Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Trong phim, Thừa Lỗi đảm nhận vai Trình Trác, đội trưởng một đội cứu hộ tình nguyện. Trong khi đó, Thẩm Vũ Khiết vào vai Ba Vân Dã, nữ dẫn đoàn vượt địa hình có cá tính mạnh mẽ, độc lập. Hai nhân vật gặp nhau trong một chiến dịch cứu hộ giữa vùng đất hoang dã. Cuộc gặp bất ngờ đưa họ vào hành trình lần tìm những bí mật đã bị chôn vùi suốt nhiều năm.

Bộ phim Hứa Với Em Ngàn Dặm Tinh Hà do Thừa Lỗi và Thẩm Vũ Khiết đóng chính đã hoàn tất quá trình ghi hình, chính thức bước vào giai đoạn hậu kỳ. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đào Đào Nhất Luân, kết hợp nhiều yếu tố như tình cảm, trinh thám, cứu hộ và nghề nghiệp.

Câu chuyện bắt đầu từ một nhiệm vụ cứu hộ tưởng như đã khép lại sau khi nạn nhân được tìm thấy. Tuy nhiên, cái chết của người gặp nạn lại bất ngờ hé lộ manh mối liên quan đến một vụ tai nạn xảy ra 16 năm trước.

Biến cố năm xưa có mối liên hệ trực tiếp với Trình Trác và Ba Vân Dã. Nạn nhân trong vụ tai nạn là cha của Trình Trác và chị gái của Ba Vân Dã. Những ký ức đau buồn một lần nữa được khơi lại, khiến cả hai quyết định cùng tìm kiếm sự thật.

Từ đây, Hứa Với Em Ngàn Dặm Tinh Hà không chỉ tập trung vào chuyện tình cảm mà còn phát triển theo hướng điều tra, giải mã bí mật quá khứ. Hai nhân vật chính phải đối mặt với nhiều hiểm nguy khi lần theo manh mối giữa những khu vực có địa hình khắc nghiệt. Các yếu tố địa chất, thám hiểm và cứu hộ tình nguyện được đưa vào trung tâm câu chuyện, tạo màu sắc khác biệt so với dòng phim tình cảm hiện đại lấy bối cảnh đô thị.

Đây cũng là dự án đáng chú ý khi Thừa Lỗi và Thẩm Vũ Khiết lần đầu kết hợp trong hình tượng hiện đại. Trình Trác được xây dựng là người có kinh nghiệm cứu hộ nhưng mang nỗi đau gia đình, còn Ba Vân Dã là cựu đặc nhiệm, hiện làm công việc dẫn đoàn vượt địa hình.

Bên cạnh hai diễn viên chính, phim còn có sự tham gia của Trương Lỗi, Tô Tiểu Đinh, Mã Thu Nguyên, Trương Hách và Đổng Lâm Khê.

Sau khi hoàn tất ghi hình, Hứa Với Em Ngàn Dặm Tinh Hà sẽ tiếp tục được thực hiện hậu kỳ trước khi công bố lịch phát sóng chính thức.