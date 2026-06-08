Thông tin MỚI vụ người phụ nữ bị cho là 'ăn cắp đồ' ở Aeon Mall Long Biên

Đời sống 08/06/2026 11:19

Người phụ nữ cùng con nhỏ bị 2 người đàn ông tự xưng là nhân viên siêu thị chặn lại với lý do 'ăn cắp đồ'. Chính quyền cho biết công an đã vào cuộc xác minh.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 8/6, mạng xã hội lan truyền bài tố cáo kèm clip của một phụ nữ về việc bị vu khống, xúc phạm danh dự tại Aeon Mall Long Biên.

Theo phản ánh của chị N., khoảng 21h45 ngày 7/6, chị cùng hai con nhỏ ra khu vực cổng 8 Aeon để đặt taxi. Khi đi qua bãi gửi xe máy, chị bất ngờ bị hai nam thanh niên áp sát, chặn lại và yêu cầu về công an phường với lý do “ăn cắp đồ”.

Chị N. cho biết, thời điểm tiếp cận, hai người này không mặc sắc phục, không đeo thẻ nhận diện; một người đeo khẩu trang, người còn lại đeo kính. Dù chị khẳng định đã mua hàng, có hóa đơn và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ, một người vẫn yêu cầu gọi ô tô để đưa ba mẹ con về công an phường, khiến hai cháu nhỏ hoảng sợ.

Chỉ khi chị N. hô hoán và nhiều người xung quanh chú ý, một người mới lấy thẻ ra đeo và giới thiệu là nhân viên an ninh. Sau đó, túi đồ của chị được kiểm tra tại chỗ, đối chiếu hóa đơn nhưng không phát hiện sản phẩm nào thừa.

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Hiện trường vụ tranh cãi trước trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, chị N. cho rằng việc bị nghi ngờ, xô đẩy, yêu cầu lên xe khi chưa kiểm tra hàng hóa đã ảnh hưởng đến danh dự và tâm lý của các con. Chị đề nghị phía liên quan kiểm tra camera, làm rõ sự việc và có lời xin lỗi thỏa đáng.

Một chỉ huy Công an phường Long Biên, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đã nắm thông tin vụ việc và đang xác minh.

Liên hệ với Aeon Mall Long Biên, đại diện đơn vị cho biết Aeon cũng đang xác minh, rà soát lại camera giám sát để làm rõ vụ việc. Khi được hỏi về 2 người đàn ông bị tố cáo có phải là nhân viên an ninh Aeon Mall Long Biên hay không, đại diện siêu thị này chưa xác nhận và tiếp tục cho hay vẫn phải xác minh.

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