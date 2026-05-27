Nửa đêm liên hoan về, tôi bất ngờ khi thấy người đàn ông đang đứng trước mặt, bật đèn lên hốt hoảng khi biết danh tính

Tâm sự Eva 27/05/2026 22:30

Tôi vẫn thấy xót xa khi con trai vui mừng gặp lại bố. Nhìn anh ôm lấy con, biết con nhiều đêm nhớ thương anh, tôi cũng mềm lòng lắm.

Tôi ly hôn chồng đã một năm. Từng yêu bao nhiêu thì bây giờ tôi càng chán ghét chồng cũ bất nhiêu. Tôi chỉ cố gắng thỏa thuận để chồng cũ sang thăm, đưa con đi chơi.

Mấy tuần trước, đường dây điện nhà bố mẹ tôi gặp vấn đề, bóng đèn trong nhà chập chờn lúc được lúc không. Tôi lại bận rộn nên chưa thể giúp bố mẹ gọi thở sửa. Con trai tôi biết thế thì nói với chồng cũ của tôi. Anh ấy đến sửa điện giúp bố mẹ tôi ngay hôm sau. Bố mẹ gọi cho tôi khen anh tình nghĩa. 

Chồng cũ cũng rất yêu quý con trai tôi, anh xem bố mẹ tôi và con trai như người thân của mình. Nhưng tôi vẫn không thể quên được việc chồng cũ ngoại tình. Dù sau đó anh đã van xin mong tôi bỏ qua nhưng tôi không thể tha thứ. Ngay cả người lớn hai bên cũng không thể thay đổi quyết định của tôi. Sự phản bội của chồng cũ trở thành cái gai trong lòng tôi.

Nhưng như thế không có nghĩa là tôi chẳng hối hận khi ly hôn chồng. Tôi vẫn thấy xót xa khi con trai vui mừng gặp lại bố. Nhìn anh ôm lấy con, biết con nhiều đêm nhớ thương anh, tôi cũng mềm lòng lắm.

Nửa đêm liên hoan về, tôi bất ngờ khi thấy người đàn ông đang đứng trước mặt, bật đèn lên hốt hoảng khi biết danh tính - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Từ sau khi ly hôn chồng, tôi được nhiều người ngỏ ý theo đuổi. Nhưng tôi vẫn chưa muốn tái hôn, tôi sợ con chưa kịp thích ứng sẽ bị tổn thương.

Một hôm tôi đi ăn liên hoan với công ty đến nửa đêm mới về. Hôm đó tôi biết chồng cũ sẽ sang thăm con, tôi còn nói anh mang con về nhà, vì tôi sẽ về nhà muộn. Chồng cũ hỏi tôi đi đâu, tôi nói dối rằng mình đi hẹn hò. Anh cúp máy chẳng nói một lời nào.

Tôi bước vào nhà, không thèm bật đèn, đi thẳng vào trong, vừa đi vừa tháo giày và quăng túi xách khắp phòng. Hôm nay tôi uống hơi nhiều, chỉ ở nhà một mình nên trở nên bừa bãi. Nhưng đèn bỗng dưng sáng lên, tôi bất ngờ khi thấy chồng cũ đang đứng trước mặt. Sao anh lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Sau đó tôi nghe tiếng con trai đi ra từ phòng ngủ. Hóa ra con trai để chồng cũ của tôi ngủ lại.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, chuẩn bị cho chồng cũ và con trai một bữa sáng ngon miệng. Nhìn thấy hai người vừa ăn vừa kể chuyện huyên thuyên, bỗng lòng tôi thấy ấm áp đến lạ. Lâu lắm rồi tôi không thể nhìn thấy cảnh này. Sau khi chồng cũ đi về, tôi đã nghĩ đến chuyện tái hôn với chồng cũ. Nhưng tôi cũng băn khoăn lắm, liệu có nên không?

Nhìn thấy mặt con trai mới sinh, chồng tức giận bỏ đi nhưng mẹ chồng rút ngay điện thoại nhờ luật sư chuyển hết tài sản cho cháu nội

Nhìn thấy mặt con trai mới sinh, chồng tức giận bỏ đi nhưng mẹ chồng rút ngay điện thoại nhờ luật sư chuyển hết tài sản cho cháu nội

Đến ngày tôi đi đẻ, trời thương mà vào phòng sinh chưa được 2 tiếng thì tôi đã sinh rồi. Đến khi ra khỏi phòng sinh thì tôi thấy chồng ngủ khò trên ghế bệnh viện, chẳng màng vợ con sinh tử thế nào.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Thứ củ "ngoài xấu trong đẹp" bán đầy chợ Việt: Bổ ngang nhân sâm, giúp phái đẹp trẻ mãi không già

Thứ củ "ngoài xấu trong đẹp" bán đầy chợ Việt: Bổ ngang nhân sâm, giúp phái đẹp trẻ mãi không già

Dinh dưỡng 1 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 28/5/2026, 3 con giáp 'thu tài hút lộc' của Thần Tài, trúng số độc đắc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp lên hương

Sau hôm nay, thứ Năm 28/5/2026, 3 con giáp 'thu tài hút lộc' của Thần Tài, trúng số độc đắc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/5/2026), 3 con giáp 'thu tài hút lộc' của Thần Tài, trúng số độc đắc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (28/5/2026), 3 con giáp 'thu tài hút lộc' của Thần Tài, trúng số độc đắc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Vô tình hỏi chồng của cô bạn thân đúng một câu duy nhất, cả hai chết đứng sốc tận óc khi phát hiện đều bị ‘cắm sừng’ từ lâu

Vô tình hỏi chồng của cô bạn thân đúng một câu duy nhất, cả hai chết đứng sốc tận óc khi phát hiện đều bị ‘cắm sừng’ từ lâu

Tâm sự 6 giờ 44 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu hai bát mì gọi vợ chồng tôi xuống ăn, bà hỏi một câu khiến chúng tôi nghẹn ngào rút đơn ly hôn

Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu hai bát mì gọi vợ chồng tôi xuống ăn, bà hỏi một câu khiến chúng tôi nghẹn ngào rút đơn ly hôn

Tâm sự gia đình 6 giờ 59 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnhđúng ngày 28/5/2026, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnhđúng ngày 28/5/2026, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước
Giữa đêm khuya vì nghe tiếng nước xả trong nhà tắm, tôi lén nhìn qua khe cửa thì bật khóc khi thấy hành động lạ của chồng

Giữa đêm khuya vì nghe tiếng nước xả trong nhà tắm, tôi lén nhìn qua khe cửa thì bật khóc khi thấy hành động lạ của chồng

Tâm sự 7 giờ 14 phút trước
Thấy vợ vô sinh bỏ đi, chồng thở phào nhẹ nhõm nhưng 3 năm sau gặp lại chỉ biết hối hận nghẹn ngào

Thấy vợ vô sinh bỏ đi, chồng thở phào nhẹ nhõm nhưng 3 năm sau gặp lại chỉ biết hối hận nghẹn ngào

Tâm sự gia đình 7 giờ 29 phút trước
Nửa đêm liên hoan về, tôi bất ngờ khi thấy người đàn ông đang đứng trước mặt, bật đèn lên hốt hoảng khi biết danh tính

Nửa đêm liên hoan về, tôi bất ngờ khi thấy người đàn ông đang đứng trước mặt, bật đèn lên hốt hoảng khi biết danh tính

Tâm sự Eva 7 giờ 44 phút trước
Lạ đời đụng mặt con dâu ngay tại sảnh khách sạn, mẹ chồng giàu có bỗng cúi mặt, run rẩy đưa ngay 50 triệu để bịt miệng

Lạ đời đụng mặt con dâu ngay tại sảnh khách sạn, mẹ chồng giàu có bỗng cúi mặt, run rẩy đưa ngay 50 triệu để bịt miệng

Tâm sự gia đình 7 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thần Tài gõ chuông tài lộc sau ngày 28/5/2026, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Thần Tài gõ chuông tài lộc sau ngày 28/5/2026, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Đúng ngày mai, thứ Năm 28/5/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Năm 28/5/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Chuyên gia cảnh báo tác hại ít người ngờ khi bật quạt ngủ suốt đêm

Chuyên gia cảnh báo tác hại ít người ngờ khi bật quạt ngủ suốt đêm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Về đến nhà tôi chết sững khi thấy trần nhà bị khoét một lỗ, trên sàn còn để lại dấu vết bị đục khoét

Về đến nhà tôi chết sững khi thấy trần nhà bị khoét một lỗ, trên sàn còn để lại dấu vết bị đục khoét

Đêm nào cũng thấy chồng để quả mướp ở đầu giường, nghe chồng nói lý do mà tôi sốc và tức giận

Đêm nào cũng thấy chồng để quả mướp ở đầu giường, nghe chồng nói lý do mà tôi sốc và tức giận

Nhìn thấy mặt con trai mới sinh, chồng tức giận bỏ đi nhưng mẹ chồng rút ngay điện thoại nhờ luật sư chuyển hết tài sản cho cháu nội

Nhìn thấy mặt con trai mới sinh, chồng tức giận bỏ đi nhưng mẹ chồng rút ngay điện thoại nhờ luật sư chuyển hết tài sản cho cháu nội

Hận người yêu cũ thấu xương, tôi đến đám cưới của anh chúc mừng rồi thì thầm một câu khiến cô dâu tái mặt

Hận người yêu cũ thấu xương, tôi đến đám cưới của anh chúc mừng rồi thì thầm một câu khiến cô dâu tái mặt

Run rẩy phát hiện người yêu cũ là bác sĩ khám thai cho mình, nào ngờ anh nói một câu khiến chồng tôi mừng húm

Run rẩy phát hiện người yêu cũ là bác sĩ khám thai cho mình, nào ngờ anh nói một câu khiến chồng tôi mừng húm

"Phiêu" theo phim Hàn, gái xinh quyết tâm cưới trai hư và cái kết đắng trong lần bất chợt về nhà giữa trưa

"Phiêu" theo phim Hàn, gái xinh quyết tâm cưới trai hư và cái kết đắng trong lần bất chợt về nhà giữa trưa