Đừng khinh rẻ loại cây mọc dại giá vài nghìn đồng: "Kháng sinh tự nhiên" cực mạnh ít người biết tận dụng

Sống khỏe 15/04/2026 05:00

Bạc hà không chỉ là một loại rau thơm gia vị giúp tăng hương vị cho món ăn hay đồ uống, mà còn là một vị thuốc quý được sử dụng rộng rãi trong cả y học cổ truyền lẫn hiện đại.

bạc hà chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng thực vật, đồng thời chứa vitamin A, vitamin C, phức hợp B, phốt pho, canxi, đặc biệt có đặc tính chống vi khuẩn. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng dầu làm từ lá bạc hà có thể rất hiệu quả.

Đừng khinh rẻ loại cây mọc dại giá vài nghìn đồng: 'Kháng sinh tự nhiên' cực mạnh ít người biết tận dụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Thân cây mềm hình vuông, mang mầm lá mọc bò lan và có chiều cao khoảng 40 – 50cm.

- Lá cây có răng cưa mọc đối, hoa có nhiều màu gồm màu hồng, trắng hoặc tím hồng;

- Quả cây thuộc loại quả bế có 4 hạt, các bộ phận của cây trên mặt đất đều có lông.

- Môi trường sống thích hợp của bạc hà ở độ cao từ 1300 – 1600m.

Công dụng của lá bạc hà đối với sức khỏe 

Hỗ trợ hệ hô hấp và điều trị cảm lạnh

Hợp chất Menthol trong lá bạc hà đóng vai trò như một chất làm thông mũi tự nhiên, giúp làm tan đờm và làm sạch các chất nhầy trong phổi. Khi bị cảm cúm hoặc viêm xoang, việc xông hơi bằng lá bạc hà giúp làm dịu niêm mạc mũi, giảm nghẹt mũi và mang lại cảm giác hít thở dễ dàng hơn. Đặc tính kháng khuẩn của bạc hà cũng giúp tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh trong khoang miệng và đường hô hấp, giúp ngăn ngừa tình trạng viêm họng và ho kéo dài.

Đừng khinh rẻ loại cây mọc dại giá vài nghìn đồng: 'Kháng sinh tự nhiên' cực mạnh ít người biết tận dụng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm căng thẳng, đau đầu, bổ não

Mùi hương thanh mát của bạc hà có tác động tích cực đến hệ thần kinh, giúp giải tỏa căng thẳng và giảm bớt các triệu chứng của đau đầu do áp lực. Lá bạc hà còn có tác dụng bổ não. Theo nhiều nghiên cứu khác nhau, tiêu thụ bạc hà có thể làm tăng sự tỉnh táo và chức năng nhận thức.

Nuôi dưỡng làn da và hỗ trợ điều trị mụn

Bạc hà là một nguyên liệu làm đẹp tự nhiên nhờ khả năng kiểm soát bã nhờn và làm sạch sâu lỗ chân lông, ngăn ngừa sự hình thành của mụn trứng cá. Với đặc tính kháng viêm mạnh, nước ép lá bạc hà giúp làm dịu các vùng da bị kích ứng, vết côn trùng cắn hoặc tình trạng mẩn ngứa trên da. Việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da chứa chiết xuất bạc hà còn giúp làm sáng tông da, mang lại cảm giác mát lạnh và giúp da luôn duy trì độ ẩm tự nhiên.

Đừng khinh rẻ loại cây mọc dại giá vài nghìn đồng: 'Kháng sinh tự nhiên' cực mạnh ít người biết tận dụng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện sức khỏe răng miệng và hơi thở

Nhờ khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây mùi và các mảng bám, bạc hà là thành phần không thể thiếu trong các sản phẩm chăm sóc răng miệng như kem đánh răng hay nước súc miệng. Không chỉ giúp mang lại hơi thở thơm mát kéo dài, các hoạt chất trong bạc hà còn giúp ngăn ngừa tình trạng viêm nướu, sâu răng và bảo vệ niêm mạc miệng khỏi các vết loét. Việc nhai trực tiếp vài lá bạc hà tươi sau khi ăn là cách đơn giản và hiệu quả nhất để làm sạch khoang miệng tức thì.

Hỗ trợ giảm cân tự nhiên và hiệu quả

Bạc hà hỗ trợ quá trình giảm cân bằng cách kích thích các enzyme tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn và chuyển hóa chất béo thành năng lượng nhanh chóng. Hương thơm của bạc hà cũng giúp ức chế cảm giác thèm ăn, giúp bạn dễ dàng kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể hàng ngày. Việc thêm vài lá bạc hà vào nước lọc (Detox) không chỉ giúp nước có vị ngon hơn mà còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đào thải độc tố ra khỏi cơ thể.

Một số lưu ý khi dùng lá bạc hà bạn nên biết

Khi sử dụng bạc hà, bạn nên cân nhắc những yếu tố sau để phòng tránh những rủi ro không đáng có cho sức khỏe của mình:

Đừng khinh rẻ loại cây mọc dại giá vài nghìn đồng: 'Kháng sinh tự nhiên' cực mạnh ít người biết tận dụng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không thoa chiết xuất tinh dầu bạc hà nguyên chất trực tiếp lên da, nên pha loãng với dầu dừa hoặc dầu oliu trước khi sử dụng để tránh gây kích ứng da.

Không bôi dầu bạc hà vào những vùng da có vết thương hở, trầy xước và lở loét.

Không nhỏ tinh dầu bạc hà vào mắt.

Không nên sử dụng tinh dầu bạc hà quá 3-4 lần mỗi ngày để phòng tránh nguy cơ khô niêm mạc đường thở, xung huyết da.

Không sử dụng bạc hà và các chế phẩm từ bạc hà liên tục trong một thời gian dài.

Tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên môn trước khi sử dụng bạc hà hoặc các chế phẩm từ bạc hà.

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