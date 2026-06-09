Cháy nhà cấp 4 trong hẻm, người phụ nữ tử vong thương tâm

Đời sống 09/06/2026 17:17

Chiều nay (9/6), Công an phường Linh Xuân vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến một người tử vong trên địa bàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 9/6, Công an TPHCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường Trục Chính 10, khu phố 34 (phường Linh Xuân) làm 1 người tử vong. Nạn nhân được xác định là cụ bà P.T.Đ.H. (76 tuổi).

Vào khoảng 12h cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà cấp 4 nằm trong hẻm nên hô hoán, đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM) nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa.

Cháy nhà cấp 4 trong hẻm, người phụ nữ tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy nhà - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sau khi dập tắt đám cháy, kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cụ bà P.T.Đ.H. tử vong bên trong căn nhà.

Theo người dân sống gần khu vực, nạn nhân sinh sống cùng hai cháu gái. Sáng cùng ngày, hai người cháu đi làm, còn bà H. ở nhà một mình.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

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Ngay sau khi sự cố xảy ra, gia đình đã đưa bé gái bị xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m xuống đất đi kiểm tra tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

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