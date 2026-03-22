Đừng để thói quen uống trà mỗi ngày "tàn phá" sức khỏe vì dùng sai cách

Nếu uống một cách có chừng mực, trà sẽ kích thích duy trì sự tỉnh táo, nâng cao hiệu quả học tập và năng suất làm việc.

Ngoài ra, uống trà đều đặn hàng ngày chính là cách giúp bạn kiểm soát cân nặng, giảm tình trạng tích lũy mỡ thừa. Chính bởi vậy mà trong nhiều sản phẩm trà giảm cân hiện nay, phía nhà sản xuất đều bổ sung thêm trà xanh hoặc các loại trà khác.

Khi phân tích thành phần, người ta nhận thấy rằng trà xanh và một số loại trà khác đều giàu chất chống oxy hóa. Đây là nhóm chất hỗ trợ đắc lực hoạt động ngăn chặn tác nhân gây lão hóa, tham gia bảo vệ tim mạch.

Thế nhưng, nếu uống quá nhiều, uống thay thế nước hàng ngày, trà lại gây ra không ít tác hại cho cơ thể. Như vậy, uống trà có tốt không còn tùy thuộc vào cách uống mà bạn ra sao.

Tác hại khi uống trà quá nhiều

Khiến cơ thể kém hấp thụ sắt: Trong thành phần của trà thường chứa tanin. Dạng hợp chất này dễ phản ứng cùng sắt, vô tình làm cho cơ thể hấp thụ sắt chậm hơn. Đây là lý do giải thích tại sao người dùng trà nhiều lại hay bị thiếu sắt, chỉ số hồng cầu giảm thấp.

Ảnh minh họa: Internet

Khiến cơ thể mất ngủ: Caffeine từ trà xâm nhập vào cơ thể chính là nguyên nhân khiến hầu hết người dùng trà bị mất ngủ. Bởi caffeine có khả năng ngăn chặn hoạt động tạo mới melatonin, loại hormone này giữ vai trò quan trọng trong điều hòa, duy trì giấc ngủ ngon. Tình trạng mất ngủ dài ngày là nguyên nhân khiến cơ thể suy giảm tập trung, kém minh mẫn, trầm cảm, mất kiểm soát cân nặng, thần kinh suy nhược.

Tăng nguy cơ sảy thai: Phụ nữ trong thời kỳ mang thai nếu uống quá nhiều trà dễ làm tăng nguy cơ sảy thai. Bởi thành phần caffeine trong trà thường làm chị em khó ngủ, tăng căng thẳng không tốt cho cả cơ thể mẹ và thai nhi.

Cơ thể thường xuyên bị hoa mắt chóng mặt: Hoa mắt chóng mặt là triệu chứng hay gặp ở người người uống trà nhiều. Tình trạng hoa mắt chóng mặt hay xuất hiện nếu mỗi ngày bạn uống trên 1.4 lít trà. Lúc này, lượng caffeine trong cơ thể tăng cao, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Cách uống trà đúng để tốt cho sức khỏe

Để phát huy lợi ích và hạn chế rủi ro, người dùng nên lưu ý một số nguyên tắc khi uống trà:

Uống với lượng vừa phải, khoảng 2-3 tách mỗi ngày là phù hợp.

Không dùng trà thay thế hoàn toàn nước lọc.

Tránh uống trà khi bụng đói hoặc ngay sau bữa ăn để không ảnh hưởng hấp thu dinh dưỡng.

Hạn chế uống trà vào buổi chiều tối để tránh mất ngủ.

Không uống trà quá nóng, nên để nguội dưới khoảng 55-60°C trước khi sử dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy, trà mang lại nhiều lợi ích nếu sử dụng hợp lý. Việc kiểm soát lượng dùng, thời điểm uống và cách kết hợp thực phẩm sẽ giúp bạn tận dụng tối đa giá trị của thức uống này mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe.