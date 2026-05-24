Đạp xe đi dã ngoại, 2 học sinh rơi xuống vực sâu 50m

Trong lúc đạp xe đi dã ngoại, 2 nam học sinh ở Đắk Lắk bất ngờ rơi xuống vực sâu khoảng 50m, bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 23/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã triển khai lực lượng kịp thời cứu nạn, đưa 2 học sinh bị rơi xuống vực đi cấp cứu.

Sáng cùng ngày, nhóm 5 học sinh cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) rủ nhau đi xe đạp "phượt" từ Buôn Ma Thuột đến xã Dur Kmăl (Đắk Lắk). Khoảng 8h cùng ngày, khi nhóm di chuyển đến khu vực đèo Buôn Krông (xã Dur Kmăl), em D.S.D.K. và N.T.H. (cùng 15 tuổi) do không thông thạo địa hình, không làm chủ được tốc độ khi xuống đèo, đã bất ngờ lao xuống vực sâu 50m.

Nạn nhân được kịp thời cứu hộ, đưa đi cấp cứu - Ảnh: Báo Dân trí

heo thông tin từ VietNamNet, tiếp nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 (PC07) phối hợp Công an xã Dur Kmăl đã khẩn trương triển khai lực lượng tiếp cận nạn nhân.

Do khu vực xảy ra tai nạn có địa hình hiểm trở, vực sâu, lực lượng chức năng phải sử dụng dây cứu hộ để tiếp cận các nạn nhân. Trong quá trình cứu nạn, các chiến sĩ vừa trấn an tinh thần 2 học sinh, vừa khẩn trương đưa các em lên khỏi vực để chuyển đi cấp cứu.

Vụ việc khiến K. bị đa chấn thương, H. bị gãy tay, trầy xước vùng đầu gối.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ khi tham gia du lịch, dã ngoại tại các khu vực đèo dốc cần nâng cao ý thức đảm bảo an toàn, tuân thủ tốc độ, chú ý các khúc cua nguy hiểm để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ap-xe-i-da-ngoai-2-hoc-sinh-roi-xuong-vuc-sau-50m-760345.html