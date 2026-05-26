Đêm nào cũng thấy chồng để quả mướp ở đầu giường, nghe chồng nói lý do mà tôi sốc và tức giận

Tâm sự Eva 26/05/2026 22:30

Thời gian này tôi mới sinh con thứ hai. Tôi cho con bú mẹ hoàn toàn nên ngực không thể được như lúc chưa sinh con. Nhưng tôi cũng tủi thân lắm, mỗi lần nhìn cơ thể trong gương lại muốn rơi nước mắt.

Tôi quen biết chồng 10 năm, từ bạn bè thành người yêu, rồi trở thành bạn đời. Chúng tôi là cặp đôi được bạn bè ngưỡng mộ. Nhưng từ ngày lấy nhau, tôi phát hiện mọi chuyện không hoàn hảo như mình nghĩ.

Càng ở cùng nhau lâu thì tôi càng phải chịu đựng cái tính vô tâm, lười biếng của chồng. Cứ đi làm về nhà, chồng chẳng màng vợ con đang làm gì, ăn cơm xong là leo lên giường nằm. Tôi phải làm hết việc nhà, cũng chẳng nghe được câu hỏi han từ chồng. 

Dù nhiều lần cãi nhau, tôi muốn chồng thay đổi để tôi bớt tủi thân, nhưng anh ấy vẫn chứng nào tật nấy. Đến khi tôi sinh con, chồng cũng lơ là không thèm để ý. Tôi giận quá, nhiều lần tìm cách dọa chồng cũng chẳng thành, nói với bố mẹ anh càng không có kết quả.

Về lâu về dài, chồng tôi còn bộc lộ cái tính độc mồm độc miệng. Anh nghĩ gì nói đó, thậm chí là nói những câu vô duyên khiến tôi lắc đầu ngao ngán. Nhiều lần tôi nhắc nhở chồng, anh cũng không bỏ vào tai. Tệ hơn, những lần đi với bạn bè tôi, anh không cẩn thận lời nói, khiến ai nấy cũng chán chẳng buồn rủ rê vợ chồng tôi đi cùng nữa.

Đêm nào cũng thấy chồng để quả mướp ở đầu giường, nghe chồng nói lý do mà tôi sốc và tức giận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này tôi mới sinh con thứ hai. Tôi cho con bú mẹ hoàn toàn nên ngực không thể được như lúc chưa sinh con. Nhưng tôi cũng tủi thân lắm, mỗi lần nhìn cơ thể trong gương lại muốn rơi nước mắt. Phụ nữ ai cũng hiểu nỗi khổ này, muốn đẹp nhưng lại càng muốn con khỏe mạnh, vì vậy mà đành hy sinh.

Mấy tuần trước, chồng tôi đem về nhà một lọ thuốc nói tôi bôi vào ngực. Chồng tôi nói đó là thuốc giúp nở ngực. Tôi nghe thì choáng váng, vợ chồng cãi một trận to không tưởng. Chưa gì mà chồng tôi đã chê vợ như thế thì sau này anh còn làm gì nữa?

Thấy tôi bực tức nhất quyết không chịu dùng thuốc, chồng tôi càng khó chịu hơn. Vài ngày trước, tôi thấy chồng đêm nào cũng để một trái mướp ở đầu giường. Cứ hết mướp nhỏ lại đến mướp to xuất hiện, tôi chẳng hiểu nỗi nên hỏi chồng định làm gì?

Không thể ngờ được, chồng tôi trả lời khiến tôi sốc tận óc:

“Anh nhắc em đó, em cứ nhìn đi, em mà không dùng thuốc anh đem về thì sau này ngực em chẳng khác gì quả mướp đâu”.

Tôi nghe mà vừa giận vừa tủi thân kinh khủng, chỉ muốn viết đơn ly hôn ngay với chồng. Tôi phải làm sao đây, cứ tình cảnh này chắc tôi trầm cảm sau sinh mất!

Run rẩy phát hiện người yêu cũ là bác sĩ khám thai cho mình, nào ngờ anh nói một câu khiến chồng tôi mừng húm

Run rẩy phát hiện người yêu cũ là bác sĩ khám thai cho mình, nào ngờ anh nói một câu khiến chồng tôi mừng húm

Cũng vì để chồng tin tưởng yêu thương mình hơn, tôi quyết định đi vá lại màng trinh. Chồng tôi đương nhiên chẳng còn nghi ngờ gì. Anh ấy hết lòng yêu thương, quan tâm cho tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vừa bước chân vào khách sạn bỗng đụng mặt con dâu, mẹ chồng cúi mặt đưa ngay 50 triệu rồi bỏ chạy

Vừa bước chân vào khách sạn bỗng đụng mặt con dâu, mẹ chồng cúi mặt đưa ngay 50 triệu rồi bỏ chạy

Tâm sự 51 phút trước
Chồng hào hứng hẹn nhân tình ra khách sạn, vừa đến nơi đã thấy dòng tin nhắn của vợ liền rụng rời tay chân

Chồng hào hứng hẹn nhân tình ra khách sạn, vừa đến nơi đã thấy dòng tin nhắn của vợ liền rụng rời tay chân

Ngoại tình 1 giờ 6 phút trước
Đêm nào cũng thấy chồng để quả mướp ở đầu giường, nghe chồng nói lý do mà tôi sốc và tức giận

Đêm nào cũng thấy chồng để quả mướp ở đầu giường, nghe chồng nói lý do mà tôi sốc và tức giận

Tâm sự Eva 1 giờ 36 phút trước
Ngay đêm tân hôn vợ bị chồng ghẻ lạnh vì một hành động ‘hư hỏng’, nhưng khi biết sự thật chồng lại nghiện vợ

Ngay đêm tân hôn vợ bị chồng ghẻ lạnh vì một hành động ‘hư hỏng’, nhưng khi biết sự thật chồng lại nghiện vợ

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Sau đêm nay, trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Sau đêm nay, trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 10h30 sáng mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, tiền rơi trúng người, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến

Đúng 10h30 sáng mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, tiền rơi trúng người, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đêm tân hôn chồng bỏ ra ngoài vì một cuộc gọi, biết danh tính người gọi tôi đành cay đắng chịu đựng cả đêm chồng không về

Đêm tân hôn chồng bỏ ra ngoài vì một cuộc gọi, biết danh tính người gọi tôi đành cay đắng chịu đựng cả đêm chồng không về

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Thấy con gấu bông lạ mẹ chồng đặt trên bàn thờ, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất tại chỗ

Thấy con gấu bông lạ mẹ chồng đặt trên bàn thờ, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất tại chỗ

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, gặp thời đổi vận, tiền của rủng rỉnh, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Sau ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, gặp thời đổi vận, tiền của rủng rỉnh, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Sáng ra là thấy con mèo lạ đến nhà, mẹ chồng lén ra sau vườn, tôi điếng người phát hiện bí mật động trời

Sáng ra là thấy con mèo lạ đến nhà, mẹ chồng lén ra sau vườn, tôi điếng người phát hiện bí mật động trời

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 27/5/2026 của 12 con giáp:Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 27/5/2026 của 12 con giáp:Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

Giá vàng hôm nay, ngày 26/5/2026: Thế giới tăng, trong nước giảm, người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/5/2026: Thế giới tăng, trong nước giảm, người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhìn thấy mặt con trai mới sinh, chồng tức giận bỏ đi nhưng mẹ chồng rút ngay điện thoại nhờ luật sư chuyển hết tài sản cho cháu nội

Nhìn thấy mặt con trai mới sinh, chồng tức giận bỏ đi nhưng mẹ chồng rút ngay điện thoại nhờ luật sư chuyển hết tài sản cho cháu nội

Hận người yêu cũ thấu xương, tôi đến đám cưới của anh chúc mừng rồi thì thầm một câu khiến cô dâu tái mặt

Hận người yêu cũ thấu xương, tôi đến đám cưới của anh chúc mừng rồi thì thầm một câu khiến cô dâu tái mặt

Run rẩy phát hiện người yêu cũ là bác sĩ khám thai cho mình, nào ngờ anh nói một câu khiến chồng tôi mừng húm

Run rẩy phát hiện người yêu cũ là bác sĩ khám thai cho mình, nào ngờ anh nói một câu khiến chồng tôi mừng húm

"Phiêu" theo phim Hàn, gái xinh quyết tâm cưới trai hư và cái kết đắng trong lần bất chợt về nhà giữa trưa

"Phiêu" theo phim Hàn, gái xinh quyết tâm cưới trai hư và cái kết đắng trong lần bất chợt về nhà giữa trưa

Về thăm mẹ đẻ, vô tình nghe mẩu chuyện giữa bố mẹ, nước mắt tôi ròng ròng và đưa ra quyết định mà không ai ngờ

Về thăm mẹ đẻ, vô tình nghe mẩu chuyện giữa bố mẹ, nước mắt tôi ròng ròng và đưa ra quyết định mà không ai ngờ

Bị cấm cản, cô gái bảo vệ tình yêu bằng cách dọn hẳn sang nhà người yêu để rồi nhận cái kết đắng

Bị cấm cản, cô gái bảo vệ tình yêu bằng cách dọn hẳn sang nhà người yêu để rồi nhận cái kết đắng