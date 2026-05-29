Bỏ qua loại rau siêu rẻ này ngoài chợ, bạn đang lãng phí một "thần dược" kéo dài tuổi thọ tự nhiên

Dinh dưỡng 29/05/2026 05:00

Rau dền có tính mát nên được nhiều gia đình sử dụng để nấu canh trong những ngày hè nóng bức. Bên cạnh khả năng giải nhiệt cơ thể, loại rau này còn nhiều công dụng quý khác đối với sức khỏe.

Rau dền là một loại cây đa năng, nhiều lợi ích sức khỏe nhờ thành phần chứa nhiều chất chống oxy hóa. Nếu biết cách bổ sung thường xuyên, bạn sẽ phát huy được vai trò của loại rau này trong việc chăm sóc sức khỏe tổng thể cũng như hỗ trợ giải quyết một số vấn đề bệnh lý thông thường.

Rau dền đa dạng về chủng loại. Trong đó, phổ biến nhất là các loại như: rau dền đỏ, rau dền cơm, rau dền gai...

Bỏ qua loại rau siêu rẻ này ngoài chợ, bạn đang lãng phí một 'thần dược' kéo dài tuổi thọ tự nhiên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau dền đỏ: toàn bộ thân lá của loại rau dền này đều có màu đỏ tía, hàm lượng nước cao. Khi rau dền được nấu chín có nước màu đỏ tươi rất hấp dẫn và đẹp mắt. Loại rau dền này chứa phong phú các thành phần dinh dưỡng như: protein, glucid, vitamin và khoáng chất.

Rau dền cơm: với loại rau này thường có hoa ở ngọn. Phần lớn các ngọn non của cây, lá non, thân non đều có thể sử dụng để ăn được. Ngoài ra, những phần rễ, củ, thân cây có thể dùng là thuốc cổ truyền vì thành phần dinh dưỡng ở những vị trí này khá tốt cho hoạt động của cơ thể.

Rau dền gai: loại rau dền này thường mọc ở những nơi hoang dại hay vùng đất bị bỏ hoang. Với loại cây này có khẳ năng chịu hạn, chịu nước tốt đồng thời có khả năng nảy mầm cao trong điều kiện không hoàn toàn thuận lợi.

Công dụng của rau dền đối với sức khỏe 

Mang lại lợi ích cho bệnh nhân tiểu đường

Tiêu thụ rau dền thường xuyên giúp việc quản lý lượng đường trong máu tốt hơn, mang lại cho bệnh nhân tiểu đường một giải pháp hữu hiệu trong việc kiểm soát tình trạng của họ. Hơn nữa, rau dền có tác dụng gì thì chúng còn hỗ trợ giảm thiểu nguy cơ biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường, chẳng hạn như béo phì và tăng mức cholesterol trong máu.

Bỏ qua loại rau siêu rẻ này ngoài chợ, bạn đang lãng phí một 'thần dược' kéo dài tuổi thọ tự nhiên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện dấu hiệu thiếu máu, thiếu sắt

Rau dền rất giàu chất sắt, một chất dinh dưỡng quan trọng để tăng cường sản xuất huyết sắc tố và hồng cầu. Bằng cách bổ sung lượng sắt dự trữ, nó giúp giảm bớt các triệu chứng thiếu máu do thiếu sắt, thúc đẩy sức khỏe tổng thể.

Tăng cường sức khỏe tiêu hóa

Rau dền có hàm lượng chất xơ cao, vượt gấp ba lần so với lúa mì. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời để tăng cường sức khỏe tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra, nước rau dền có hiệu quả trong điều trị các vấn đề về đường tiêu hóa như tiêu chảy, chảy máu và mất nước.

Tốt cho tiêu hóa, bảo vệ tim mạch

Ngoài việc ít calo, rau dền còn giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan, hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa và giúp điều chỉnh mức cholesterol. Những đặc tính này làm cho lá rau dền trở thành một phần bổ sung quý giá cho chế độ ăn uống cân bằng và tốt cho tim mạch.

Bỏ qua loại rau siêu rẻ này ngoài chợ, bạn đang lãng phí một 'thần dược' kéo dài tuổi thọ tự nhiên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa ung thư

Rau dền chứa rất nhiều axit amin thiết yếu, đặc biệt là lysine, cùng với một loạt các khoáng chất và vitamin. Những thành phần này trang bị cho nó khả năng chống lại các gốc tự do, do đó có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư liên quan đến quá trình lão hóa.

Tốt cho người thiếu máu

Rau dền là nguồn cung cấp sắt quý giá, một khoáng chất thiết yếu cần thiết cho việc sản xuất hồng cầu và hỗ trợ quá trình trao đổi chất của tế bào. Để tăng cường hấp thu sắt từ các nguồn thực vật như rau dền, nên dùng chúng cùng với nguồn vitamin C, giúp tối đa hóa sự hấp thu sắt trong cơ thể. Ví dụ, thêm một chút nước cốt chanh vào lá rau dền đã nấu chín hoặc dùng kèm với một ly nước cam có thể cải thiện đáng kể khả năng hấp thu sắt và giúp tăng cường lợi ích dinh dưỡng tổng thể.

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