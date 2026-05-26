Đêm tân hôn chồng bỏ ra ngoài vì một cuộc gọi, biết danh tính người gọi tôi đành cay đắng chịu đựng cả đêm chồng không về

Tâm sự gia đình 26/05/2026 21:30

Tôi chưa kịp trả lời chồng thì anh đã tông cửa chạy ra ngoài. Anh đi nhanh ra khỏi nhà của chúng tôi, bỏ lại tôi trong đêm tân hôn nhanh như một cơn gió. Tự dưng tôi tủi thân, vậy là khóc nức nở.

Tôi 34 tuổi quá lứa lỡ thì, còn chồng tôi từng ly hôn, có một con gái riêng. Chúng tôi quen biết nhau qua mai mối rồi tiến tới hôn nhân. Tuy chồng tôi từng có một đời vợ nhưng con riêng ở với mẹ nên tôi không phải chịu cảnh làm mẹ kế. Tính chồng tôi lại hiền lành, thật thà, được lòng bố mẹ tôi.

Đến đêm tân hôn, tôi hồi hộp mong đợi, chuẩn bị kỹ càng cho lần đầu tiên của vợ chồng tôi. Nhưng chưa kịp làm gì thì điện thoại của chồng tôi reo lên. Sau khi nghe thì anh vội buông tôi ra, vừa mặc quần áo vừa nói với tôi một câu: 

“Bé Su bị sốt, giờ anh phải qua đó, em đừng đợi anh”.

Tôi nghe loáng thoáng trong điện thoại là giọng trẻ con nũng nịu: “Con bệnh rồi, bố qua với con đi, con ôm bố thì mới ngủ được”. Tôi chưa kịp trả lời chồng thì anh đã tông cửa chạy ra ngoài. Anh đi nhanh ra khỏi nhà của chúng tôi, bỏ lại tôi trong đêm tân hôn nhanh như một cơn gió. Tự dưng tôi tủi thân, vậy là khóc nức nở.

Đêm tân hôn chồng bỏ ra ngoài vì một cuộc gọi, biết danh tính người gọi tôi đành cay đắng chịu đựng cả đêm chồng không về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tôi cũng hiểu cho chồng, không muốn làm anh khó xử. Sau khi đã bình tĩnh lại, tôi gọi cho chồng hỏi về tình hình của con anh. Anh nói con bé chỉ bị cảm sốt bình thường, giờ đã chịu ngủ. Nhưng anh sợ khi con tỉnh giấc không thấy anh thì sẽ làm loạn, nên không thể về với tôi. Tôi nghe thế thì đành nuốt nước mắt vào trong, im lặng gác máy.

Tôi không thể nào thốt ra câu muốn anh về ngay với mình. Tôi không muốn mình trở thành người vợ không biết điều, ích kỷ vô tâm với chồng. Nhưng trong đêm tân hôn đặc biệt thế này, tôi một mình cô đơn quả thật rất đau lòng. Không chỉ vậy, rõ ràng con riêng của chồng chỉ bị cảm thông thường, việc gì chồng tôi phải hấp tấp chạy đi như thế?

Tôi biết chắc chồng và vợ cũ không thể quay lại, nhưng dù sao thì cũng là ở cùng nhau đêm hôm, làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Sau lần này, tôi phải làm sao để không phải nơm nớp lo lắng mất chồng nữa đây?

Đang đi trên phố bách tốc bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp, biết được lý do tôi "chết đứng" phát hiện bí mật động trời của gia đình

Đang đi trên phố bách tốc bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp, biết được lý do tôi "chết đứng" phát hiện bí mật động trời của gia đình

Tôi giận tái mặt, bị đồng nghiệp nhìn bằng ánh mắt xem thường. Họ nghĩ tôi phản bội bạn gái, còn không chịu nhận lỗi. Nhưng cũng có người nói không chừng cô gái kia nhận nhầm tôi với bạn trai.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vừa bước chân vào khách sạn bỗng đụng mặt con dâu, mẹ chồng cúi mặt đưa ngay 50 triệu rồi bỏ chạy

Vừa bước chân vào khách sạn bỗng đụng mặt con dâu, mẹ chồng cúi mặt đưa ngay 50 triệu rồi bỏ chạy

Tâm sự 51 phút trước
Chồng hào hứng hẹn nhân tình ra khách sạn, vừa đến nơi đã thấy dòng tin nhắn của vợ liền rụng rời tay chân

Chồng hào hứng hẹn nhân tình ra khách sạn, vừa đến nơi đã thấy dòng tin nhắn của vợ liền rụng rời tay chân

Ngoại tình 1 giờ 6 phút trước
Đêm nào cũng thấy chồng để quả mướp ở đầu giường, nghe chồng nói lý do mà tôi sốc và tức giận

Đêm nào cũng thấy chồng để quả mướp ở đầu giường, nghe chồng nói lý do mà tôi sốc và tức giận

Tâm sự Eva 1 giờ 36 phút trước
Ngay đêm tân hôn vợ bị chồng ghẻ lạnh vì một hành động ‘hư hỏng’, nhưng khi biết sự thật chồng lại nghiện vợ

Ngay đêm tân hôn vợ bị chồng ghẻ lạnh vì một hành động ‘hư hỏng’, nhưng khi biết sự thật chồng lại nghiện vợ

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Sau đêm nay, trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Sau đêm nay, trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 10h30 sáng mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, tiền rơi trúng người, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến

Đúng 10h30 sáng mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, tiền rơi trúng người, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đêm tân hôn chồng bỏ ra ngoài vì một cuộc gọi, biết danh tính người gọi tôi đành cay đắng chịu đựng cả đêm chồng không về

Đêm tân hôn chồng bỏ ra ngoài vì một cuộc gọi, biết danh tính người gọi tôi đành cay đắng chịu đựng cả đêm chồng không về

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Thấy con gấu bông lạ mẹ chồng đặt trên bàn thờ, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất tại chỗ

Thấy con gấu bông lạ mẹ chồng đặt trên bàn thờ, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất tại chỗ

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, gặp thời đổi vận, tiền của rủng rỉnh, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Sau ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, gặp thời đổi vận, tiền của rủng rỉnh, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Sáng ra là thấy con mèo lạ đến nhà, mẹ chồng lén ra sau vườn, tôi điếng người phát hiện bí mật động trời

Sáng ra là thấy con mèo lạ đến nhà, mẹ chồng lén ra sau vườn, tôi điếng người phát hiện bí mật động trời

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 27/5/2026 của 12 con giáp:Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 27/5/2026 của 12 con giáp:Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

Giá vàng hôm nay, ngày 26/5/2026: Thế giới tăng, trong nước giảm, người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/5/2026: Thế giới tăng, trong nước giảm, người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Liều mình lấy chồng già U40, đêm tân hôn đang cao trào khi tôi vò tóc chồng thì hoảng hồn hét thất thanh

Liều mình lấy chồng già U40, đêm tân hôn đang cao trào khi tôi vò tóc chồng thì hoảng hồn hét thất thanh

Sáng ra là thấy con mèo lạ đến nhà, mẹ chồng lén ra sau vườn, tôi điếng người phát hiện bí mật động trời

Sáng ra là thấy con mèo lạ đến nhà, mẹ chồng lén ra sau vườn, tôi điếng người phát hiện bí mật động trời

Tổ chức đám cưới linh đình, mẹ chồng tặng con dâu vàng đeo đầy người nhưng đêm tân hôn xông vào nói 1 câu gây sốc ngất

Tổ chức đám cưới linh đình, mẹ chồng tặng con dâu vàng đeo đầy người nhưng đêm tân hôn xông vào nói 1 câu gây sốc ngất

Đang tổ chức đám tang cho chồng, vợ chết đứng khi thấy 4 người đàn bà đủng đỉnh bước vào dâng hương rồi lật bài ngửa uẩn khúc

Đang tổ chức đám tang cho chồng, vợ chết đứng khi thấy 4 người đàn bà đủng đỉnh bước vào dâng hương rồi lật bài ngửa uẩn khúc

Đang đi trên phố bách tốc bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp, biết được lý do tôi "chết đứng" phát hiện bí mật động trời của gia đình

Đang đi trên phố bách tốc bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp, biết được lý do tôi "chết đứng" phát hiện bí mật động trời của gia đình

Đêm tân hôn nghe tiếng sột soạt, tôi khóc khi thấy một đôi mắt dưới giường và sự thật lặng người phía sau

Đêm tân hôn nghe tiếng sột soạt, tôi khóc khi thấy một đôi mắt dưới giường và sự thật lặng người phía sau