Thời tiết oi bức kéo dài, 4 nhóm người này đối mặt nhiều rủi ro sức khỏe

Về thời tiết nắng nóng đang diễn ra, Tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, cho biết nguyên nhân chính của đợt nắng nóng hiện nay xuất phát từ hình thế thời tiết quy mô lớn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Miền Bắc và các tỉnh miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng tại Hà Nội, trong trưa và chiều 25/5, nhiệt độ cơ quan khí tượng ghi nhận đã vượt ngưỡng 40 độ C, cao nhất cả nước.

Cùng thời điểm, gió mùa mùa hè hướng tây nam bắt đầu hoạt động rõ hơn. Khi vượt qua địa hình dãy Trường Sơn, khối khí này gây ra hiệu ứng phơn, làm không khí trở nên khô nóng, đặc biệt tại khu vực Trung Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo ông Kiên, từ cuối tuần trước, hình thế mưa tiểu mãn suy yếu và kết thúc, trong khi vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng, lấn mạnh sang Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến nắng nóng gia tăng trên diện rộng.

Đối với Bắc Bộ, nhất là khu vực Tây Bắc và một phần vùng núi phía Bắc, hiệu ứng phơn (gió phơn) cũng có thể xuất hiện khi dòng khí vượt qua dãy Hoàng Liên Sơn và các dãy núi phía tây. Điều này góp phần đẩy nền nhiệt tăng cao tại nhiều khu vực Bắc Bộ, trong đó có đồng bằng Bắc Bộ và Hà Nội.

Về việc ngày 25/5, Hà Nội xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất lên đến trên 40 độ C (cao nhất cả nước), Tiến sĩ Trương Bá Kiên nhận định, việc Hà Nội ghi nhận mức nhiệt rất cao không phải hiện tượng quá bất thường bởi thành phố nằm trong vùng đồng bằng Bắc Bộ - khu vực có nền nhiệt cao trong đợt nắng nóng này.

Ngoài ra, khu vực nội đô còn chịu tác động mạnh của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Mật độ bê tông, nhựa đường, nhà cao tầng, giao thông, điều hòa và các hoạt động sử dụng năng lượng khiến nhiệt tích tụ và phát thải nhiều hơn.

Vì vậy, trong cùng một hình thế thời tiết, nhiệt độ tại Hà Nội, đặc biệt ở khu vực đô thị hóa mạnh, thường cao hơn vùng ven hoặc nơi ít bê tông hóa.

Nắng nóng là bài kiểm tra sinh tử với hệ tuần hoàn

Theo thông tin từ VietNamNet, Người tăng huyết áp: Nhiệt độ cao gây bứt rứt, khó ngủ, làm gián đoạn cơ chế giảm huyết áp tự nhiên vào ban đêm, khiến huyết áp dao động mạnh hơn.

Ngoài ra, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời nắng nóng và phòng điều hòa cũng là yếu tố nguy hiểm. Khi một người từ môi trường nóng bước vào phòng lạnh, mạch máu co lại đột ngột có thể làm huyết áp tăng nhanh, thậm chí gây biến chứng tim mạch.

Cơn tăng huyết áp cấp tính thường có biểu hiện như đau đầu dữ dội, chóng mặt, khó thở, đau ngực, đánh trống ngực hoặc chảy máu cam. Khi có dấu hiệu bất thường, người bệnh cần nghỉ ngơi nơi thoáng mát, đo huyết áp và dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ.

Người trên 65 tuổi có bệnh nền: Khả năng điều hòa thân nhiệt suy giảm khiến cơ thể dễ mất nước, tăng huyết áp và rối loạn tuần hoàn khi nhiệt độ kéo dài ở mức cao. Các bệnh đái tháo đường, bệnh tim mạch hay rối loạn mỡ máu đều làm tăng nguy cơ đột quỵ khi gặp stress nhiệt.

Người từng bị đột quỵ: Mất nước và tăng thân nhiệt có thể làm tăng nguy cơ tái phát đột quỵ hoặc cơn thiếu máu não thoáng qua.

Người lao động ngoài trời, vận động viên: Công nhân xây dựng, nông dân, người giao hàng hay người tập luyện cường độ cao dưới nắng nóng dễ rơi vào tình trạng sốc nhiệt, tụt huyết áp và đột quỵ nếu không bổ sung đủ nước, điện giải.

Để bảo vệ trái tim, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tuân thủ các nguyên tắc sau để hạn chế nguy cơ đột quỵ và biến cố tim mạch:

- Uống đủ từ 1,5-2,5 lít nước mỗi ngày, chia đều trong ngày và không đợi khát mới uống.

- Hạn chế ra ngoài từ 10h đến 16h, đặc biệt trong các đợt nắng đỉnh điểm.

- Không thay đổi nhiệt độ đột ngột; nên để máy lạnh ở mức 25-28 độ C.

- Sau khi đi nắng về cần nghỉ ngơi, lau khô mồ hôi trước khi tắm.

- Tập thể dục vào sáng sớm hoặc chiều muộn, tránh vận động quá sức.

- Kiểm soát tốt huyết áp và các bệnh nền.

- Hạn chế rượu bia, chất kích thích trong những ngày nắng nóng kéo dài.