Loại cây 'thơm nức mũi' mọc đầy vườn nhà, không ngờ là bí quyết dưỡng da trắng mịn, dáng thon gọn chỉ sau vài tuần

Sống khỏe 24/04/2026 11:30

Hoắc hương từ lâu đã nổi tiếng là một vị thuốc quý tốt cho sức khỏe. Không chỉ dừng lại ở mùi hương đặc trưng, loại thảo mộc này còn sở hữu hàng loạt công dụng tuyệt vời cho hệ tiêu hóa, làn da và tinh thần.

Cây hoắc hương là cây thảo dược quý. Đây là loại cây thân thảo, sống lâu năm, cao chừng 30 – 60cm. Thân cây có màu nâu tím, có lớp lông nhỏ mịn, phân thành nhiều nhánh khoảng dài 40 – 50cm.

Lá cây mọc đối xứng với nhau, dài khoảng từ 4 đến 9cm, rộng từ 3 đến 7cm, cả hai mặt của lá đều có lớp lông mịn phủ kín. Phiến lá có dạng hình trứng, mép có răng cưa to, chóp lá hơi nhọn hoặc tròn.

Loại cây 'thơm nức mũi' mọc đầy vườn nhà, không ngờ là bí quyết dưỡng da trắng mịn, dáng thon gọn chỉ sau vài tuần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hoa của cây mọc thành từng cụm. Cây có hoa dài ở phần ngọn cây hoặc ở bên nách lá, có màu tím nhạt hoặc hồng. Mùa hoa thường nở rộ vào khoảng tháng 5 – 6 hàng năm.

Mùi hương của hoắc hương rất đặc trưng, thơm nồng chủ yếu ở phần lá hoắc hương.

Ở nước ta, cây hoắc hương được tìm thấy nhiều nhất ở các tỉnh thành ở miền Bắc như Hưng Yên, Ninh Bình,... Ngoài ra, chúng còn được trồng làm dược liệu tại các vườn thảo dược, vườn thuốc nam hoặc trong nhiều gia đình để làm thuốc.

Công dụng của cây hoắc hương

Cải thiện chức năng hệ tiêu hóa

Lợi ích nổi bật nhất của hoắc hương chính là khả năng hỗ trợ xử lý các vấn đề về đường ruột. Nhờ hoạt chất patchoulol, hoắc hương giúp kích thích tiết dịch vị, thúc đẩy quá trình phân giải thức ăn, từ đó loại bỏ cảm giác đầy bụng, chướng hơi và khó tiêu.

Loại cây 'thơm nức mũi' mọc đầy vườn nhà, không ngờ là bí quyết dưỡng da trắng mịn, dáng thon gọn chỉ sau vài tuần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khử mùi cơ thể và thanh lọc mùi hôi

Khả năng khử mùi của hoắc hương vô cùng mạnh mẽ, giúp ức chế sự phát triển của các vi khuẩn gây mùi khó chịu trên da. Không giống như các loại hương liệu nhân tạo, mùi hương từ hoắc hương lưu lại rất lâu và có khả năng trung hòa các mùi hôi đặc trưng như mùi mồ hôi hay mùi ẩm mốc. Việc sử dụng các sản phẩm chứa chiết xuất hoắc hương không chỉ giúp cơ thể luôn thơm tho một cách tự nhiên mà còn tạo cảm giác sạch sẽ, tự tin suốt cả ngày dài.

Tái tạo làn da và hỗ trợ điều trị mụn

Trong lĩnh vực làm đẹp, hoắc hương là "cứu cánh" cho những làn da đang gặp vấn đề về viêm nhiễm hoặc lão hóa. Với khả năng thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, loại thảo mộc này giúp các vết thương mau lành, làm mờ sẹo và giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn. Nhờ đặc tính kháng viêm, hoắc hương còn giúp làm dịu các vùng da bị mụn trứng cá, chàm hoặc viêm da cơ địa, mang lại làn da khỏe mạnh và mịn màng hơn.

Lưu ý cần biết trước khi sử dụng cây hoắc hương

Nếu có ý định dùng hoắc hương để điều trị bất kỳ bệnh lý nào, bạn phải hết sức thận trọng. Dưới đây là những lưu ý quan trọng bạn cần lưu tâm:

Loại cây 'thơm nức mũi' mọc đầy vườn nhà, không ngờ là bí quyết dưỡng da trắng mịn, dáng thon gọn chỉ sau vài tuần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

- Phụ nữ mang thai hoặc đang trong thời kỳ cho con bú, trẻ nhỏ, người bị dị ứng với các thành phần trong hoắc hương không nên sử dụng loại thảo dược này.

- Bệnh nhân sắp phẫu thuật, không nên dùng hoắc hương trước ít nhất 2 tuần.

- Nhiều hợp chất trong hoắc hương có khả năng tác động đến chỉ số huyết áp. Vì vậy trước khi đo huyết áp, bạn nên tránh sử dụng loại thảo dược này.

- Không tự ý phối hợp hoắc hương với những loại thuốc hoặc thảo dược khác nếu chưa được bác sĩ hướng dẫn.

- Nếu chưa kiểm tra tình trạng sức khỏe, bạn không nên áp dụng bất kỳ bài thuốc trị bệnh nào từ hoắc hương.

- Trong thời gian sử dụng hoắc hương để trị bệnh, bạn cần theo dõi sự thay đổi của cơ thể. Nếu xuất hiện triệu chứng bất thường, bạn hãy trao đổi ngay với bác sĩ hoặc tìm đến cơ sở y tế để được hỗ trợ.

Đừng khinh rẻ loại cây mọc dại giá vài nghìn đồng: "Kháng sinh tự nhiên" cực mạnh ít người biết tận dụng

Bạc hà không chỉ là một loại rau thơm gia vị giúp tăng hương vị cho món ăn hay đồ uống, mà còn là một vị thuốc quý được sử dụng rộng rãi trong cả y học cổ truyền lẫn hiện đại.

Xem thêm
Từ khóa:   hoắc hương công dụng của cây hoắc hương sống khỏe

TIN MỚI NHẤT

Xe chở nhiên liệu lật nghiêng rồi phát nổ trên đường cao tốc, 4 người tử vong thương tâm

Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ nặng 215kg, dài 1,8 mét ước tính giá trị từ 77 đến 115 triệu đồng

Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ nặng 215kg, dài 1,8 mét ước tính giá trị từ 77 đến 115 triệu đồng

Video 1 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 25/4/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 25/4/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Sốc nặng trước cảnh tượng cậu bé gọi cá sấu lại gần bờ rồi cầm bàn chải đánh răng

Sốc nặng trước cảnh tượng cậu bé gọi cá sấu lại gần bờ rồi cầm bàn chải đánh răng

Video 2 giờ 29 phút trước
Nóng: Chốt phương án nghỉ lễ 24/11, người lao động có thêm một ngày nghỉ hưởng lương

Nóng: Chốt phương án nghỉ lễ 24/11, người lao động có thêm một ngày nghỉ hưởng lương

Đời sống 2 giờ 57 phút trước
Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu: Dầu diesel "bốc hơi" hơn 4.300 đồng/lít chỉ sau 3 ngày

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu: Dầu diesel "bốc hơi" hơn 4.300 đồng/lít chỉ sau 3 ngày

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/4/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng SJC về dưới 170 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/4/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng SJC về dưới 170 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 33 phút trước
3 con giáp vượt qua bão giông, khai thông tài mệnh, giàu có hơn người, làm gì cũng phát đạt sau ngày 24/4/2026

3 con giáp vượt qua bão giông, khai thông tài mệnh, giàu có hơn người, làm gì cũng phát đạt sau ngày 24/4/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/4/2026, 3 con giáp rót Lộc vào nhà, giàu có vượt bậc, công danh tiến tới, nghèo mấy cũng Phát Tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/4/2026, 3 con giáp rót Lộc vào nhà, giàu có vượt bậc, công danh tiến tới, nghèo mấy cũng Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu: Dầu diesel "bốc hơi" hơn 4.300 đồng/lít chỉ sau 3 ngày

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu: Dầu diesel "bốc hơi" hơn 4.300 đồng/lít chỉ sau 3 ngày

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 24/4/2026, 3 con giáp vượt qua bão giông, khai thông tài mệnh, giàu có hơn người, làm gì cũng phát đạt

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 24/4/2026, 3 con giáp vượt qua bão giông, khai thông tài mệnh, giàu có hơn người, làm gì cũng phát đạt

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 24/4/2026, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tổ tiên ban lộc, Tài Lộc dồi dào, túi tiền rủng rỉnh

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 24/4/2026, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tổ tiên ban lộc, Tài Lộc dồi dào, túi tiền rủng rỉnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đừng biến "kho vitamin" thành gánh nặng: Bí quyết ăn gan lợn chuẩn không lo nhiễm độc

Đừng biến "kho vitamin" thành gánh nặng: Bí quyết ăn gan lợn chuẩn không lo nhiễm độc

Người đàn ông sống 8 năm với chiếc đũa mắc trong cổ họng

Người đàn ông sống 8 năm với chiếc đũa mắc trong cổ họng

Vén màn “bí mật” chuyện phòng the tuổi U50: Khi ngọn lửa không lụi tàn, mà trở nên sâu sắc

Vén màn “bí mật” chuyện phòng the tuổi U50: Khi ngọn lửa không lụi tàn, mà trở nên sâu sắc

Đàn ông thực sự khao khát điều gì khi "yêu"?

Đàn ông thực sự khao khát điều gì khi "yêu"?

Vinmec kích hoạt quy trình tối khẩn trong đêm, cứu sống bé trai 12 tuổi xuất huyết não

Vinmec kích hoạt quy trình tối khẩn trong đêm, cứu sống bé trai 12 tuổi xuất huyết não

Đừng khinh rẻ loại cây mọc dại giá vài nghìn đồng: "Kháng sinh tự nhiên" cực mạnh ít người biết tận dụng

Đừng khinh rẻ loại cây mọc dại giá vài nghìn đồng: "Kháng sinh tự nhiên" cực mạnh ít người biết tận dụng