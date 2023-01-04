Chồng phụ tình đi theo gái trẻ, cuộc sống mỹ nhân đẹp nhất 'Diên Hy công lược' hiện giờ ra sao?

Doanh nhân này cũng gây bàn tán khi chọn tiệc tùng cùng nhóm bạn của thiếu gia Vương Tư Thông trong dịp năm mới 2023, thay vì ở bên gia đình dịp năm mới.

Ngày 2/1 vừa qua, Sina đăng ảnh Mãi Siêu - chồng Trương Gia Nghê - thân mật với một cô gái trẻ ở đảo Tam Á (Trung Quốc). Những hình ảnh ghi lại cho thấy Mãi Siêu uống khá nhiều và vui vẻ với một phụ nữ xinh đẹp. "Ai cũng nghĩ rằng họ là tình nhân", nguồn tin cho biết.

Theo Sina, chồng Trương Gia Nghê bắt đầu ngoại tình từ năm 2021. Người đẹp Diên Hy công lược biết chuyện và cố gắng khuyên can chồng bỏ thói trăng hoa, quay về vun vén gia đình nhưng không thành công. Tháng 5/2022, cuộc hôn nhân của hai người đổ vỡ. Cô không quan tâm đến đời sống của chồng mà tập trung cho sự nghiệp và chăm sóc hai con trai.

Việc Mãi Siêu mải mê vui chơi, cặp kè phụ nữ khiến dư luận đặt câu hỏi về mối quan hệ vợ chồng hiện tại của anh và Trương Gia Nghê. Giữa tháng 11/2022, tay săn ảnh Lưu Đại Chùy tung ảnh Mãi Siêu vào khách sạn với cô gái tên Thiệu Tình.

Sau khi vụ ngoại tình của Mãi Siêu gây ầm ĩ trên truyền thông, làm ảnh hưởng danh tiếng nữ diễn viên, Trương Gia Nghê quyết định ly hôn, dọn khỏi tổ ấm. Vợ chồng người đẹp Trung Quốc đàm phán thỏa thuận chia tay từ đầu tháng 12/2022.

Khi bê bối của chồng bị phanh phui, Trương Gia Nghê viết trên trang cá nhân: "Yêu được, bỏ cũng được". Trạng thái của cô nhận hai triệu like cùng gần 100 nghìn bình luận, phần lớn khán giả an ủi diễn viên. Các fan viết: "Chị hãy chuyên tâm cho sự nghiệp, chị sẽ còn tiến xa hơn", "Chị rất giỏi giang, chúc chị sống tốt"...

Trương Gia Nghê chia sẻ ảnh bắn pháo hoa đón năm mới, trong khi chồng cô đón giao thừa cùng cô gái trẻ tại Tam Á. Ảnh: Internet

Mới đây, Trương Gia Nghê đăng ảnh chụp về bắn pháo hoa giã từ năm cũ 2022, chào đón năm mới 2023. Thần thái của mỹ nhân Diên Hy công lược được nhận xét tươi tắn. Nữ diễn viên không những không bị suy sụp, ngược lại cô càng tự tin hơn, chuyên tâm vào sự nghiệp của mình.

Trương Gia Nghê và Mãi Siêu đăng ký kết hôn từ năm 2016, có hai con trai. Chồng của nữ diễn viên là ông chủ thầu mở các sân bóng rổ, kinh doanh nhà hàng tiệc cưới. Sau khi chồng bị phát hiện tòm tem bên ngoài, góc khuất hôn nhân của Trương Gia Nghê cũng dần được phơi bày. Dù đã sinh hai con trai nhưng nữ diễn viên xinh đẹp chưa có một đám cưới chính thức. Mẹ chồng cũng không coi trọng vì nghĩ cô có xuất thân không môn đăng hộ đối với gia đình bà.

Người đẹp sinh năm 1987 chia sẻ có mối quan hệ không tốt với mẹ chồng. Đã nhiều năm trôi qua, Trương Gia Nghê vẫn gọi mẹ chồng là "bác" vì bà không chấp nhận con dâu. Một số nguồn tin cho biết Trương Gia Nghê ra đi tay trắng. Thậm chí cô còn đứng trước nguy cơ mất quyền nuôi dưỡng hai con trai do nhà chồng gây sức ép. Mãi Siêu đã thuê luật sư hàng đầu để giành quyền chăm sóc con cái với vợ.