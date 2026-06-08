Danh tính người phụ nữ làm giả hợp đồng ngân hàng, lừa hơn 18 tỷ đồng

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Tuyết Nhi (36 tuổi, ngụ ấp Phú Thọ 1, xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Tuyết Nhi (36 tuổi, ngụ ấp Phú Thọ 1, xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2024, Nhi thiếu nợ 6,3 tỉ đồng và không còn khả năng chi trả nên nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

Nhi thuê người khác làm giả các bản hợp đồng vay tín dụng của các ngân hàng, sau đó Nhi chụp hình gửi các hợp đồng để tạo sự tin tưởng rồi vay mượn tiền của chị N.T.D.T (33 tuổi, ngụ xã Song Lộc) và chị T.T.S.D (35 tuổi, ngụ phường Trà Vinh, cùng tỉnh Vĩnh Long) với tổng số tiền là hơn 18,1 tỉ đồng với lý do "đáo hạn ngân hàng" để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an thi hành các quyết định đối với Trần Thị Tuyết Nhi - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, có tiền, Nhi dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân. Sau đó, nhận thấy dấu hiệu bất thường, các bị hại đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Vụ án hiện được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

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