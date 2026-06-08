Tàu hỏa tông văng xe tải ở Hà Nội, cát đổ xuống vùi lấp nhiều xe máy

Đời sống 08/06/2026 10:09

Cú tông mạnh khiến đầu máy tàu hoả hư hỏng nặng, ô tô tải bị quay ngang, cát trên xe tải đổ xuống vùi lấp 4 xe máy bên vỉa hè.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 20h ngày 7/6, một vụ tai nạn đường sắt đã xảy ra tại Km17+400 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn qua xã Thường Tín, Hà Nội).

Tài xế điều khiển ô tô tải mang BKS 30B-542.XX cho biết thời điểm xảy ra va chạm, xe của anh đang lưu thông từ Quốc lộ 1A, vượt qua đường sắt để vào đường liên xã Nhị Khê.

“Thời điểm tôi đi qua đường sắt thì cần chắn chưa hạ xuống, tàu bất ngờ đâm vào đuôi xe”, tài xế xe tải nói.

Tàu hỏa tông văng xe tải ở Hà Nội, cát đổ xuống vùi lấp nhiều xe máy - Ảnh 1
Phần đầu tàu hỏa bị hư hỏng sau vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, cú va chạm mạnh đã khiến đầu tàu SE19 bị hư hỏng nặng. Đến gần 21h30 cùng ngày, đoàn tàu mới tiếp tục hành trình.

Ô tô tải bị quay ngang, cát trên xe đổ xuống đường, vùi lấp 4 xe máy đang dựng ở vỉa hè.

 

Tại hiện trường, gác chắn cùng một số thiết bị đường sắt bị hư hỏng nặng. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường giải quyết vụ tai nạn.

Tàu hỏa tông văng xe tải ở Hà Nội, cát đổ xuống vùi lấp nhiều xe máy - Ảnh 2Tàu hỏa tông văng xe tải ở Hà Nội, cát đổ xuống vùi lấp nhiều xe máy - Ảnh 3Tàu hỏa tông văng xe tải ở Hà Nội, cát đổ xuống vùi lấp nhiều xe máy - Ảnh 4
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Thông tin MỚI nhóm người khiêng quan tài có người sống bên trong diễu hành trên phố

Thông tin MỚI nhóm người khiêng quan tài có người sống bên trong diễu hành trên phố

Ngày 6/6, lãnh đạo UBND phường Sóc Trăng cho biết đã yêu cầu Công an phường xác minh vụ nhóm người tổ chức tiệc sinh nhật với nhiều hình ảnh mô phỏng đám tang, khiêng quan tài có người nằm bên trong đi trên đường, gây xôn xao dư luận.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin moi Tàu hỏa tông ô tô tải

TIN MỚI NHẤT

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Tâm sự Eva 38 phút trước
Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 53 phút trước
Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Ngoại tình 1 giờ 38 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 8 phút trước
Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong