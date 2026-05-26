Thời tiết oi bức kéo dài, 4 nhóm người này đối mặt nhiều rủi ro sức khỏe

Đời sống 26/05/2026 11:44

Nắng nóng không chỉ gây cảm giác mệt mỏi, khó chịu mà còn là mối đe dọa thực sự với hệ tim mạch. Khi nhiệt độ cao, cơ thể phải hoạt động liên tục để điều hòa thân nhiệt, trái tim chịu áp lực lớn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Miền Bắc và các tỉnh miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng tại Hà Nội, trong trưa và chiều 25/5, nhiệt độ cơ quan khí tượng ghi nhận đã vượt ngưỡng 40 độ C, cao nhất cả nước.

Về thời tiết nắng nóng đang diễn ra, Tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, cho biết nguyên nhân chính của đợt nắng nóng hiện nay xuất phát từ hình thế thời tiết quy mô lớn.

Theo ông Kiên, từ cuối tuần trước, hình thế mưa tiểu mãn suy yếu và kết thúc, trong khi vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng, lấn mạnh sang Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến nắng nóng gia tăng trên diện rộng.

Cùng thời điểm, gió mùa mùa hè hướng tây nam bắt đầu hoạt động rõ hơn. Khi vượt qua địa hình dãy Trường Sơn, khối khí này gây ra hiệu ứng phơn, làm không khí trở nên khô nóng, đặc biệt tại khu vực Trung Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đối với Bắc Bộ, nhất là khu vực Tây Bắc và một phần vùng núi phía Bắc, hiệu ứng phơn (gió phơn) cũng có thể xuất hiện khi dòng khí vượt qua dãy Hoàng Liên Sơn và các dãy núi phía tây. Điều này góp phần đẩy nền nhiệt tăng cao tại nhiều khu vực Bắc Bộ, trong đó có đồng bằng Bắc Bộ và Hà Nội.

Về việc ngày 25/5, Hà Nội xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất lên đến trên 40 độ C (cao nhất cả nước), Tiến sĩ Trương Bá Kiên nhận định, việc Hà Nội ghi nhận mức nhiệt rất cao không phải hiện tượng quá bất thường bởi thành phố nằm trong vùng đồng bằng Bắc Bộ - khu vực có nền nhiệt cao trong đợt nắng nóng này.

Ngoài ra, khu vực nội đô còn chịu tác động mạnh của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Mật độ bê tông, nhựa đường, nhà cao tầng, giao thông, điều hòa và các hoạt động sử dụng năng lượng khiến nhiệt tích tụ và phát thải nhiều hơn.

Vì vậy, trong cùng một hình thế thời tiết, nhiệt độ tại Hà Nội, đặc biệt ở khu vực đô thị hóa mạnh, thường cao hơn vùng ven hoặc nơi ít bê tông hóa.

Thời tiết oi bức kéo dài, 4 nhóm người này đối mặt nhiều rủi ro sức khỏe - Ảnh 1
Nắng nóng là bài kiểm tra sinh tử với hệ tuần hoàn

Theo thông tin từ VietNamNet, Người tăng huyết áp: Nhiệt độ cao gây bứt rứt, khó ngủ, làm gián đoạn cơ chế giảm huyết áp tự nhiên vào ban đêm, khiến huyết áp dao động mạnh hơn.

Ngoài ra, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời nắng nóng và phòng điều hòa cũng là yếu tố nguy hiểm. Khi một người từ môi trường nóng bước vào phòng lạnh, mạch máu co lại đột ngột có thể làm huyết áp tăng nhanh, thậm chí gây biến chứng tim mạch.

Cơn tăng huyết áp cấp tính thường có biểu hiện như đau đầu dữ dội, chóng mặt, khó thở, đau ngực, đánh trống ngực hoặc chảy máu cam. Khi có dấu hiệu bất thường, người bệnh cần nghỉ ngơi nơi thoáng mát, đo huyết áp và dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ.

Người trên 65 tuổi có bệnh nền: Khả năng điều hòa thân nhiệt suy giảm khiến cơ thể dễ mất nước, tăng huyết áp và rối loạn tuần hoàn khi nhiệt độ kéo dài ở mức cao. Các bệnh đái tháo đường, bệnh tim mạch hay rối loạn mỡ máu đều làm tăng nguy cơ đột quỵ khi gặp stress nhiệt.

Người từng bị đột quỵ: Mất nước và tăng thân nhiệt có thể làm tăng nguy cơ tái phát đột quỵ hoặc cơn thiếu máu não thoáng qua.

Người lao động ngoài trời, vận động viên: Công nhân xây dựng, nông dân, người giao hàng hay người tập luyện cường độ cao dưới nắng nóng dễ rơi vào tình trạng sốc nhiệt, tụt huyết áp và đột quỵ nếu không bổ sung đủ nước, điện giải.

Để bảo vệ trái tim, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tuân thủ các nguyên tắc sau để hạn chế nguy cơ đột quỵ và biến cố tim mạch:

- Uống đủ từ 1,5-2,5 lít nước mỗi ngày, chia đều trong ngày và không đợi khát mới uống. 

- Hạn chế ra ngoài từ 10h đến 16h, đặc biệt trong các đợt nắng đỉnh điểm. 

- Không thay đổi nhiệt độ đột ngột; nên để máy lạnh ở mức 25-28 độ C. 

- Sau khi đi nắng về cần nghỉ ngơi, lau khô mồ hôi trước khi tắm. 

- Tập thể dục vào sáng sớm hoặc chiều muộn, tránh vận động quá sức. 

-  Kiểm soát tốt huyết áp và các bệnh nền. 

- Hạn chế rượu bia, chất kích thích trong những ngày nắng nóng kéo dài. 

Cháy lớn tại nhà máy Tôn Hoa Sen ở TP.HCM, thiêu rụi nhiều tài sản

Cháy lớn tại nhà máy Tôn Hoa Sen ở TP.HCM, thiêu rụi nhiều tài sản

Sáng 26/5, lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại trong vụ cháy nhà máy tôn Hoa Sen ở Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 (phường Phú Mỹ, TPHCM) vào khuya 25/5.

Xem thêm
Từ khóa:   Nắng nóng gay gắt thời tiết miền Bắc tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tai nạn thương tâm, 2 bé gái tử vong do mắc kẹt trong xe ô tô dưới trời nắng gắt

Tai nạn thương tâm, 2 bé gái tử vong do mắc kẹt trong xe ô tô dưới trời nắng gắt

Video 19 phút trước
Dịch vụ thay pin iPhone uy tín, chuyên nghiệp tại trung tâm sửa chữa FASTCARE

Dịch vụ thay pin iPhone uy tín, chuyên nghiệp tại trung tâm sửa chữa FASTCARE

Tin nóng 36 phút trước
Trong vòng 30 ngày tới, 3 con giáp gặp thời khắc vàng, thu lộc tứ phương, giàu có hết phần thiên hạ, sống trong giàu sang

Trong vòng 30 ngày tới, 3 con giáp gặp thời khắc vàng, thu lộc tứ phương, giàu có hết phần thiên hạ, sống trong giàu sang

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/5/2026), 3 con giáp sau cầu danh đắc danh, một bước trở thành đại gia, ôm khối tài sản lớn 'không đếm xuể'

Cuối ngày hôm nay (26/5/2026), 3 con giáp sau cầu danh đắc danh, một bước trở thành đại gia, ôm khối tài sản lớn 'không đếm xuể'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe buýt đâm vào xe bảo dưỡng đường cao tốc, 24 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe buýt đâm vào xe bảo dưỡng đường cao tốc, 24 người bị thương

Video 1 giờ 16 phút trước
Phim Thư Tình Gửi Bà trở thành hiện tượng mới của phòng vé, gây sốt với điểm 9.2 trên Douban

Phim Thư Tình Gửi Bà trở thành hiện tượng mới của phòng vé, gây sốt với điểm 9.2 trên Douban

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (27/5-28/5), 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (27/5-28/5), 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Trước ngày 1/6/2026, 3 con giáp TRỜI ban điềm lành, Tài Lộc đầy tay, đạp trúng rương vàng, phú quý vinh hiển

Trước ngày 1/6/2026, 3 con giáp TRỜI ban điềm lành, Tài Lộc đầy tay, đạp trúng rương vàng, phú quý vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Dương Tử gây chú ý với loạt ảnh đóng máy phim mới 'Hoa Ngọc Lan Nở, Người Lại Đến'

Dương Tử gây chú ý với loạt ảnh đóng máy phim mới 'Hoa Ngọc Lan Nở, Người Lại Đến'

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Bộ phim lấy cảm hứng từ Võ Tắc Thiên của Lưu Hiểu Khánh tạo cơn sốt trực tuyến

Bộ phim lấy cảm hứng từ Võ Tắc Thiên của Lưu Hiểu Khánh tạo cơn sốt trực tuyến

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 26/5/2026: Thế giới tăng, trong nước giảm, người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/5/2026: Thế giới tăng, trong nước giảm, người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

Tử vi thứ Tư 27/5/2026 của 12 con giáp:Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 27/5/2026 của 12 con giáp:Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

Bé trai đuối nước mất ý thức, ngừng tim khi đi bơi ở bể gần nhà

Bé trai đuối nước mất ý thức, ngừng tim khi đi bơi ở bể gần nhà

NÓNG: Danh tính các đối tượng trong đường dây tiêu thụ thịt lợn bệnh ở Đồng Nai

NÓNG: Danh tính các đối tượng trong đường dây tiêu thụ thịt lợn bệnh ở Đồng Nai

Cháy lớn tại nhà máy Tôn Hoa Sen ở TP.HCM, thiêu rụi nhiều tài sản

Cháy lớn tại nhà máy Tôn Hoa Sen ở TP.HCM, thiêu rụi nhiều tài sản

Mạo danh cô chủ nhiệm để lừa hơn 50 triệu đồng tiền chữa bệnh của phụ huynh ở Đắk Lắk

Mạo danh cô chủ nhiệm để lừa hơn 50 triệu đồng tiền chữa bệnh của phụ huynh ở Đắk Lắk

Giá vàng hôm nay, ngày 26/5/2026: Thế giới tăng, trong nước giảm, người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/5/2026: Thế giới tăng, trong nước giảm, người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng