4 trường hợp nên hạn chế sử dụng loại thức uống giải cảm phổ biến

Sống khỏe 06/11/2026 11:57

Trà gừng mang lại nhiều lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên sử dụng loại đồ uống này, nhất là 4 đối tượng dưới đây.

Gừng từ lâu được ví như nhân sâm bình dân trong gian bếp của người Việt, đặc biệt quý giá mỗi khi không khí lạnh ùa về. Tuy nhiên, loại củ này không phải là thuốc bổ cho tất cả mọi người. Nếu dùng sai đối tượng, gừng có thể gây ra những phản ứng ngược nguy hiểm cho sức khỏe.

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Ảnh minh họa: Internet

Những người không nên uống trà gừng

Người mắc bệnh lý viêm dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản: Người thường xuyên bị ợ nóng, ợ chua, trào ngược dạ dày - thực quản hoặc viêm loét dạ dày có thể cảm thấy nóng rát, khó chịu hơn sau khi uống nước gừng, nhất là khi pha đặc hoặc uống lúc đói. Những trường hợp này nên hạn chế, thử lượng nhỏ nếu muốn sử dụng và ngừng uống khi triệu chứng tăng lên.

Người đang sử dụng thuốc chống đông máu hoặc thuốc chống kết tập tiểu cầu: Một số nghiên cứu cho thấy, nước gừng có thể ảnh hưởng đến quá trình kết tập tiểu cầu. Vì vậy, người đang dùng các thuốc chống đông như warfarin, rivaroxaban, apixaban, aspirin, clopidogrel hoặc các thuốc có ảnh hưởng đến đông máu cần trao đổi với bác sĩ trước khi sử dụng nước gừng với lượng lớn hoặc dùng chế phẩm gừng đậm đặc, kéo dài.

Người có bệnh lý đường mật: Nước gừng có thể kích thích bài tiết mật. Người đang bị sỏi mật, đặc biệt khi có cơn đau quặn mật hoặc tắc nghẽn đường mật cần hạn chế sử dụng.

4 trường hợp nên hạn chế sử dụng loại thức uống giải cảm phổ biến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người chuẩn bị phẫu thuật: Do ảnh hưởng đến quá trình đông máu nên người chuẩn bị phẫu thuật cần thông báo với bác sĩ về thói quen uống nước gừng, đặc biệt khi sử dụng thường xuyên.

Nhiều người thắc mắc gừng rất tốt nhưng ít người biết tác dụng của gừng hay gừng có tác dụng gì?

Lợi ích của trà gừng đối với sức khỏe

Giảm buồn nôn: Trà gừng có vị cay, tính nóng có tác dụng giảm cảm giác buồn nôn. Vì vậy, đây là loại đồ uống thích hợp với người bị say tàu xe, phụ nữ bị ốm nghén, buồn nôn.

Tốt cho hệ tiêu hóa: Người bị rối loạn tiêu hóa, lạnh bụng, bụng âm ỉ khó chịu có thể uống trà gừng. Các triệu chứng có thể thuyên giảm. Sử dụng trà gừng hằng ngày có thể kích thích kích thích tiêu hóa, tăng cường khả năng trao đổi chất, giúp giảm đầy hơi, táo bón, hỗ trợ điều trị tiêu chảy.

4 trường hợp nên hạn chế sử dụng loại thức uống giải cảm phổ biến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tránh chuột rút: Nhiều người thường xuyên gặp tình trạng chuột rút vô cùng khó chịu. Uống trà gừng sẽ giúp cơ thể thoải mái, chống viêm, hỗ trợ làm giảm tình trạng chuột rút.

Hỗ trợ trị cảm lạnh: Trà gừng có tác dụng tốt trong việc làm giảm các triệu chứng cảm lạnh thông thường. Loại đồ uống này giúp làm ấm cơ thể, làm giãn mao mạch, làm nóng đường hô hấp giúp giảm nghẹ mũi.

Tăng cường miễn dịch: Trà gừng có chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp tăng cường khả năng miễn dịch, giảm căng thẳng, ngăn ngừa bệnh tật, giảm nguy cơ bị nghẹt mũi, sổ mũi, cảm lạnh.

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