi) và không còn định kiến với hôn nhân. Tháng 12/2019, nữ diễn viên xác nhận hẹn hò Alan sau khi tham gia chung chương trình hẹn hò Tình yêu của người con gái.

Chuyện tình lệch tuổi giữa Trần Kiều Ân và Alan từng khiến công chúng nghi ngờ. Tuy nhiên, tới tháng 3/2022, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân, chính thức cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ cùng nhau. Hai người hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức đám cưới do dịch Covid-19.