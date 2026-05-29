Anh trai qua đời nhưng chị dâu chẳng khóc, đến đêm lại biến mất khiến cả xóm xì xầm, tôi bật khóc khi thấy chị làm điều này

Tâm sự gia đình 29/05/2026 17:15

Tôi cũng chẳng còn sức để giải thích mãi, nỗi đau mà gia đình chúng tôi chịu đã quá lớn rồi. Huống hồ, chị dâu tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với chồng và gia đình chồng. Chị một lòng với chồng, hết lòng chăm sóc người thân trong nhà.

Buổi tối bắt đầu cho tang thương của gia đình tôi, chị dâu đang trong bếp nấu món canh chua cá diêu hồng mà anh trai tôi rất thích. Cả nhà tôi đợi anh về ăn cơm đến 8 giờ tối nhưng vẫn chẳng thấy đâu, điện thoại cũng không ai bắt máy. Đến khi có người bắt máy thì là giọng nói xa lạ, báo rằng anh trai tôi bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Chị dâu run người lặng im một lúc mới lên tiếng gọi bố mẹ. Nhưng chị chưa kịp rời khỏi nhà thì đã được báo tin anh trai tôi qua đời. Lúc đó chị dâu vẫn đang mang thai tháng thứ 5, ngã ngồi trên ghế, không một tiếng khóc.

Ai cũng nghĩ chị đang mang thai lại mất chồng thì chẳng chịu nổi. Nhưng chị không rơi giọt nước mắt nào, chỉ chết lặng đứng bên quan tài của anh trai. Ai cảm thông thì nói rằng chị đang cố tỏ ra mạnh mẽ để đứng vững. Còn ai không hiểu thì bàn tán rằng chị không khóc vì chẳng tiếc thương gì cho chồng.

Tôi cũng chẳng còn sức để giải thích mãi, nỗi đau mà gia đình chúng tôi chịu đã quá lớn rồi. Huống hồ, chị dâu tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với chồng và gia đình chồng. Chị một lòng với chồng, hết lòng chăm sóc người thân trong nhà.

Nhưng từ sau ngày chồng qua đời, chị dâu tôi có gì đó không bình thường. Nhiều đêm tôi nghe tiếng động ngoài cửa, nhìn ra thì thấy chị dâu lén lút ra ngoài. Trời đã tối, chị còn có thể đi đâu? Khi tôi đi ra ngoài xem thì đã không thấy bóng chị đâu.

Anh trai qua đời nhưng chị dâu chẳng khóc, đến đêm lại biến mất khiến cả xóm xì xầm, tôi bật khóc khi thấy chị làm điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một vài ngày sau thì cả xóm tôi bàn tán chị dâu bầu bí còn đi ra ngoài đêm khuya. Họ cho rằng anh trai tôi mộ chưa xanh cỏ mà chị dâu đã ngoại tình. Có người còn ác ý nói tâm lý chị bất bình thường.

Gia đình tôi nghe thế thì khó chịu lắm, vì chị dâu vẫn chăm sóc cho gia đình mấy nay, dù chị chẳng nói nhiều như trước nữa. Mẹ tôi không muốn con dâu mang tiếng nên gặng hỏi chị, chị chỉ lắc đầu không trả lời, lấy lý do ra ngoài hóng mát vì khó ngủ.

Người trong xóm ngày càng đồn đại ác ý, tôi nhiều lần hỏi chị không được thì bực tức lớn tiếng nói với chị: “Anh trai cũng mất rồi, chị ráng mà sống tử tế chứ đừng để bố mẹ mang tiếng. Giờ ai trong nhà cũng đau buồn, chẳng lẽ còn bắt mọi người phải lo cho mẹ con chị nữa sao?”.

Chị dâu tôi nghe thế thì ngẩn người rồi gật gật nhưng vẫn không nói lời nào. Tôi thấy thế thì lại xót xa, chẳng lẽ tôi hiểu sai cho chị sao?

Đến một hôm, tôi đi làm về trễ, tầm 10 giờ hơn. Lúc đi ngang cây cầu gần nhà, tôi bất ngờ thấy chị dâu đứng bên thành cầu. Chị cứ đi tới đi lui rồi cởi dép ra, đứng sát bên thành cầu nhìn xuống dưới. Tôi hoảng hồn chạy tới níu lấy chị dâu, tôi sợ chị làm chuyện dại dột.

Thấy tôi, chị dâu lúc này mới khóc, khóc đến run cả người. Đó là lần đầu tiên tôi thấy chị khóc sau khi chồng qua đời. Rồi chị nghẹn ngào nói chị rất muốn đi cùng anh trai tôi nhưng còn đứa trẻ trong bụng, chị không thể bỏ lại nó một mình. Tôi khuyên nhủ chị hết lời, còn xin lỗi chị vì đã lớn tiếng. Đến khi bình tĩnh lại, chị nói không nghĩ quẫn nữa, sẽ cố gắng sống để nuôi con nên người.

Tôi bật khóc theo chị, ôm lấy thân hình đã gầy ruộc của chị. Chị không khóc chắc là vì không dám khóc, sợ khóc rồi sẽ không đủ kiên cường sống tiếp. Tôi thương chị quá, thương tới mức đau lòng…

Ngày ra tòa, tôi đi cùng người đàn ông khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’ còn chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Ngày ra tòa, tôi đi cùng người đàn ông khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’ còn chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Tôi chấp nhận ly hôn, ra tòa gặp chồng. Trước ngày ra tòa, tôi bắt đầu dành thời gian để chăm sóc lại bản thân. Sau rất nhiều năm, tôi mới đụng đến bộ trang điểm. Tôi chọn mua một chiếc váy khoe ưu điểm trên cơ thể. Tôi tự tin với vẻ mặn mà của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Con gái càng lớn càng xinh chồng nghi ngờ vợ ngoại tình, kết quả sau 3 lần xét nghiệm ADN khiến cả nhà sốc

Con gái càng lớn càng xinh chồng nghi ngờ vợ ngoại tình, kết quả sau 3 lần xét nghiệm ADN khiến cả nhà sốc

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy mất kiểm soát lao thẳng vào cửa hàng quần áo

Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy mất kiểm soát lao thẳng vào cửa hàng quần áo

Video 50 phút trước
Anh trai qua đời nhưng chị dâu chẳng khóc, đến đêm lại biến mất khiến cả xóm xì xầm, tôi bật khóc khi thấy chị làm điều này

Anh trai qua đời nhưng chị dâu chẳng khóc, đến đêm lại biến mất khiến cả xóm xì xầm, tôi bật khóc khi thấy chị làm điều này

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 2 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 2 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Kinh ngạc khi thấy bố chồng bỗng mua hoa về cắm, bất ngờ vào nhà tôi sốc ngất phát hiện bí mật của ông

Kinh ngạc khi thấy bố chồng bỗng mua hoa về cắm, bất ngờ vào nhà tôi sốc ngất phát hiện bí mật của ông

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Người dân dũng cảm bắt sống con cá sấu khổng lồ dài 2,4 mét gây náo loạn trong làng

Người dân dũng cảm bắt sống con cá sấu khổng lồ dài 2,4 mét gây náo loạn trong làng

Video 1 giờ 50 phút trước
2 năm sau ly hôn, tôi không ngờ mình lên giường với chồng cũ, câu nói của anh sau đó càng khiến tôi sững người

2 năm sau ly hôn, tôi không ngờ mình lên giường với chồng cũ, câu nói của anh sau đó càng khiến tôi sững người

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được sách Trời gọi tên 'chuyển mình giàu có', tài khí xông thẳng vào nhà, tiền bạc đầy két, mọi điều hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp được sách Trời gọi tên 'chuyển mình giàu có', tài khí xông thẳng vào nhà, tiền bạc đầy két, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đang đi đường, người dân ghi lại được cảnh tượng con nai đuôi trắng xuất hiện

Đang đi đường, người dân ghi lại được cảnh tượng con nai đuôi trắng xuất hiện

Video 2 giờ 50 phút trước
Ba nam sinh nghi bị điện giật ở bể bơi trường học ở Quảng Ninh

Ba nam sinh nghi bị điện giật ở bể bơi trường học ở Quảng Ninh

Đời sống 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 29/5/2026: Bật tăng đến 2,5 triệu đồng, giá bán ra 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/5/2026: Bật tăng đến 2,5 triệu đồng, giá bán ra 160 triệu đồng/lượng

Đúng ngày mai, thứ Bảy 30/5/2026, 3 con giáp may mắn nhất, 'đánh đâu thắng đó', vận may trong tầm tay, đầu tư ắt sinh lời

Đúng ngày mai, thứ Bảy 30/5/2026, 3 con giáp may mắn nhất, 'đánh đâu thắng đó', vận may trong tầm tay, đầu tư ắt sinh lời

Bỏ qua loại rau siêu rẻ này ngoài chợ, bạn đang lãng phí một "thần dược" kéo dài tuổi thọ tự nhiên

Bỏ qua loại rau siêu rẻ này ngoài chợ, bạn đang lãng phí một "thần dược" kéo dài tuổi thọ tự nhiên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Con gái càng lớn càng xinh chồng nghi ngờ vợ ngoại tình, kết quả sau 3 lần xét nghiệm ADN khiến cả nhà sốc

Con gái càng lớn càng xinh chồng nghi ngờ vợ ngoại tình, kết quả sau 3 lần xét nghiệm ADN khiến cả nhà sốc

Kinh ngạc khi thấy bố chồng bỗng mua hoa về cắm, bất ngờ vào nhà tôi sốc ngất phát hiện bí mật của ông

Kinh ngạc khi thấy bố chồng bỗng mua hoa về cắm, bất ngờ vào nhà tôi sốc ngất phát hiện bí mật của ông

Ngày ra tòa, tôi đi cùng người đàn ông khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’ còn chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Ngày ra tòa, tôi đi cùng người đàn ông khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’ còn chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Sau 4 năm bỏ đi mất tăm, chồng trở về đưa cho vợ một hộp đầy vàng rồi nói một câu khiến tôi sốc ngất

Sau 4 năm bỏ đi mất tăm, chồng trở về đưa cho vợ một hộp đầy vàng rồi nói một câu khiến tôi sốc ngất

Chăm mẹ chồng liệt giường 1 tháng, bà nhét vào tay tôi cuốn sổ tiết kiệm 3 tỷ cùng một yêu cầu khiến tôi hoảng hồn

Chăm mẹ chồng liệt giường 1 tháng, bà nhét vào tay tôi cuốn sổ tiết kiệm 3 tỷ cùng một yêu cầu khiến tôi hoảng hồn

Nghe hàng xóm nói có người ngồi trước cửa nhà tôi mỗi đêm, tôi hoảng sợ lắp camera rồi bật khóc khi biết là ai

Nghe hàng xóm nói có người ngồi trước cửa nhà tôi mỗi đêm, tôi hoảng sợ lắp camera rồi bật khóc khi biết là ai