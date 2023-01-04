Giữa tin đồn bí mật sang nước ngoài sinh con, rầm rộ ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba hẹn hò với Tiêu Chiến?

Việc 2 lưu lượng hàng đầu Cbiz hẹn hò thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Tuy nhiên ngay lập tức, người hâm mộ hai bên phản pháo và cho biết hình ảnh Trương Tiểu Hàn đăng tải là sản phẩm của photoshop.

Thực tế, hình ảnh gốc là người đẹp Tân Cương xuất hiện tại sân bay cùng trợ lý. Trong khi đó, ảnh gốc xung quanh Tiêu Chiến cũng có rất nhiều nhân viên đi cùng.

và Tiêu Chiến

Sau khi bị phát hiện là ảnh photoshop, Trương Tiểu Hàn đã xóa bài đăng trên.

Trong những ngày qua, Địch Lệ Nhiệt Ba vướng tin đồn bí mật sang nước ngoài sinh con. Bảy tháng nay cô không tham gia bất cứ đoàn phim nào, thậm chí còn không xuất hiện tại các sự kiện thảm đỏ, dù trước đây rất tích cực góp mặt. Trong những bức ảnh gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn mặc áo rộng, che kín bụng.

Một nguồn tin khác cho biết, Địch Lệ Nhiệt Ba gần đây cho biết chuẩn bị ra nước ngoài làm việc. Khán giả đồn đoán, có thể cô lấy cớ ra nước ngoài để âm thầm tìm chỗ "an toàn" sinh con.

Đối mặt với tin đồn mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba lẫn công ty quản lý không trực tiếp lên tiếng. Tuy nhiên, hôm cuối tuần, nữ diễn viên đăng bức ảnh chụp cơ bụng lên tài khoản mạng xã hội. Rất nhiều khán giả bình phẩm: "Đây có thể không phải ảnh mới chụp". Khán giả khác nhận định, diễn viên Triệu Lệ Dĩnh từng đăng ảnh chứng minh không có bầu nhưng sau đó lại sinh con với Phùng Thiệu Phong.

Diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là một trong các mỹ nữ Tân Cương của showbiz Trung Quốc. Tên tuổi cô gắn với các phim Nữ vệ sĩ xinh đẹp, Trường ca hành, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Liệt hỏa như ca, Tam sinh tam thế chẩm thượng thư... Gần đây cô đóng phim Dữ quân sơ tương thức cùng Nhậm Gia Luân. Cô có sự nghiệp phát triển thuận lợi, hiện là gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu lớn. Cô chưa công khai yêu ai.

Tiêu Chiến sinh năm 1991, là một diễn viên và ca sĩ nổi tiếng tại đất nước tỷ dân. Anh bắt đầu bước chân vào làng giải trí khi tham gia chương trình sống còn thần tượng X-Fire và ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc XNINE. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 2016 và kể từ đó đã giành được sự chú ý rộng rãi với các bộ phim truyền hình của mình, bao gồm Trần Tình Lệnh (2019), Khánh Dư Niên (2019), Lang Điện Hạ (2020) và Đấu La Đại Lục (2021)...