Thứ củ "ngoài xấu trong đẹp" bán đầy chợ Việt: Bổ ngang nhân sâm, giúp phái đẹp trẻ mãi không già

Củ sen có tác dụng bổ máu, thanh nhiệt, chữa cảm sốt rất tốt. Vị ngọt, tính bình, thích hợp cho người bị sốt, ho ra máu. Vì vậy, củ sen được nhiều gia đình ưa chuộng dùng làm thực phẩm hàng ngày. Nhưng không phải ai cũng biết được công dụng của nó.

Thúc đẩy tuần hoàn máu: Việc tiêu thụ củ sen giúp tăng cường năng lượng bằng cách điều hòa tuần hoàn máu. Nhờ đó, tất cả các cơ quan trong cơ thể đều được cung cấp đủ oxy, đảm bảo tuần hoàn tốt. Ngoài ra, các nghiên cứu cho thấy củ sen giàu đồng và sắt, giúp thúc đẩy sự phát triển của hồng cầu.

Hầu hết các bộ phận ở trên cây sen đều có thể ăn được. Trong những bộ phận này có chứa rất nhiều dưỡng chất rất có lợi đối với sức khỏe. Trong các bài thuốc Đông y, củ sen còn được coi như một vị thuốc được sử dụng để điều trị nhiều loại bệnh lý. Trong củ sen có khá nhiều vitamin, khoáng chất và cả những dưỡng chất rất có lợi khác.

Giúp kiểm soát cân nặng: Củ sen là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Chất xơ điều chỉnh lượng năng lượng hấp thụ, từ đó thúc đẩy quá trình giảm cân hoặc duy trì cân nặng khỏe mạnh. Các nghiên cứu cho thấy việc tăng cường tiêu thụ chất xơ có thể làm giảm sự hấp thụ năng lượng bằng cách pha loãng lượng năng lượng có sẵn trong chế độ ăn uống, đồng thời bảo toàn các chất dinh dưỡng thiết yếu khác. Hơn nữa, chế độ ăn giàu chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, điều này có thể giúp bạn giảm cân.

Ảnh minh họa: Internet

Điều hòa huyết áp: Theo nghiên cứu, củ sen chứa kali, có tác dụng hạ huyết áp. Ngoài ra, nó còn giúp giãn nở động mạch, giảm căng thẳng mạch máu và cải thiện lưu thông máu. Kết quả là, huyết áp được kiểm soát, giảm nguy cơ cao huyết áp. Kali trong củ sen có tác dụng giãn mạch tuyệt vời, giúp giảm cholesterol xấu trong máu. Nó cũng làm giảm nguy cơ đau tim bằng cách ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch.

Hỗ trợ tiêu hóa: Củ sen là một nguồn chất xơ lý tưởng, giúp cải thiện nhu động ruột. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy việc bổ sung chất xơ làm tăng tần suất đi ngoài ở những bệnh nhân bị táo bón. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ cao trong củ sen còn giúp kích thích tiết dịch vị, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Củ sen giúp cải thiện sức khỏe và sắc tố da: Củ sen có hàm lượng vitamin C cao. Các nghiên cứu cho thấy vitamin C thúc đẩy sức khỏe làn da theo nhiều cách khác nhau, nhờ vào thành phần chống oxy hóa của nó. Vitamin C có rất nhiều trong da của chúng ta. Loại vitamin này giúp tăng cường sản sinh collagen, bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do và tia cực tím, đồng thời hỗ trợ làm chậm các dấu hiệu lão hóa. Vitamin C cũng giúp giảm các triệu chứng tăng sắc tố da như đốm đen và sự đổi màu da.

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng củ sen

Trong củ sen có khoảng 70% là tinh bột. Chính vì vậy, những bệnh nhân bị tiểu đường không nên ăn loại củ này quá nhiều. Đồng thời những người bị đại tràng hoặc đau dạ dày cũng không nên ăn quá nhiều củ sen.

Củ sen cần được chế biến thật kỹ trước khi ăn, đảm bảo không bị nhiễm các loại ký sinh trùng có hại. Vì củ sen ở phía dưới lớp bùn nên rất dễ bị nhiễm ký sinh trùng, nổi bật là trùng lát gừng.

Ảnh minh họa: Internet

Khi bị nhiễm phải loại trùng này, vùng bụng trên sẽ xuất hiện những cơn đau âm ỉ, quá trình tiêu hóa cũng không tốt. Người bệnh lúc này cũng sẽ đi ngoài nhiều hơn, phân có mùi hôi lạ, bị thiếu máu, cơ thể mệt mỏi và có thể bị sưng vù. Vì vậy, để an toàn hơn khi sử dụng, bạn cần phải nấu chín củ sen nhằm tiêu diệt các ký sinh trùng này.