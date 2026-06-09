NÓNG: Danh tính trình dược viên dùng bột ngô để sản xuất thuốc giả, bán ra thị trường

Đời sống 09/06/2026 10:47

Được đào tạo chuyên ngành y dược, làm trình dược viên, nhưng vì hám lợi, các bị cáo đã bàn bạc mua bột ngô, phụ gia thực phẩm... để sản xuất thuốc giả, bán ra thị trường.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Tuyến (SN 1993), Bùi Thị Nhàn (SN 1983), Phùng Văn Tú (SN 1985, đều ở Hà Nội) và 6 bị cáo khác ra xét xử về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Theo cáo trạng, Tuyến và Nhàn đều được đào tạo về ngành y dược, làm trình dược viên. Hai bị cáo quen nhau khi kinh doanh thuốc tân dược, thực phẩm chức năng tại chợ thuốc.

Các bị cáo đều biết rõ việc sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, từ tháng 2/2022, do hám lợi, cả hai bàn bạc nhau cùng sản xuất thuốc giả để bán kiếm lời. 

Tuyến phụ trách mua các nguyên liệu, tá dược còn Nhàn phụ trách bán thuốc giả cho khách đặt mua trên mạng xã hội Facebook. Người có tên Lê Văn Đê được giao nhiệm vụ vận chuyển thuốc giả đến chợ thuốc giao cho khách và thu tiền về. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận các bị cáo sẽ chia nhau.

Để sản xuất thuốc giả, các bị cáo thuê nhà xưởng, tìm mua máy đập viên thuốc, máy trộn, tủ sấy thuốc, mua nguyên liệu là bột ngô, phụ gia thực phẩm, tem nhãn giả…

Tuyến và Nhàn thuê người đóng gói bao bì sản phẩm các loại thuốc chữa bệnh giả nhãn hiệu Clorocid TW3, Tetracyclin TW3, Nexium, Augmentin, Rodogyl và Sabumol với số lượng lớn để bán lại kiếm lời.

NÓNG: Danh tính trình dược viên dùng bột ngô để sản xuất thuốc giả, bán ra thị trường - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 5/10/2022, các bị cáo bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất (cũ), TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ cùng tang vật. 

Cáo trạng xác định, tổng giá trị hàng giả là các sản phẩm thuốc chữa bệnh trong vụ án là gần 4 tỷ đồng. 

Nguyễn Thị Tuyến và Bùi Thị Nhàn hưởng lợi bất chính từ việc sản xuất, buôn bán thuốc giả nhãn hiệu Clorocid TW3, Tetracyclin TW3 với tổng số tiền 60 triệu đồng.

Trước ngày bị đưa ra xét xử, hai bị cáo này đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

Một số bị cáo khác là nhân viên làm thuê bị xác định có hành vi đồng phạm giúp sức cho Tuyến và Nhàn sản xuất, đóng gói bao bì sản phẩm các loại thuốc chữa bệnh giả để bán kiếm lời, không được hưởng lợi.

Sau phần xét hỏi, nhận thấy còn một số tình tiết chưa sáng tỏ, không thể làm rõ tại phiên tòa, HĐXX quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án

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