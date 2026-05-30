Đang hạnh phúc chồng đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà nội, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Tâm sự gia đình 30/05/2026 20:00

Đến khi con tôi được 4 tuổi thì bất ngờ chồng tôi thay đổi kì lạ. Anh thường xuyên không có ở nhà, cũng ít nói hơn trước. Anh dễ nổi giận, tỏ ra khó chịu khi gần gũi với tôi. Tôi linh cảm anh đang có chuyện gì nhưng khi tôi tìm hiểu thì chẳng thấy gì đặc biệt.

Tôi và chồng cũ quen nhau từ thời đi học, sau khi tốt nghiệp thì chúng tôi kết hôn. Chồng cũ là mối tình đầu của tôi. Anh sống tình nghĩa, được nhiều người yêu quý. Ngày tôi lấy được anh, ai cũng mừng cho tôi vì chọn được tấm chồng lý tưởng.

Dù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất. Sau khi lấy nhau, có một con chung, chúng tôi vẫn mặn nồng tình cảm như thưở mới yêu. Chồng tôi rất yêu thương vợ con. Thời gian tôi mang thai, sinh con, anh một tay chăm sóc không nề hà gì. Tôi ngất ngây trong hạnh phúc, thấy mình thật may mắn.

Đến khi con tôi được 4 tuổi thì bất ngờ chồng tôi thay đổi kì lạ. Anh thường xuyên không có ở nhà, cũng ít nói hơn trước. Anh dễ nổi giận, tỏ ra khó chịu khi gần gũi với tôi. Tôi linh cảm anh đang có chuyện gì nhưng khi tôi tìm hiểu thì chẳng thấy gì đặc biệt. Sau đó chồng tôi đòi ly hôn vợ, dù tôi có níu kéo thế nào anh cũng tuyệt tình rời đi. Anh nói những lời tổn thương tôi sâu sắc, lạnh nhạt để tôi phải đồng ý. Quá mệt mỏi, tôi ký đơn ly hôn với chồng.

Đang hạnh phúc chồng đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà nội, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ly hôn chồng, tôi dọn đi bắt đầu cuộc sống mới. Dù còn yêu chồng nhưng tôi vẫn trách giận anh, còn nghĩ sẽ không để anh và gia đình chồng gặp được con tôi. Nhưng nửa năm sau ly hôn, tôi vẫn dắt con về nhà chồng cũ. Dù sao con tôi cũng cần có gốc gác, cũng là máu mủ của gia đình chồng cũ. Mẹ chồng cũ cũng từng quý tôi, bà là người hiểu chuyện, hiền lành.

Nhưng khi đến nhà chồng cũ, tôi ngỡ ngàng khi thấy anh nằm trên giường xanh xao, gầy ốm tới mức đáng sợ. Anh không tự ăn được, phải đợi mẹ đút cho ăn. Tôi bàng hoàng trào nước mắt vì cảnh tượng trước mắt. Tôi nghe bố chồng tôi nói vì không muốn vợ con chịu khổ nên chồng cũ quyết định ly hôn. Anh bị bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Tôi đau lòng khóc nức nở. Tôi làm vợ mà chồng bị bệnh cũng không hay. Tôi xin ở lại bên cạnh chồng cũ để chăm sóc anh. Dù biết đã quá muộn, nhưng tôi vẫn mong được ở cạnh anh trong những ngày cuối đời này.

Bất ngờ gặp lại vợ cũ, cô ấy vuốt cái bụng đang nhô cao, tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng

Bất ngờ gặp lại vợ cũ, cô ấy vuốt cái bụng đang nhô cao, tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng

Lấy nhau được một năm thì vợ tôi mang thai rồi sinh con. Từ khi có đứa nhỏ thì gia đình tôi cũng ấm êm hơn, mẹ tôi rất hài lòng. Đến một lần tôi tình cờ gặp vợ cũ trong cửa hàng bán đồ cho trẻ con.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đêm trước ngày ly hôn, chồng ôm gối gõ cửa: ‘Cho anh ngủ nhờ 1 đêm thôi’ và cái kết khiến tôi ‘ngã ngửa’

Đêm trước ngày ly hôn, chồng ôm gối gõ cửa: ‘Cho anh ngủ nhờ 1 đêm thôi’ và cái kết khiến tôi ‘ngã ngửa’

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Đang hạnh phúc chồng đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà nội, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Đang hạnh phúc chồng đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà nội, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Chị dâu đi công tác 3 tháng mang về đứa bé mới sinh khiến cả nhà sốc, lời chị giải thích khiến anh trai tôi ngã quỵ còn mẹ tôi thì nức nở

Chị dâu đi công tác 3 tháng mang về đứa bé mới sinh khiến cả nhà sốc, lời chị giải thích khiến anh trai tôi ngã quỵ còn mẹ tôi thì nức nở

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng đậm tiền tài, đại Phú đại Quý, tiền tỷ căng ví, sự nghiệp thăng hạng, mọi điều hanh thông trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp trúng đậm tiền tài, đại Phú đại Quý, tiền tỷ căng ví, sự nghiệp thăng hạng, mọi điều hanh thông trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Thương cảm cho chị hàng xóm 1 mình nuôi con, đến khi thấy mặt chồng của chị ấy tôi rụng rời tay chân

Thương cảm cho chị hàng xóm 1 mình nuôi con, đến khi thấy mặt chồng của chị ấy tôi rụng rời tay chân

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp lật ngược số mệnh, khổ mấy cũng giàu, phát Tài phát Lộc, an nhàn hưởng vinh hoa phú quý trong 9 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp lật ngược số mệnh, khổ mấy cũng giàu, phát Tài phát Lộc, an nhàn hưởng vinh hoa phú quý trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Chồng mất chưa được 3 tháng chị dâu đã tái giá, biết được lý do tôi ngậm ngùi dúi vào tay chị 50 triệu rồi ra về trong nước mắt

Chồng mất chưa được 3 tháng chị dâu đã tái giá, biết được lý do tôi ngậm ngùi dúi vào tay chị 50 triệu rồi ra về trong nước mắt

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Nửa đầu tháng 6 dương lịch mở ra chương mới cuộc đời, 3 con giáp viên mãn ngời ngời, may mắn 'nở nụ cười', tiền bạc kéo về tràn túi

Nửa đầu tháng 6 dương lịch mở ra chương mới cuộc đời, 3 con giáp viên mãn ngời ngời, may mắn 'nở nụ cười', tiền bạc kéo về tràn túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Vợ đau đẻ một ngày một đêm mới sinh được, khi tôi vui mừng bế con thì nghe cô nói 1 câu chấn động

Vợ đau đẻ một ngày một đêm mới sinh được, khi tôi vui mừng bế con thì nghe cô nói 1 câu chấn động

Tâm sự 5 giờ 46 phút trước
Những mùa hè thiếu vắng nhưng không thiếu hy vọng

Những mùa hè thiếu vắng nhưng không thiếu hy vọng

Đời sống 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam chủ nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường ở TP.HCM

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam chủ nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường ở TP.HCM

Giá vàng hôm nay, ngày 30/5/2026: Bật tăng mạnh, đắt hơn thế giới gần 15 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/5/2026: Bật tăng mạnh, đắt hơn thế giới gần 15 triệu đồng

Đi chợ nhớ mua 4 siêu thực phẩm giàu protein hơn cả trứng: Vừa bổ người lại không lo tăng cân

Đi chợ nhớ mua 4 siêu thực phẩm giàu protein hơn cả trứng: Vừa bổ người lại không lo tăng cân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm trước ngày ly hôn, chồng ôm gối gõ cửa: ‘Cho anh ngủ nhờ 1 đêm thôi’ và cái kết khiến tôi ‘ngã ngửa’

Đêm trước ngày ly hôn, chồng ôm gối gõ cửa: ‘Cho anh ngủ nhờ 1 đêm thôi’ và cái kết khiến tôi ‘ngã ngửa’

Thương cảm cho chị hàng xóm 1 mình nuôi con, đến khi thấy mặt chồng của chị ấy tôi rụng rời tay chân

Thương cảm cho chị hàng xóm 1 mình nuôi con, đến khi thấy mặt chồng của chị ấy tôi rụng rời tay chân

Bất ngờ gặp lại vợ cũ, cô ấy vuốt cái bụng đang nhô cao, tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng

Bất ngờ gặp lại vợ cũ, cô ấy vuốt cái bụng đang nhô cao, tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng

Con gái càng lớn càng xinh chồng nghi ngờ vợ ngoại tình, kết quả sau 3 lần xét nghiệm ADN khiến cả nhà sốc

Con gái càng lớn càng xinh chồng nghi ngờ vợ ngoại tình, kết quả sau 3 lần xét nghiệm ADN khiến cả nhà sốc

Anh trai qua đời nhưng chị dâu chẳng khóc, đến đêm lại biến mất khiến cả xóm xì xầm, tôi bật khóc khi thấy chị làm điều này

Anh trai qua đời nhưng chị dâu chẳng khóc, đến đêm lại biến mất khiến cả xóm xì xầm, tôi bật khóc khi thấy chị làm điều này

Kinh ngạc khi thấy bố chồng bỗng mua hoa về cắm, bất ngờ vào nhà tôi sốc ngất phát hiện bí mật của ông

Kinh ngạc khi thấy bố chồng bỗng mua hoa về cắm, bất ngờ vào nhà tôi sốc ngất phát hiện bí mật của ông