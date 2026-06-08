Tàu hỏa tông văng xe tải ở Hà Nội, cát đổ xuống vùi lấp nhiều xe máy

Cú tông mạnh khiến đầu máy tàu hoả hư hỏng nặng, ô tô tải bị quay ngang, cát trên xe tải đổ xuống vùi lấp 4 xe máy bên vỉa hè.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 20h ngày 7/6, một vụ tai nạn đường sắt đã xảy ra tại Km17+400 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn qua xã Thường Tín, Hà Nội).

Tài xế điều khiển ô tô tải mang BKS 30B-542.XX cho biết thời điểm xảy ra va chạm, xe của anh đang lưu thông từ Quốc lộ 1A, vượt qua đường sắt để vào đường liên xã Nhị Khê.

“Thời điểm tôi đi qua đường sắt thì cần chắn chưa hạ xuống, tàu bất ngờ đâm vào đuôi xe”, tài xế xe tải nói.

Phần đầu tàu hỏa bị hư hỏng sau vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, cú va chạm mạnh đã khiến đầu tàu SE19 bị hư hỏng nặng. Đến gần 21h30 cùng ngày, đoàn tàu mới tiếp tục hành trình.

Ô tô tải bị quay ngang, cát trên xe đổ xuống đường, vùi lấp 4 xe máy đang dựng ở vỉa hè.

Tại hiện trường, gác chắn cùng một số thiết bị đường sắt bị hư hỏng nặng. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường giải quyết vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

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